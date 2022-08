WSP conclut un accord en vue de l’acquisition de Capita REI et GL Hearn, deux entreprises du groupe Capita plc au Royaume-Uni

English French

MONTRÉAL, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a conclu un accord visant l’acquisition de deux entreprises du Royaume-Uni : Capita Real Estate and Infrastructure Ltd. (« Capita REI ») et GL Hearn Ltd. (« GLH ») – toutes deux détenues par Capita plc. – pour un montant total en espèces de 60 millions de livres sterling. L’acquisition devrait être conclue après réception des approbations réglementaires, soit dans un délai de 6 à 8 semaines environ.



Capita REI est un important fournisseur de services spécialisés de conseil, de conception, d’ingénierie, de soutien environnemental et de gestion de projet pour les propriétaires de terrains, d’immeubles et d’infrastructures, tandis que GLH fournit des conseils intersectoriels aux promoteurs et aux investisseurs. Ensemble, les deux entreprises ajouteront environ 1 000 employés basés au Royaume-Uni à l’effectif de WSP, enrichissant ainsi son portefeuille de services existant dans ce pays, tout en y élargissant l’offre de conseil stratégique.

« Nous sommes ravis que Capita REI et GLH rejoignent les rangs de WSP. Nous considérons que nos atouts, dans nos secteurs de marché respectifs, sont parfaitement complémentaires et propices à l’augmentation de notre proposition de valeur. De plus, l’acquisition est à même de dynamiser le potentiel de croissance de nos activités au Royaume-Uni », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

« En unissant nos forces, nous combinons des entreprises de premier plan dont les capacités et les cultures sont en phase », a ajouté Mark Naysmith, chef de la direction de WSP R.-U., Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Conformément à nos ambitions stratégiques, cette acquisition renforcera notre expertise dans nos principaux marchés, notamment le transport, le bâtiment et l’environnement. Elle nous aidera également à diversifier nos services de conseil stratégique dans des marchés adjacents. »

Dave Spencer, directeur exécutif des services de conseil en immobilier et en infrastructure de Capita, a déclaré : « En se joignant à WSP, Capita REI et GL Hearn pourront offrir un meilleur soutien à la clientèle tout en augmentant notre part de marché collective, grâce à la formidable expertise de nos équipes combinées. Notre intégration à un leader mondial du secteur du bâtiment et de l’infrastructure, combinée à une plus grande variété et à une envergure accrue des projets, fera en sorte que de nouvelles opportunités de carrière s’offriront désormais à nos employés et à tous ceux qui auront l’ambition de se joindre à nous.»

À PROPOS DE CAPITA REI ET DE GL HEARN

Capita REI est un fournisseur britannique de premier plan offrant des services spécialisés de conseil, de conception, d’ingénierie, de soutien environnemental et de gestion de projet pour les propriétaires de terrains, d’immeubles et d’infrastructures.

GL Hearn (GLH), une société de conseil en immobilier de premier plan, propose depuis plus d’un siècle des services-conseils intersectoriels aux promoteurs, investisseurs et occupants. Ces services touchent les taux d’intérêt et l’évaluation commerciale, la planification et le développement, ainsi que le conseil en matière de bail.



À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à nos clients dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau, des mines et des ressources. Nos quelque 55 000 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. La durabilité et la science étant omniprésentes dans son travail, WSP a tiré environ la moitié de ses 10,3 milliards de dollars (CAD) de revenus en 2021 de sources propres. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP). Pour en savoir plus, visitez wsp.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations concernant WSP contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des estimations, des plans, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des orientations, des perspectives ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de fait, y compris des déclarations concernant la suffisance des liquidités et des besoins en fonds de roulement de WSP dans un avenir prévisible. Les déclarations prospectives formulées par la Société dans le présent communiqué de presse sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses que la Société juge raisonnables au 2 août 2022, y compris des hypothèses relatives aux conditions économiques et politiques générales; à l’état de l’économie mondiale et des économies des régions dans lesquelles la Société exerce ses activités; à l’état des marchés financiers et des marchés de crédit mondiaux et locaux, ainsi qu’à l’accès à ces marchés; de même qu’aux répercussions prévues de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et/ou la situation financière de la Société – ce qui comprend l’effet des mesures mises en œuvre à la suite de la pandémie.

Bien que WSP estime que les attentes reflétées dans les présentes déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut garantir que celles-ci se révéleront exactes. Les déclarations sont donc sujettes à certains risques et incertitudes, et peuvent être basées sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent de manière notable de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris les risques liés à la pandémie de COVID-19. Les déclarations prospectives de WSP sont expressément restreintes dans leur intégralité par la présente mise en garde. La version complète de la mise en garde décrivant les facteurs de risque des déclarations prospectives qui, s’ils se réalisent, pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent notablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives est incluse dans le rapport de gestion modifié pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion pour le trimestre terminé le 2 avril 2022, tous deux disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date des présentes et WSP n’assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent expressément.

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Téléphone : 438 843-7317