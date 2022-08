MARE NOSTRUM

Déclaration de transaction sur actions propres

Grenoble, 2 août 2022 – 18h. Dans le cadre du programme de rachat d’actions mis en œuvre par la société MARE NOSTRUM (FR0013400835– ALMAR) à l’issue de l’assemblée générale mixte du 15 juin 2022, la société Mare Nostrum a acquis le 29 juillet 2022 un bloc de 70 298 actions MARE NOSTRUM au prix de 2,85 €.

MARE NOSTRUM Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix d'acquisition des actions Marché MARE NOSTRUM 9695001DOTLYAWZSX187 29/07/2022 FR0013400835 70 298 2,85€ ALXP

Cette opération a été approuvée par le Conseil d’Administration du 15 juin 2022 et a été réalisée le 29 juillet 2022.

Le reporting détaillé est disponible sur le site Internet de Mare Nostrum www.mare-nostrum.eu dans l’espace Finances/Info réglementée.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 18 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

