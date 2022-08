Converge annonce la signature d'un contrat-cadre de 156 millions d'euros avec REDNET GmbH

TORONTO et MAINZ, Allemagne, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) un fournisseur de Solutions de nuage et d'informatique compatibles avec les logiciels, a le plaisir d'annoncer en collaboration avec sa filiale REDNET GmbH (« REDNET »), un partenaire INFORMATIQUE spécialisé dans les pouvoirs publics, Les établissements d'enseignement et le secteur des soins de santé qui font de REDNET un important contrat public en Allemagne (le « Contrat »).



Ce contrat permet aux autorités publiques, aux autorités locales et aux universités de Rhénanie-Palatinate et de Saarland d'acheter du matériel informatique par le biais de REDNET, qui a remporté pas moins de huit lots, et de fournir aux autorités publiques, aux autorités locales et aux universités des États fédéraux allemands des clients légers, des notebooks, des serveurs, des imprimantes laser, des imprimantes jet d'encre, des tablettes Windows, des tablettes iOS et des lecteurs jusqu'en mai 2025. Les institutions du Rhénanie-Palatinat équipées de REDNET comprennent le Landtag (Parlement d'état), les ministères, les municipalités, la police et la magistrature, ainsi que les universités et les entreprises publiques de droit privé, dont la majorité appartient à l'État. En Saarland, entre autres, les ministères, le Landtag, les entreprises d'État et les universités peuvent en faire l'acquisition par le biais de REDNET conformément à la loi sur les achats.

« Avec un volume de contrat estimé à 156 millions d'euros en 3 ans pour les lots attribués, le contrat-cadre INFORMATIQUE est un important contrat du secteur public en Allemagne. Nous sommes ravis de pouvoir une fois de plus convaincre avec notre savoir-faire, notre portefeuille de services à 360° et le bon partenariat avec les fabricants, et de pouvoir poursuivre avec succès notre coopération, qui est ininterrompue depuis 2004 », a déclaré Barbara Weitzel, chef de la direction de REDNET GmbH. « Nous sommes très fiers du succès renouvelé de REDNET dans cette offre importante. En conséquence, l'équipe de REDNET peut continuer à soutenir avec succès les autorités publiques, les universités et les écoles de Rhénanie-Palatinat et de Saarland dans leur transformation numérique », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge Technology Solutions Corp. « Il s'agit d'une autre étape importante de notre stratégie de croissance conjointe allemande et européenne. »

À propos de REDNET

Fondée en 2004, REDNET GmbH est un partenaire INFORMATIQUE pour les autorités publiques, les établissements d'enseignement et le secteur des soins de santé et est devenue un fournisseur national de numérisation des institutions publiques ces dernières années. La société a établi son siège social à Mainz, qui fait partie du groupe d'entreprises canadien Solutions Technology Corp. depuis 2021 et emploie environ 180 personnes, entretient d'importants accords-cadres dans de nombreux États fédéraux allemands. Depuis des années de collaboration avec les autorités publiques, les établissements d'enseignement et le secteur des soins de santé, REDNET connaît les défis spécifiques auxquels les institutions sont confrontées en raison de la transformation numérique. Avec des équipes spécialisées et son savoir-faire, REDNET les accompagne en tant que partenaire INFORMATIQUE avec son approche à 360° grâce à la numérisation et leur offre le développement de solutions holistiques allant jusqu'à l'intégration de technologies révolutionnaires qui leur donnent accès au monde de travail de demain.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d'analyses avancées, de modernisation des applications, de nuage, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, de mise en œuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

Informations prospectives

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les déclarations relatives au positionnement de la société et de ses filiales auprès de certaines autorités publiques allemandes, ce qui entraîne des implications contractuelles et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur diverses hypothèses qui, bien que la société estime raisonnables, sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient amener les résultats réels et les événements futurs à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs de convictions, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs, au cas où ils changeraient. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles.