Le Groupe FlightHub élargit son partenariat avec 4Ukraine.ca et se joint à Air Transat pour offrir des vols aux Ukrainiens touchés par la crise humanitaire

MONTRÉAL, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe FlightHub est fier d'annoncer qu'il élargira son partenariat actuel avec 4Ukraine.ca, en s'associant à Air Transat pour faire venir davantage d'Ukrainiens touchés par la crise humanitaire qui souhaitent s'installer au Canada.



FlightHub a initialement annoncé un engagement de 100 000 $ CA à 4Ukraine.ca le 26 mai 2022, correspondant à environ 100 vols transatlantiques. À partir d'aujourd'hui, FlightHub s'engage à contribuer une somme supplémentaire de 25 000 $ CA au programme de parrainage des billets d'avion de 4Ukraine.ca. Cette contribution sera utilisée pour les vols intra-Europe ainsi que les vols domestiques au Canada, afin de complémenter le réseau de routes transatlantiques d'Air Transat.

"FlightHub est une entreprise fièrement canadienne établie à Montréal", a déclaré Chris Cave, PDG du Groupe FlightHub. "Nous sommes ravis de travailler avec 4Ukraine.ca et Air Transat, tous deux également établies à Montréal, sur une autre initiative passionnante qui bénéficie notre communauté localement et mondialement."

"Nous ne sélectionnons que des candidats qui sont préparés à la vie au Canada, afin d'augmenter leurs chances de réussite ici", a ajouté la fondatrice et administratrice de 4Ukraine.ca, Anna Chif. "Notre processus vise à s’assurer qu'ils sont sérieux au sujet de la relocalisation et qu'ils comprennent toutes les ramifications d'une décision aussi importante." À ce jour, 4Ukraine.ca a fait venir plus de 250 Ukrainiens au Canada, grâce à la contribution du Groupe FlightHub et à un partenariat avec Air Transat .

"En combinant la vaste sélection de villes de départ et de destinations du Groupe FlightHub avec les offres de vols transatlantiques d'Air Transat, nous pouvons maintenant faire venir des Ukrainiens de leur emplacement en Europe à leur famille d'accueil au Canada de manière sécuritaire et abordable", a déclaré Anna Chif.

En plus de l'engagement en billets d’avions, le Groupe FlightHub acheminera les dons de ses clients à la cause ukrainienne vers 4Ukraine.ca et appariera les montant recueillis par un don d'entreprise. "Chaque dollar recueilli contribue à la réalisation de la mission de 4Ukraine.ca", explique Chris Cave. "En travaillant avec 4Ukraine.ca, nous constatons l'impact direct de nos contributions sur la vie des Ukrainiens touchés par la crise humanitaire."

Toute personne souhaitant participer ou faire un don est invitée à se rendre sur le site https://flighthubgroup.com/fr/aide-à-lukraine . Vous pouvez également faire un don directement à 4Ukraine.ca sur leur site Web.

À propos du Groupe FlightHub Inc.

Établi à Montréal, au Québec, le Groupe FlightHub exploite FlightHub.com et Justfly.com , deux des principales agences de voyages en ligne en Amérique du Nord axées principalement sur les vols. Depuis sa création en 2012, le Groupe FlightHub a offert plus de choix à ses clients, tout en mettant le contrôle de l’expérience de réservation entre leurs mains. Tirant profit de ses plateformes de réservation en ligne à la pointe de la technologie, le Groupe FlightHub a révolutionné l'expérience d’achat, permettant aux clients d'explorer et d'optimiser les itinéraires, les offrant à des prix adaptés à leurs besoins. Pour plus d'informations, visitez flighthubgroup.com/fr .

À propos de 4Ukraine.ca

4Ukraine.ca est un organisme fédéral de bienfaisance enregistré (numéro d’enregistrement 730560802RR0001), dont la mission est d'aider plus de 5 000 Ukrainiens touchés par la crise humanitaire à s'établir au Canada. 4Ukraine.ca opère par le biais de la populaire communauté en ligne « CANADA - Host Ukrainians » comptant plus de 100 000 membres, en aidant avec la recherche d’emploi, les frais de transport aérien et la vérification des antécédents de familles d'accueil.

