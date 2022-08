Supremex nomme Simon Provencher au poste de président du secteur de l'emballage

English French

MONTRÉAL, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui la nomination de Simon Provencher au poste de Président du secteur Emballage de la Société.

M. Provencher, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de l’emballage à base de papier, est un leader axé sur les résultats et sur la prise de décisions stratégiques. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur général de Cascades GPS Groupe Carton, avec la responsabilité des résultats de quatre unités d’affaires, couvrant sept usines en Amérique du Nord.

M. Provencher, qui détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Trois‑Rivières (UQTR), entrera en fonction dans son nouveau rôle chez Supremex, le 6 septembre prochain.

« Simon est un leader naturel avec la capacité de mobiliser les équipes pour atteindre des objectifs communs », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Nous sommes convaincus qu’il possède la bonne combinaison de leadership, du sens des affaires et d’expertise en fabrication pour amener notre segment de l’emballage à un niveau supérieur. Il est bien documenté que nous cherchons à diversifier et à accroître notre présence sur le marché de l’emballage, un vecteur de croissance clé pour l’entreprise, alors l’embauche d’un nouveau membre de la direction renforce nos intentions. »

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et quatre installations manufacturières aux États-Unis, et emploie environ 800 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com .