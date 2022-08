Inbanki 2022. aasta teise kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Inbanki 2022. aasta teise kvartali puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 45% enam. Esimese poolaasta puhaskasumiks kujunes 5,6 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 28% enam. Teise kvartali omakapitali tootlus oli 12,5%.



Inbanki laenuportfell kasvas 2021. aasta teise kvartaliga võrreldes 37% ja ulatus 674 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 36% ja ulatus teise kvartali seisuga 709 miljoni euroni.

Teise kvartali müügimaht oli kokku 129 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 4% enam. Toodete lõikes kahanes järelmaksu tooteliin eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 15% ja oli 76 miljonit eurot moodustades 58% kogumüügist. Väikelaenu müügimaht suurenes 56% ja oli 23 miljonit eurot, autosid finantseeriti 31 miljoni euro eest, mis on 44% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

1. juulil viidi lõpule Inbanki 29,8% osaluse müük Maksekeskuses, mille tulemusena teenib Inbank kolmandas kvartalis 11,5 miljonit eurot erakorralist kasumit.

2022. aasta teise kvartali lõpus oli Inbankil 823 000 aktiivset kliendilepingut ja enam kui 5100 aktiivset partnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:



“Juba kümnendat kvartalit järjest opereerib Inbank üsna ebaselges keskkonnas. Samas kasvavad meie ärimahud ikka rekordiliselt. Teises kvartalis müüsime krediiditooteid 129,6 miljoni euro eest ning teenisime 2,6 miljonit eurot puhaskasumit. Esimese poolaasta kasumiks kujunes nii 5,6 miljonit eurot.

Kui viimase kahe aasta jooksul on Inbanki kasvu vedanud Poola turg, siis eelmises kvartalis oli panga kasvumootoriks taas Baltikum. Selle muutuse peamine põhjus on Poola turu 7%-ni tõusnud intressimäärad. Kõrgemad intressid ja kaasnev elukalliduse kasv on selgelt vähendanud Poolas kasvumahte. Küll aga on tore näha, et Inbanki hajutatud ärimudel töötab hästi ja Poola kasvu kahanemise kattis rekordmüük Baltikumis.

Keerulises keskkonnas navigeerimine on olnud osa Inbanki kasvuloost. Meie edu peamiseks aluseks on olnud tootearendus, investeeringud tehnoloogiasse ja kasv uutele turgudele. Paljud neist investeeringutest on osutunud viljakaks. Nii ka seekord. 1. juulil sai lõplikult teoks Inbanki 29,8% osaluse müük Maksekeskuses. Selle tulemusena teenib Inbank kolmandas kvartalis erakorralise kasumina 11,5 miljonit eurot. Maksekeskuse müügist saadud kapital annab Inbankile hea puhvri keerulisema keskkonnaga toimetulekuks.

Samuti saime juuni alguses Tšehhi Keskpangalt heakskiidu osutada Tšehhis finantsteenuseid. Juba juulis alustasime seal järelmaksu pakkumist läbi esimese partneri, mis paneb aluse Inbanki kasvule veel ühel Euroopa turul.”

