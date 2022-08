English German

3. August 2022

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:



GAM Holding AG ernennt neue gruppenweite Finanzchefin





Die GAM Holding AG ernennt Sally Orton, derzeit stellvertretende Finanzchefin bei GAM zum Group Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Group Management Board (GMB). Dies folgt auf die Entscheidung von Richard McNamara als Group CFO zurückzutreten. Richard McNamara ist seit 2015 Group CFO und wird das Unternehmen gegen Ende des Jahres verlassen. Sally Ortons Ernennung als gruppenweite Finanzchefin und Mitglied des GMB wird sofort wirksam. Richard McNamara wird in den kommenden Monaten im Unternehmen bleiben, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.



Peter Sanderson, CEO von GAM Investments: «Ich freue mich, dass Sally zur gruppenweiten Finanzchefin ernannt wurde und heisse sie herzlich im Group Management Board willkommen. Ich möchte auch Richard für seinen ausserordentlichen Beitrag für GAM in den letzten sieben Jahren danken. Er war mir persönlich eine grosse Stütze und hat unermüdlich daran gearbeitet uns durch eine schwierige Zeit zu führen. Sally hat seit Anfang des Jahres die Funktion der stellvertretenden CFO inne. Sie verfügt über eine breite Erfahrung im Asset Management und ist ein unschätzbares Mitglied unseres Führungsteams.»

Über Sally Orton:

Sally Orton kam im Mai 2022 als stellvertretende Finanzchefin zu GAM. Sie ist «Chartered Accountant» mit mehr als 25 Jahren Erfahrung. Sie hatte Führungs- und Managementfunktionen in börsenkotierten Asset Managementfirmen, Versicherungen, Banken und Infrastrukturunternehmen inne. Sally Orton verfügt zudem über 15 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfungspraxis. Sie arbeitete bei KPMG in Australien, bevor sie nach Grossbritannien ging, wo sie insgesamt 10 Jahre bei PwC und EY tätig war und sich auf Prüfungs- und Beratungsaufgaben für Banken und Kapitalmarktunternehmen spezialisierte.

Bevorstehende Termine:

3. August 2022 Halbjahresergebnisse 2022

Die Ergebnisse der GAM Holding AG für das erste Halbjahr 2022 werden Analysten, Anleger und Medien am 3. August 2022 um 10.00 Uhr (MEZ) per Webex-Konferenz vorgestellt. Materialien zu den Ergebnissen (Präsentationsfolien, Halbjahresbericht 2022 und Pressemitteilung) sind auf www.gam.com zu finden.

20. Oktober 2022 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2022

28. Februar 2023 Jahresergebnisse 2022

Für weitergehende Informationen:

Charles Naylor

Head of Communications and Investor Relations

T +44 7890 386 699

Investor Relations Media Relations

Stephen Gardner Ute Dehn Christen

T +44 7790 778544 T +41 58 426 31 36

