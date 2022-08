QPR Softwaren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022: SaaS-liikevaihto kasvoi 24 %, kokonaisliikevaihto laski ja yhtiö toteutti onnistuneen rahoituskierroksen

English Finnish





























QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.8.2022 KLO 9.00





























QPR Software Oyj:n tammi-kesäkuu 2022: SaaS-liikevaihto kasvoi selvästi, uniikki prosessilouhinnan teknologia lanseerattiin markkinoille ja QPR investoi tulevaisuuden kasvuun onnistuneen rahoituskierroksen tukemana. Ohjelmistolisenssien uusmyynti laski selvästi poikkeukselliseen vertailukauteen verrattuna. Investoinnit kasvuun jatkuivat.





























TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI





Huhti-kesäkuu 2022

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +38 %

Liikevaihto oli 2 012 tuhatta euroa ja laskua 6 % (huhti-kesäkuu 2021: 2 138)

Käyttökate -270 tuhatta euroa (3)

Liiketulos -515 tuhatta euroa (-275)

Tulos ennen veroja -526 tuhatta euroa (-283)

Tulos -629 tuhatta euroa (-231)

Tammi-kesäkuu 2022

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +24 %

Liikevaihto oli 4 213 tuhatta euroa, laskua 16 % (tammi-kesäkuu 2021: 5 042)

Käyttökate -471 tuhatta euroa (569)

Liiketulos -988 tuhatta euroa (11)

Tulos ennen veroja –1 009 tuhatta euroa (-78)

Tulos -1 009 tuhatta euroa (-231)





NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2022 (ennallaan)

Yleisellä tasolla Euroopassa lisääntynyt toimintaympäristön epävarmuus johtuen Ukrainan sodasta ja inflaatiosta koronaviruspandemian jälkimainingeissa luovat edelleen epävarmuutta uusasiakashankinnassa. Toimintojen tehostamista ja kustannussäästöjä mahdollistavat QPR:n ratkaisut ovat kuitenkin asiakkaillemme mahdollisuus uudistua ja reagoida kilpailua nopeammin markkinamuutoksiin.

Perustuen myynnin kasvaneeseen tarjouskantaan, jatkuviin asiakastuottoihin ja konsultoinnin varausasteeseen, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2022 (2021: 9 140 tuhatta euroa) SaaS-liikevaihdon kasvun tukemana.





TOIMITUSJOHTAJA JUSSI VASAMA KOMMENTOI TAMMI-KESÄKUUTA 2022:

QPR:n uuden strategian toteuttaminen on edennyt hyvin, mikä näkyy SaaS-liikevaihdon selvänä kasvuna vertailujaksoon nähden. SaaS-liikevaihdon kasvu kiihtyi toisella neljänneksellä 38 %:iin ylittäen pitkän aikavälin strategisen tavoitetason. Kokonaisuudessaan jatkuvaluonteiset ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoerät, SaaS - ja ylläpitotuotot, kasvoivat toisella neljänneksellä 14 % ja tammi-kesäkuussa 9 % vertailujaksoon nähden. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta nousi toisella neljänneksellä 45 %:iin vertailujakson 37 %:sta.

Toisen neljänneksen liikevaihto laski vertailujaksosta, mutta lasku hidastui selvästi ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Koko vertailujaksolla lukuihin vaikutti vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen suuri kertalisenssikauppa, toisella neljänneksellä uusien ohjelmistolisenssien myynti oli vertailujakson tasolla.

Konsultointiliiketoiminta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 15 % alhaisempi edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu etupäässä kysyntävaihteluista Suomen julkisen sektorin konsultointipalveluissa ja osaltaan myös haasteesta palkata nopeasti kysyntää vastaavaa konsultointiosaamista markkinoilta.

Keskityimme katsauskaudella yhtiön strategisen fokuksen, rakenteen ja toimintamallien uudistamiseen. Olemme vahvistaneet perustaamme luomalla kasvun edellytyksiä ja vahvistaneet tarjoamaamme johtavana prosessiälykkyyden SaaS-palvelutarjoajana.

Yhtiö lanseerasi toisella vuosineljänneksellä kehittämänsä ainutlaatuisen ratkaisun prosessilouhinnan markkinoille, mikä mahdollistaa skaalautuvaan prosessiälykkyyteen pohjautuvan asiakaslähtöisen SaaS-ohjelmistoliiketoiminnan. Kyseessä on markkinoiden ensimmäinen ja ainoa joustavasti skaalautuva ja nopeasti käyttöön otettava ratkaisu, jota organisaatiot voisivat käyttää datan määrästä, tietojen eheydestä ja prosessidatan integriteetistä tinkimättä.

