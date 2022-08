Compagnie Financière Tradition: 1er semestre 2022 - Chiffre d’affaires ajusté de CHF 525,1 millions, en hausse de 7,7% à taux constants

English French German

Lausanne, le 3 août 2022

1er semestre 2022: Chiffre d’affaires ajusté de CHF 525,1 millions, en hausse de 7,7% à taux constants

Compagnie Financière Tradition enregistre un chiffre d’affaires consolidé de CHF 483,9 millions au premier semestre 2022 contre CHF 452,0 millions au premier semestre 2021, en hausse de 7,0% à taux de change courants. A taux de change constants, le chiffre d’affaires consolidé de Compagnie Financière Tradition est en hausse de 7,5%.

Pour la même période, le chiffre d’affaires consolidé ajusté1) du Groupe atteint CHF 525,1 millions contre CHF 491,0 millions en 2021, soit une hausse de 7,7% à taux de change constants. Le chiffre d’affaires ajusté de l’activité d’intermédiation professionnelle (IDB) est quant à lui en hausse de 7,3% à taux de change constants alors que celui de l’activité dédiée à une clientèle de particulier au Japon (Non-IDB) est en hausse de 17,5%.

Au 2ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé publié s’élève à CHF 236,2 millions contre CHF 213,3 millions au 2ème trimestre 2021, soit une hausse de 11,8% à cours de change constants. Le chiffre d’affaires consolidé ajusté s’élève quant à lui à CHF 256,4 millions contre CHF 231,8 millions en 2021, en hausse de 12,1% à cours de change constants avec une hausse de 11,6% pour l’activité IDB et une hausse de 27,8% pour l’activité Non-IDB.

Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans plus de 30 pays, le Groupe emploie plus de 2 400 personnes et fournit des services d’intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).

