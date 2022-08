El Septimo annonce son expansion sur le marché mondial des briquets et stylos de luxe

PARIS, 03 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Septimo, une division de La Maison Younan, société parisienne appartenant à Younan Company, annonce son expansion sur le marché mondial des briquets et stylos de luxe dans le cadre de son développement dans le secteur des produits de luxe. Après avoir démontré sa force en présentant les briquets et les stylos les plus chers au monde en juillet dernier lors du salon Premium Cigar Association à Las Vegas, la société a décidé d'étendre son empreinte et de dominer le marché de masse grâce à ses capacités créatives. La société présentera 10 nouveaux briquets et stylos de luxe, faisant partie de ses collections de cigares Empereur et Arts sacrés.



Les briquets auront à la fois une flamme douce et une flamme de jet. Chaque briquet célébrera la création des cigares El Septimo et la signification de la marque. Le prix de vente au détail de la collection de briquets variera entre 245 et 1 500 euros l'unité. Les prix des stylos varieront entre 200 et 750 euros l'unité. Dans un premier temps, les produits seront introduits dans 45 pays et chez plus de 2 200 revendeurs. Les briquets et les stylos ont été conçus par MPA Studio de Création - une agence de design créatif basée à Paris et appartenant à La Maison Younan - qui a participé à la conception des nouveaux accessoires et du packaging des produits El Septimo.

"Nous voulions créer les briquets les plus luxueux du monde et nous y sommes parvenus en créant une collection de chefs-d'œuvre qui ont captivé l'attention du monde entier en juillet dernier lors du salon PCA à Las Vegas. Nous voulons désormais présenter des briquets et des stylos de luxe plus abordables, destinés à un usage quotidien, qui se distingueront des autres produits disponibles aujourd'hui. Ces briquets représentent une combinaison d'élégance et de fonctionnalité. Nous voulions initier notre propre tradition dans l'industrie des briquets et stylos de luxe. Nous avons pris notre temps pour créer quelque chose de spécial sous la marque El Septimo, qui est aujourd'hui la marque de cigares qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Nous suivons notre propre ambition et nous avons créé des briquets et des stylos qui ont capturé l'âme et les désirs de nos clients". - déclare Zaya S. Younan, Président-Directeur général de La Maison Younan.

M. Younan ajoute - "Nous voulions mettre en valeur la créativité, l'imagination et la capacité d'El Septimo à concevoir quelque chose de spécial qui puisse être utilisé au quotidien. Pour moi, la conception d'œuvres d'art utilisables a été un voyage d'expression personnelle, tout comme le processus de création de nos cigares. J'en avais assez de voir les mêmes vieux dessins sur les briquets et les stylos, avec simplement des noms différents, qui n'ont pas changé au cours de nombreuses décennies. Allumer un cigare est une cérémonie spéciale et un processus d'introspection, je voulais donc permettre aux consommateurs d'utiliser un briquet digne de l'occasion, se distinguant des briquets traditionnels que nous utilisons pour allumer notre feu de camp. Nous voulions un produit qui surprenne nos clients, qui séduise leur imagination et qui leur montre que nous avons atteint le sommet de notre profession."

À propos de Younan company

Younan Company est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et la gestion de divers actifs et sociétés dans le domaine de la consommation de luxe. La stratégie de la société consiste à constituer un portefeuille de produits et de propriétés de luxe, ainsi que de sociétés et de services liés au style de vie. Aujourd'hui, Younan Company est reconnue comme une marque de luxe mondiale avec plus de 3,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion par le biais de ses filiales El Septimo Geneva SA (fabricant de cigares haut de gamme), Younan Properties et La Maison Younan. La Maison Younan possède et gère des hôtels et des centres de villégiature de luxe en France, notamment le Château de Beauvois, Hôtel Saint-Martin, Château Le Prieuré, Alexandra Palace, Domaine de Vaugouard, et le Château de la Perrière, ainsi que l'hôtel Malibu Foz Hotel and Beach Resort situé à Figueira da Foz au Portugal, quatre terrains de golf français dont le including Golf des Forges, Golf du Petit Chêne, Golf d ’Avrillé, and Golf de Vaugouard, deux vignobles à Saint-Émilion dont le Château La Croix Younan et le Château Zaya, et l'agence de design MPA Studio de Création à Paris.