Lanseeratulla ratkaisulla QPR mahdollistaa asiakkaillemme toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöt yhdistämällä liiketoimintaprosessien syväymmärryksen, prosessien reaaliaikaisen läpinäkyvyyden valmiilla mittaristoilla ja markkinoiden johtavan Data Cloud -teknologian. Teknologiaksi valikoitui Snowflaken moderni teknologia, jolla toteutettu QPR:n ratkaisu toimii markkinoiden ainoana prosessilouhintaohjelmistona natiivisti ja tietoturvallisesti Snowflake-tietopilvessä. QPR allekirjoitti myös kumppanuussopimuksen Snowflaken kanssa ja olemme globaalisti heidän ainoa prosessilouhinnan Powered by Snowflake -kumppani. Tuotekehitysinvestointien kasvattamisen lisäksi yhtiö lisäsi panostusta markkinointiin, myyntiin ja kumppanikanavan vahvistamiseen.

Yhtiön fokus kohdistuu strategian mukaisesti vahvaan jatkuvan SaaS-liikevaihdon kasvuun. Tämä vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä yhtiön kokonaiskasvuun erityisesti ohjelmistolisenssien uusmyynnin asteittaisen laskun myötä. Yhtiö jatkaa loppuvuoden ajan vahvaa strategian mukaista panostusta markkinointiin, myyntiin ja tuotekehitykseen, mikä heikentää kannattavuutta lähitulevaisuudessa.

Kuten yhtiö aiemmin tiedotti, QPR:n merkintäetuoikeusanti 27.5.-10.6.2022 ylimerkittiin. Osakeannin tavoitteena oli vahvistaa yhtiön taloudellisia edellytyksiä toteuttaa yhtiön kasvustrategiaa ja mahdollistaa investoinnit kansainvälisen SaaS-liiketoiminnan kasvuun fokusoimalla QPR:n prosessilouhinnan skaalautuvaan tarjoamaan ja kyvykkyyksiimme. Olen erittäin tyytyväinen merkintäetuoikeusannin tulokseen, jolla yhtiö keräsi noin 2,9 miljoonaa euroa nettovaroja. Tämä on vahva osoitus sijoittajien luottamuksesta ja uskosta uuteen strategiaan ja itse QPR:ään toimialamme johtavana ohjelmisto- ja palveluyhtiönä.

Olen iloinen siitä, että yhtiön rakenteen ja toiminnan uudistaminen on edennyt nopeasti. Yhtiön uudelleenorganisoinnin jälkeen johtoryhmässä aloitti kaksi uutta henkilöä ja tiedotimme toisella vuosineljänneksellä yhtiön johtoryhmän vahvistamisesta uuden myyntijohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan nimityksillä. Nimitykset tukevat QPR:n uuden kasvustrategian toteuttamista. Olemme myös lisänneet panostuksia henkilöstön hyvinvointiin ja vahvistaneet rekrytointiprosessiamme. Olen erittäin tyytyväinen QPR:n kykyyn toimia kansainvälisenä ja monikulttuurisena organisaationa ja uskon tämän olevan merkittävä kilpailuetu yhtiölle jatkossa työnantajana.

Yleisellä tasolla lisääntynyt toimintaympäristön epävarmuus ja kustannustason nousu voi vaikuttaa joidenkin asiakastoimialojen investointeihin. Toimintojen tehostamista ja kustannussäästöjä mahdollistavat QPR:n ratkaisut ovat kuitenkin asiakkaillemme mahdollisuus uudistua ja reagoida markkinamuutoksiin.

