Converge gibt bekannt, dass die Rednet GmbH einen Rahmenvertrag über 156 Millionen € abschließen konnte

TORONTO und MAINZ, DEUTSCHLAND, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder „das Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich, in Zusammenarbeit mit seiner Tochtergesellschaft REDNET GmbH („REDNET“), einem auf Behörden, Bildungseinrichtungen und das Gesundheitswesen spezialisierten IT-Partner, bekannt zu geben, dass REDNET einen großen öffentlichen Auftrag in Deutschland (der „Vertrag“) gewinnen konnte.



Durch diesen Vertrag können die Behörden, Kommunen und Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz und des Saarlandes ihre Hardware über REDNET beziehen, welche sich mit gleich acht Losen durchsetzen konnte und so bis Mai 2025 Behörden, Kommunen und Hochschulen in beiden Bundesländern mit Thin Clients, Notebooks, Servern, Laserdruckern, Tintenstrahldruckern, Windows-Tablets, iOS-Tablets und Scannern ausstatten wird. Zu den von REDNET ausgestatteten rheinland-pfälzischen Institutionen zählen unter anderem der Landtag, Ministerien, Kommunen, Polizei und Justiz sowie Hochschulen und privatrechtlich organisierte Gesellschaften des Landes, die sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befinden. Im Saarland können unter anderem Ministerien, der Landtag, Landesgesellschaften sowie Hochschulen ihre IT über REDNET vergaberechtskonform beschaffen.

„Der IT-Rahmenvertrag gehört mit einem laut Bekanntmachung geschätzten Auftragsvolumen von 156 Millionen Euro für die bezuschlagten Lose zu den großen Aufträgen der öffentlichen Hand in Deutschland. Wir freuen uns, dass wir einmal mehr mit unserem Know-how, unserem 360°-Dienstleistungsportfolio und der guten Partnerschaft zu den Herstellern überzeugen konnten und die seit 2004 bestehende Zusammenarbeit auf diesem Weg erfolgreich fortsetzen dürfen“, sagt Barbara Weitzel, Geschäftsführerin der REDNET GmbH. „Wir sind sehr stolz, dass REDNET bei dieser wichtigen Ausschreibung erneut überzeugen konnte. So kann das REDNET-Team die rheinland-pfälzischen und saarländischen Behörden, Hochschulen und Schulen weiterhin erfolgreich bei der digitalen Transformation unterstützen“, sagt Shaun Maine, CEO der Converge Technology Solutions Corp. „Das ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer gemeinsamen deutschen und europäischen Wachstumsstrategie.“

Über REDNET

Die 2004 gegründete REDNET GmbH ist IT-Partner für Behörden, Bildungseinrichtungen und das Gesundheitswesen und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem überregionalen Anbieter für die Digitalisierung von öffentlichen Institutionen entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Mainz, das seit 2021 Teil der kanadischen Unternehmensgruppe Converge Solutions Technology Corp. ist und rund 180 Mitarbeitende beschäftigt, unterhält wichtige Rahmenvereinbarungen in zahlreichen Bundesländern. Aus der jahrelangen Zusammenarbeit mit Behörden, Bildungseinrichtungen und dem Gesundheitswesen kennt REDNET die spezifischen Herausforderungen, vor denen die jeweiligen Institutionen bei der digitalen Transformation stehen. Mit spezialisierten Teams und seinem Know-how begleitet REDNET sie dabei als IT-Partner mit seinem 360°-Ansatz bei der Digitalisierung und bietet ihnen die Entwicklung ganzheitlicher Lösungen bis hin zur Integration zukunftsweisender Technologien in die Arbeitswelt von morgen.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

