Nyrstar NV verschaft verdere informatie over uitoefening putoptie in NN2

2 augustus 2022 om 19.00 uur CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) kondigt vandaag aan dat, volgend op de uitoefening (zoals aangekondigd op 28 juli 2022) van de putoptie die de Vennootschap had met betrekking tot haar volledige 2%-belang in NN2 NewCo Limited (“NN2”, die de voormalige Nyrstar operationele groep aanhoudt), waardoor zij het recht had om die 2% te verkopen aan Nyrstar Holdings Plc (of een ander lid van de Trafigura groep) voor een vast bedrag van 20 miljoen EUR (de “Putoptie”), de Putoptieprijs van 20 miljoen EUR werd ontvangen op de bankrekening van de Vennootschap overeenkomstig de Put Option Deed. De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft mogelijke investeringen voor de ontvangen fondsen overwogen. In overeenstemming met de aanbevelingen in het Verslag van het Comité van Onafhankelijke Bestuurders van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zoals beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap), zullen de fondsen, gezien de huidige hoge inflatoire omgeving en de grote waarschijnlijkheid van verdere verhogingen van de rentevoeten van Centrale Banken, in het bijzonder de ECB, conservatief en uitsluitend worden belegd in liquide bankdeposito's op korte termijn.

Over Nyrstar NV

De Vennootschap werd opgericht in België is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal anthony.simms@nyrstar.com

