CHEP soutient la transition durable vers l’électrification des transports

PARIS, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour atteindre la cible de zéro émission nette en 2050, il faut réduire les émissions de CO2 du secteur des transports de 20 % pour atteindre 5,7 Gt en 2030 (source IEA). Les transports représentant une part importante de ces émissions, on espère une électrification. Le soutien administratif de Biden au Cadre d'infrastructure bipartisane, qui attribue 7,5 milliards de dollars aux stations de recharge et 7,5 milliards de dollars aux bus électriques et aux transports en commun, est un signe évident d'appui gouvernemental, tout comme le paquet. « Fit for 55 » de l'Union européenne, qui s'est engagée à réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030.

Afin d'atteindre ces objectifs, une grande attention est accordée à la façon d'accroître de manière durable l’extraction et transformation des matières premières nécessaires à la fabrication des batteries. Mais ce n'est qu'une partie du puzzle. Il faut privilégier les moyens durables de transport de tous les composants des véhicules électriques (EV) et pas seulement les batteries. Au sein de cette chaîne d'approvisionnement mondiale, la plupart des transports sont intercontinentaux et peuvent rapidement générer une empreinte carbone significative.

« Notre concept de Pooling n’a jamais été plus important alors que nous nous dirigeons vers un véhicule 100 % électrique (EV) sur nos routes. Le transport durable est simplement un mythe si sa fabrication est basée sur une chaîne d'approvisionnement qui consomme beaucoup de carbone.», déclaration par Murray Gilder, Vice-président, CHEP Automotive.

Poursuivant sa propre feuille de route en matière de durabilité – notamment avec sa société mère Brambles qui a récemment annoncé son engagement à atteindre des émissions net-zero greenhouse gas (GHG) n d’ici 2040 – la société aide ses clients à atteindre leurs propres objectifs « zéro émission nette ». Travaillant avec un modèle de « partage et réutilisation » pour ses conteneurs, CHEP encourage ses clients à louer leurs conteneurs en plastique réutilisables et à bénéficier de son expérience mondiale en matière d’optimisation du transport et de collaboration.

Endurance Technologies Ltd., l’un des principaux fabricants de composants automobiles en Inde, en fait partie La société était au courant des kilomètres de véhicules vides faits par des camions sous-utilisés et la détérioration et la perte de produits importants résultant de l'emballage à usage unique et de la manutention multiple. En passant à un modèle de pooling, Endurance Technologies Ltd enregistre à présent l'épargne de 43 534 kWh d’électricité, 135 087 litres d’eau et 11,32 tonnes de déchets, sans parler des 118 arbres préservés chaque jour en abandonnant les emballages en carton jetables.

CHEP est l’une des entreprises de logistique les plus durables au monde, offrant un modèle de partage et de réutilisation pour ses plus de 345 millions de palettes, caisses et conteneurs et servant les industries des produits de grande consommation, des produits frais, des boissons, de la vente au détail, de l’automobile et de la fabrication générale. Employant 11 500 personnes, CHEP fait partie du groupe Brambles et est présent dans environ 60 pays.

