Sirios rachète une portion d’une redevance sur sa propriété aurifère Aquilon

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de transmission américaines ni être diffusé aux États-Unis.

MONTRÉAL, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) ont le plaisir d’annoncer le rachat d’une portion importante de la redevance sur la propriété Aquilon qui avait été octroyée lors de l’investissement stratégique effectué par un investisseur privé en janvier dernier (réf. communiqués du 17/01/2022 et du 27/01/2022).

Conformément à l’entente de janvier dernier, Sirios a récemment versé la somme de 200,000 $ pour racheter les trois-quarts de la redevance de 1% de retour net de fonderie (Net Smelter Return, « NSR »), celle-ci a donc été réduite à 0,25%. Sirios avait obtenu au préalable une extension du délai prévu pour exercer le rachat avant le 31 juillet 2022 au lieu du 30 juin en contrepartie d’un montant de 25,000 $. De plus, l’investisseur possédant cette redevance a participé au financement complété la semaine dernière (réf. communiqué du 28/07/2022) afin de conserver sa position à environ 9% comme actionnaire dans Sirios.

Dominique Doucet, président de Sirios a déclaré: « Nous considérons que le rachat de la redevance que nous venons d’effectuer est une excellente nouvelle compte tenu du potentiel de notre propriété à haute teneur en or Aquilon. Des travaux ont déjà été effectués en juin dernier sur la propriété et nous entendons continuer d’aller de l’avant dans les prochains mois pour relancer et développer le projet Aquilon. »

À propos d’Aquilon

La propriété aurifère Aquilon est détenue à 100% par Sirios et est constituée de 140 claims couvrant une superficie de 68 km2. Elle est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à 10 km au sud de la centrale hydroélectrique Laforge-1 et est facilement accessible par route en toute saison. Jusqu'à présent, 32 indices aurifères ont été découverts sur la propriété. Certaines intersections de forage du projet Aquilon sont parmi les plus hautes teneurs obtenues au Québec, incluant 12 906,5 g/t Au sur 0,20 m (indice Lingo), 3 527,4 g/t Au sur 0,40 m (indice Moman) et 133,67 g/t Au sur 0,82 m (indice Fleur-de-Lys) (réf. communiqués du 26/06/2008 et du 19/01/2011).

Roger Moar, géo., personne qualifiée selon la Norme 43-101, a préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et a révisé la version finale du texte.

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d’investissement et d’exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l’obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l’avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l’inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l’industrie de l’exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la société soit d’avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n’est valable qu’à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donnée que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

