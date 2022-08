ORAPI : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2022

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 2 août 2022 à 18h00

BILAN SEMESTRIEL S1 2022 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ORAPI à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 2 317

Solde en espèces : 27 066,76 €

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 47 160 titres 261 364,30 € 638 transactions VENTE 50 630 titres 278 820,55 € 543 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 5 787

Solde en espèces : 9 610,51 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 5 386

Solde en espèces : 15 000,00 €

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle.

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com



Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

ANNEXE

S2 2021

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 638 47 160 261 364,30 543 50 630 278 820,55 03/01/2022 0 0 0 11 941 6186,13 04/01/2022 9 1200 7998,12 9 1079 7325,55 05/01/2022 0 295 1944,14 0 357 2368,09 06/01/2022 4 398 2610,8 6 697 4602,64 07/01/2022 9 337 2230,81 4 220 1465,71 10/01/2022 5 1021 6675,71 3 176 1160,76 11/01/2022 9 449 2938,88 2 2 13,15 12/01/2022 13 315 2004,72 7 549 3505,64 13/01/2022 0 0 0 3 559 3599,96 14/01/2022 3 175 1110,39 3 319 2032,09 17/01/2022 9 258 1618,2 1 160 998,4 18/01/2022 1 40 249,6 2 154 957,54 19/01/2022 0 294 1823,68 0 160 999,6 20/01/2022 5 347 2163,02 1 3 18,63 21/01/2022 0 244 1510,92 0 277 1722,28 24/01/2022 0 295 1813,19 0 529 3267,26 25/01/2022 14 1230 7270,78 7 1302 7807,31 26/01/2022 1 50 300 10 430 2598,28 27/01/2022 0 819 4924,24 0 314 1899,67 28/01/2022 11 656 3954,89 4 264 1602,59 31/01/2022 11 404 2353,58 10 1023 5948,23 01/02/2022 0 150 867,11 0 567 3282,42 02/02/2022 4 366 2107,14 3 114 663,48 03/02/2022 8 409 2367,54 4 200 1162,5 04/02/2022 1 14 81,48 7 413 2407,79 07/02/2022 5 252 1478,06 5 523 3090,93 08/02/2022 0 0 0 8 504 2967,3 09/02/2022 0 399 2349,31 0 55 326,7 10/02/2022 4 187 1099,56 2 83 488,87 11/02/2022 9 659 3885,27 8 517 3054,44 14/02/2022 0 534 3133,83 0 767 4558,74 15/02/2022 7 263 1534,08 2 113 663,94 16/02/2022 4 75 441,38 3 90 530,2 17/02/2022 4 117 683,07 3 141 826,81 18/02/2022 7 426 2476,38 1 102 595,68 21/02/2022 7 234 1341,01 3 75 434,1 22/02/2022 10 246 1394,84 1 4 22,56 23/02/2022 1 40 224,4 3 100 564 24/02/2022 23 481 2560,56 2 90 490 25/02/2022 4 299 1536,86 11 627 3269,68 28/02/2022 8 388 1995,99 3 239 1250,85 01/03/2022 14 969 4879,69 4 1145 5872,93 02/03/2022 12 612 3071,14 23 1473 7534,54 03/03/2022 11 358 1849,21 9 1225 6442,28 04/03/2022 29 1902 9666,53 7 361 1782,91 07/03/2022 16 539 2527,69 6 376 1742,95 08/03/2022 5 2109 10142,81 11 1405 6854,01 09/03/2022 2 458 2230,92 