Une étude de CarGurus révèle un intérêt croissant des consommateurs canadiens pour les véhicules électriques, en dépit des obstacles liés à leur coût et à leur recharge

CAMBRIDGE, Massachusetts, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus (Nasdaq : CARG), une plateforme automobile multinationale en ligne pour l'achat et la vente de véhicules, a annoncé aujourd'hui sa dernière étude sur le sentiment des consommateurs canadiens à l'égard des véhicules électriques (VE). Le rapport d'information 2022 sur les véhicules électriques de CarGurus a examiné les commentaires des consommateurs sur une variété de sujets liés aux VE, tels que le délai de possession, les obstacles éventuels à l'adoption d'un tel véhicule et les marques préférées.



Depuis l'année dernière, l'intérêt pour les véhicules électriques n'a cessé de croître. 40 % des personnes interrogées ont déclaré être susceptibles de posséder un VE dans les cinq prochaines années (contre 32 % en 2021), et 60 % ont déclaré qu'elles pensaient en posséder un dans les dix prochaines années (contre 54 % en 2021) Les jeunes étaient particulièrement enthousiastes à propos de l'adoption d'un VE, plus des deux tiers des propriétaires de voitures âgés de 18 à 29 ans prévoyant d'être propriétaire d'un VE au cours de la prochaine décennie. Les acheteurs plus âgés ont également affiché un intérêt plus important pour les VE, ce qui suggère que le public cible se développe.

Bien que l'engouement pour les VE soit croissant, il existe encore des obstacles majeurs à leur adoption chez certaines personnes. Les principaux problèmes étant le coût et la recharge de ces véhicules. Pour ces raisons, les personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient plus facilement convaincues de faire la transition si on leur offrait des incitations fiscales (46 %), un meilleur accès aux chargeurs (45 %), une meilleure autonomie ou un meilleur temps de charge (45 %) et une parité de coût avec les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) (44 %).

Tesla constitue le premier choix de marque pour les consommateurs année après année, et cette année n'est pas différente - 47 % des acheteurs potentiels de VE ont déclaré qu'ils envisageraient d'acheter un modèle de Tesla, suivi par Toyota (38 %), Honda (29 %) et Hyundai (23 %). Pour les véhicules hybrides, les consommateurs sont plus enclins à considérer Toyota (40 %), Honda (33 %), Hyundai (22 %) et Ford (20 %).

« En dépit d'obstacles tels que l'accès aux stations de recharge et les coûts élevés, les consommateurs commencent à envisager plus sérieusement d'investir dans des véhicules électriques » a déclaré Alexandra Howerter, analyste principal de la connaissance des consommateurs chez CarGurus. « À mesure que les constructeurs automobiles mettent de nouveaux modèles de VE sur le marché, le bassin d'acheteurs potentiels s'est élargi, les acheteurs plus âgés étant plus intéressés que jamais. »

Les résultats complets de l'étude sont disponibles ici , et toutes les questions peuvent être envoyées à pr@cargurus.com .

Méthodologie

En mars 2022, par le biais d'un sondage en ligne, CarGurus a interrogé 464 propriétaires d'automobiles au Canada sur leurs sentiments à l'égard des véhicules électriques. La répartition des répondants était équilibrée sur le plan des données démographiques clés (âge, région, revenu). CarGurus a également interrogé des propriétaires d'automobiles en 2021 (n = 495).



« Acheteurs potentiels de véhicules électriques ou de VE » désigne les propriétaires d'automobiles affirmant qu'ils posséderont probablement/définitivement un véhicule électrique au cours de la prochaine décennie (n = 277).



Une version modifiée de cette étude est également disponible pour les marchés des États-Unis et du Royaume-Uni.

À propos de CarGurus

CarGurus (Nasdaq: CARG) est une plateforme automobile multinationale en ligne pour l'achat et la vente de véhicules qui renforce sa place de marché d'annonces à la pointe de l'industrie avec des solutions de vente au détail numériques et la plateforme de vente en ligne CarOffer. Le cybermarché CarGurus donne aux consommateurs la confiance nécessaire pour acheter ou vendre un véhicule en ligne ou en personne, et donne aux concessionnaires le pouvoir de fixer des prix précis, de commercialiser efficacement, d'acquérir instantanément et de vendre rapidement des véhicules, le tout avec une portée nationale. La société utilise une technologie exclusive, des algorithmes de recherche et des analyses de données pour apporter la confiance, la transparence et des prix compétitifs à l'expérience d'achat automobile.CarGurus est le site de magasinage automobile le plus visité des États-Unis (source : Comscore Media Metrix® Multi-plateforme, automobile - Informations/Ressources, Total des visites, T1 2022, États-Unis, au 9 mai 2022).

CarGurus exploite également des cybermarchés sous la marque CarGurus au Canada et au Royaume-Uni. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, CarGurus exploite également les marchés en ligne Autolist et PistonHeads, respectivement, en tant que marques indépendantes.

Pour en savoir plus sur CarGurus, rendez-vous sur cargurus.ca et pour plus d'informations sur CarOffer, rendez-vous sur www.caroffer.com .

CarGurus® est une marque déposée de CarGurus, Inc. et CarOffer® est une marque déposée de CarOffer, LLC. Tous les autres noms de produits, marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2022 CarGurus, Inc., Tous les droits sont réservés.