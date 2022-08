Halvårsrapport 2022 (kun på engelsk)

English Danish

Vedhæftet halvårsrapport 2022 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

”De særdeles gode resultater fortsatte i 2. kvartal, hvilket også betyder, at vi for 15. kvartal i træk leverer en forbedret indtjening sammenlignet med samme kvartal året før. Vi er rigtig godt tilfredse med fremgangen, som går på tværs af forretningen og som afspejler den store indsats alle i teamet lægger i at transformere Mærsk til en global spiller inden for integrerede logistikløsninger.

Resultatet er især drevet af højere rater på langvarige kontrakter i Ocean, en markant og profitabel vækst i vores logistikforretning samt solide resultater i terminalforretningen. Fortsatte flaskehalse i de globale forsyningskæder samt krigen i Ukraine, der påvirker forbrugertilliden særligt i Europa, resulterede i lidt lavere volumen i Ocean forretningen. Vores kunder i Ocean efterspørger fortsat integrerede logistikløsninger, hvilket er hovedårsagen til at vores logistikforretning fortsætter med at vokse mere end markedet. Logistik havde i kvartalet en organisk omsætningsvækst på 36 pct. og præsterede dermed det sjette kvartal i træk med en vækstrate over 30 pct.”