5 1175 5720,96 10/03/2022 1 34 167,11 6 225 1116,5 11/03/2022 1 3 14,97 7 570 2845,67 14/03/2022 0 0 0 10 1611 8402,81 15/03/2022 7 1184 6565,75 13 1073 6075,65 16/03/2022 0 1140 6571,64 0 2152 12542,93 17/03/2022 21 1792 10421,73 4 166 997,79 18/03/2022 0 0 0 11 1202 7104,06 21/03/2022 5 130 769 2 109 662,04 22/03/2022 6 763 4449,59 4 100 592 23/03/2022 3 312 1818,27 2 100 590 24/03/2022 0 1153 6733,87 0 941 5538,54 25/03/2022 1 38 220,4 1 50 291 28/03/2022 9 1206 6979,36 5 461 2709,67 29/03/2022 7 713 4073,01 6 667 3890,61 30/03/2022 0 0 0 4 172 985,11 31/03/2022 8 356 2043,9 0 0 0 01/04/2022 6 195 1119,01 1 78 450,06 04/04/2022 0 50 289 0 144 834,21 05/04/2022 1 20 116,4 7 488 2843,43 06/04/2022 13 593 3441,24 1 36 209,52 07/04/2022 0 0 0 2 175 1001,51 08/04/2022 7 390 2230,49 3 186 1071,36 11/04/2022 7 383 2169,81 0 0 0 12/04/2022 0 353 1964,83 0 164 914,22 13/04/2022 0 0 0 5 288 1610,22 14/04/2022 4 240 1346,4 1 100 564 19/04/2022 3 211 1190,04 2 377 2128,28 20/04/2022 11 398 2236,6 0 0 0 21/04/2022 5 253 1420,6 1 160 900,8 22/04/2022 9 1241 6944,51 13 956 5387,44 25/04/2022 4 168 897,19 2 87 471,54 26/04/2022 3 277 1451,37 5 150 789 27/04/2022 5 188 979,5 3 129 669,61 28/04/2022 1 10 51,4 3 159 818,85 29/04/2022 5 255 1304,1 3 146 751,9 02/05/2022 2 151 762,55 2 124 627,44 03/05/2022 0 0 0 7 454 2316,72 04/05/2022 2 115 595,62 2 60 309 05/05/2022 2 239 1238,02 2 245 1269,1 06/05/2022 8 281 1448,84 2 98 507,74 09/05/2022 6 171 881,37 5 340 1764,6 10/05/2022 2 152 775,2 0 0 0 11/05/2022 2 21 107 3 265 1356,8 12/05/2022 9 464 2348,58 3 120 614,2 13/05/2022 0 0 0 5 365 1860,99 16/05/2022 0 0 0 18 1761 9402,51 17/05/2022 0 0 0 5 280 1536,19 18/05/2022 0 0 0 7 254 1429,69 19/05/2022 5 265 1477 1 5 28,05 20/05/2022 5 99 551,71 11 434 2444,11 23/05/2022 1 101 576,71 7 455 2586,58 24/05/2022 5 551 3115,19 3 259 1480,16 25/05/2022 4 210 1185,56 1 1 5,7 26/05/2022 6 445 2474,11 3 350 1960,39 27/05/2022 9 842 4609,78 0 0 0 30/05/2022 3 122 660,02 2 113 612,46 31/05/2022 4 341 1843,24 0 0 0 01/06/2022 3 194 1043,97 11 578 3128,83 02/06/2022 3 278 1500,59 0 0 0 03/06/2022 6 360 1929,38 2 148 796,2 06/06/2022 2 100 540 3 222 1203,24 07/06/2022 3 159 859,05 1 41 222,22 08/06/2022 7 346 1852,31 4 185 999,68 09/06/2022 7 239 1273,99 2 69 368,27 10/06/2022 10 715 3730,23 3 66 332,86 13/06/2022 15 491 2401,82 0 0 0 14/06/2022 9 279 1251,2 1 10 46,2 15/06/2022 11 271 1200,02 13 827 3713,73 16/06/2022 4 111 506,77 8 389 1784,27 17/06/2022 7 401 1824,31 6 438 1985,32 20/06/2022 0 353 1589,38 0 191 868,97 21/06/2022 0 0 0 0 1334 6131,46 22/06/2022 0 1443 6490,47 0 273 1231,45 23/06/2022 3 54 242,92 0 0 0 24/06/2022 11 344 1537,2 3 126 564,54 27/06/2022 0 0 0 14 1497 6817,04 28/06/2022 0 0 0 10 1347 6330,23 29/06/2022 7 740 3691,56 21 1046 5407,51 30/06/2022 3 350 1846,01 8 439 2334,69