Olulisemad finantsnäitajad 30.06.2022 ja 2. kvartali seisuga



Bilansimaht 876 miljonit eurot

Laenuportfell 674 miljonit eurot

Hoiuseportfell 709 miljonit eurot

Omakapital 84,7 miljonit eurot

Puhaskasum 2,61 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 12,5%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)* 2. kvartal 2022 2. kvartal 2021 6 kuud 2022 6 kuud 2021 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 14 937 11 473 28 758 22 589 Intressikulu -3 817 -2 264 -6 764 -4 407 Neto intressitulu 11 120 9 209 21 994 18 182 Teenustasutulu 826 486 1 531 935 Teenustasukulu -789 -783 -1 591 -1 572 Neto teenustasutulu 37 -297 -60 -637 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 342 0 158 0 Valuutakursi ümberhindluse kahjumid/kasumid -226 -191 -253 -131 Neto kasum/-kahjum finantsinstrumentidelt 116 -191 -95 -131 Muud põhitegevusega seotud tulud 6 437 5 031 12 096 8 553 Muud põhitegevusega seotud kulud -4 614 -3 707 -8 488 -6 428 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 13 096 10 045 25 447 19 539 Tööjõukulud -3 476 -2 832 -6 748 -5 583 Turunduskulud -783 -657 -1 346 -1 200 Halduskulud -2 071 -1 582 -3 859 -2 696 Põhivara kulum -1 094 -805 -2 103 -1 545 Tegevuskulud kokku -7 424 -5 876 -14 056 -11 024 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 5 672 4 169 11 391 8 515 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt -82 -79 -140 257 Laenude allahindluse kulu -3 087 -1 941 -5 660 -3 746 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 2 503 2 149 5 591 5 026 Tulumaks 108 -344 -39 -675 Aruandeperioodi puhaskasum 2 611 1 805 5 552 4 351 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed -61 185 35 59 Aruandeperioodi koondkasum 2 550 1 990 5 587 4 410

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 Varad Nõuded keskpankadele 79 484 77 453 64 123 Nõuded krediidiasutustele 13 442 17 870 18 881 Investeeringud võlakirjadesse 8 994 7 684 6 194 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 153 0 0 Laenud ja nõuded 673 566 604 848 492 211 Investeeringud sidusettevõtetesse 816 774 4 429 Materiaalsed varad 34 368 19 147 12 563 Vara kasutusõigus 25 354 25 231 27 385 Immateriaalsed varad 24 265 22 423 21 043 Muud finantsvarad 2 350 2 151 1 388 Muud varad 6 690 2 769 3 326 Edasilükkunud tulumaksu vara 2 764 2 401 2 258 Müügiks hoitavad sidusettevõtted 4 203 4 203 0 Varad kokku 876 449 786 954 653 801 Kohustised Klientide hoiused 708 727 617 857 520 907 Muud finantskohustised 49 417 49 188 45 027 Tulumaksukohustis 95 284 637 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 73 125 0 Muud kohustised 2 871 3 296 3 891 Allutatud võlaväärtpaberid 30 540 37 187 17 582 Kohustised kokku 791 723 707 937 588 044 Omakapital Aktsiakapital 997 997 961 Ülekurss 30 436 30 436 23 865 Kohustuslik reservkapital 100 96 96 Muud reservid 1 782 1 625 1 619 Jaotamata kasum 51 411 45 863 39 216 Omakapital kokku 84 726 79 017 65 757 Kohustised ja omakapital kokku 876 449 786 954 653 801





* Parema ülevaatlikkuse huvides on 31.12.2021 aruandes sisse viidud korrigeerimine, mille tulemusel klassifitseeriti ringi tütarettevõtte 100% väljaostuvõimaluse kulu ning kajastatakse samas kulude grupis, kus tütarettevõtte muud põhitegevusega seotud kulud. Lisaks tulenevalt Poola ja Tšehhi äritegevuse ja välisvaluuta tehingute kasvust klassifitseeriti valuutakursi kasumid ja kahjumid ringi halduskulude grupist ning kajastatakse aruanderal „Valuutakursi ümberhindluse kahjumid/kasumid." Muudatuse mõju aruande ridadele ning numbrilised näitajad on esitatud järgnevas tabelis:

II kvartal 2021 Ümberklassifit- seerimine II kvartal 2021 korrigeeritud 6 kuud 2021 Ümberklassifit- seerimine 6 kuud 2021 korrigeeritud Valuutakursi ümberhindluse kahjumid/kasumid 0 -191 -191 0 -131 -131 Muud põhitegevusega seotud kulud -3 592 -115 -3 707 -6 313 -115 -6 428 Halduskulud -1 888 306 -1 582 -2 942 246 -2 696





Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 5 100 aktiivset koostööpartnerit ja 823 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



