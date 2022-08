Theratechnologies fera une présentation à la 42e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity

English French

MONTRÉAL, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou « la Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que Paul Lévesque, président et chef de la direction, participera le 10 août 2022 à 13 h, HE, à une discussion informelle pendant la 42e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity.



Une webdiffusion en direct de l’événement sera accessible ici et dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société sous « Événements ». Un enregistrement sera archivé et disponible pendant 90 jours après la conférence.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique au stade de l’exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux non satisfaits en offrant des thérapies spécialisées. Pour en savoir plus sur l’entreprise, vous pouvez consulter son site Web à l’adresse www.theratech.com/fr, le site du SEDAR www.sedar.com ou encore le site de l’outil américain EDGAR à www.sec.gov.