Jussi Vasama

Toimitusjohtaja









KESKEISET TUNNUSLUVUT

KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 4-6/

2022 4-6/

2021 Muutos,

% 1-6/

2022 1-6/

2021 Muutos,

% 1-12/

2021 Liikevaihto 2 012 2 138 -6 4 213 5 042 -16 9 140 Käyttökate -270 3 -10 164 -471 569 -183 241 % liikevaihdosta -13,4 0,1 -11,2 11,3 2,6 Liiketulos -515 -275 -87 -988 11 -9 494 -1 248 % liikevaihdosta -25,6 -12,9 -23,4 0,2 -13,7 Tulos ennen veroja -526 -283 -86 -1 009 -78 -1 201 -1 356 Katsauskauden tulos -629 -231 -172 -1 009 -61 -1 556 -1 356 % liikevaihdosta -31,3 -10,8 -23,9 -1,2 -14,8 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,039 -0,019 -103 -0,082 -0,005 -1 138 -0,113 Oma pääoma/osake, euroa 0,149 0,159 -6 0,149 0,159 -6 0,035 Liiketoiminnan rahavirta -664 305 -318 -623 1 211 -151 692 Rahavarat kauden lopussa 1 918 878 119 1 918 878 118 441 Korollinen nettovelka -322 -23 -1 033 -322 -23 -1 300 1 682 Nettovelkaantumisaste, % -10,9 -1,2 -832 -13,5 -1,2 -1 054 288,5 Omavaraisuusaste, % 40,5 39,9 1 40,5 39,9 14 8,3 Oman pääoman tuotto, % -178,4 -44,4 -302 -286,2 -6,1 -4 592 -111,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % -49,3 -18,7 -164 -89,8 0,7 12 929 -49,3





RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat SaaS-liikevaihdosta, uusiutuvista ohjelmistolisensseistä sekä ohjelmistojen ylläpitopalveluista.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on lopettanut liiketoiminnan ja kumppanuudet Venäjällä toistaiseksi.





LIIKETOIMINTA

QPR Softwaren tavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan enemmän vähemmällä.

Autamme asiakkaitamme lisäämällä prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, varmistamalla niiden vaatimustenmukaisuus sekä tuomalla ohjelmistojen mahdollistaman älykkyyden avulla parempaa tehokkuutta ja johdettavuutta kestävään kehitykseen.

Teemme sen innovoimalla, kehittämällä ja toimittamalla ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman konsultointipalveluita.





LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN Tuhatta euroa 4-6/

2022 4-6/

2021 Muutos,

% 1-6/

2022 1-6/

2021 Muutos,

% 1-12/

2021 Ohjelmistolisenssit 169 133 27 301 866 -65 1 317 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 41 81 -49 429 524 -18 797 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 471 481 -2 933 939 -1 2 034 SaaS 436 317 38 786 635 24 1 283 Konsultointi 895 1 126 -21 1 763 2 078 -15 3 709 Yhteensä 2 012 2 138 -6 4 213 5 042 -16 9 140 LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI Tuhatta euroa 4-6/

2022 4-6/

2021 Muutos,

% 1-6/

2022 1-6/

2021 Muutos,

% 1-12/

2021 Suomi 957 1 145 -16 2 118 2 593 -18 4 614 Muu Eurooppa ml. Turkki 661 545 21 1 338 1 232 9 2 689 Muu maailma 394 448 -12 757 1 217 -38 1 837 Yhteensä 2 012 2 138 -6 4 213 5 042 -16 9 140





Huhti-kesäkuu 2022

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 012 tuhatta euroa (2 138). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 45 % (37).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 169 tuhatta euroa (133) ja nousi 27 %. Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 41 tuhanteen euroon (81), mikä johtui myynnin laskusta Suomessa ja kansainvälisessä jälleenmyyntikanavassa, sekä yhtiön strategisen fokuksen siirtymisestä SaaS-liiketoimintaan.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 471 tuhatta euroa (481) ja laski 2 %, mikä johtui pääosin ylläpitotuottojen laskusta kansainvälisessä kanavamyynnissä.

SaaS-palvelujen liikevaihto nousi 436 tuhanteen euroon (317). Koko tarjouskanta oli vuosineljänneksen lopussa yli 8 miljoonaa euroa (Q1: yli 7 m€) ja seuraavan 12kk SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo yli 1,5 miljoonaa euroa (Q1: yli 1,6 m€).

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto oli 895 tuhatta euroa (1 126) ja laski 21 %. Tämä johtuu etupäässä kysyntävaihteluista Suomen julkisen sektorin konsultointipalveluissa ja osaltaan myös haasteena palkata nopeasti kysyntää vastaavaa konsultointiosaamista markkinoilta.

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 16 % ja kansainvälinen liikevaihto kasvoi 6 %. Liikevaihdosta kertyi 47 % (54) Suomesta, 33 % (25) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 20 % (21) muualta maailmasta.





Tammi-kesäkuu 2022

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4 213 tuhatta euroa (5 042) ja laski 16 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 41 % (31).

Konsernin liikevaihdosta 50 % (51) kertyi Suomesta, 32 % (24) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 18 % (24) muualta maailmasta.





TULOSKEHITYS



Huhti-kesäkuu 2022



Konsernin käyttökate oli -270 tuhatta euroa (3) ja liiketulos -515 tuhatta euroa (-275). Liiketulosta heikensi laskenut liikevaihto. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla.



Katsauskauden tulos oli -629 tuhatta euroa (-231) ja osakekohtainen tulos -0,039 euroa (-0,019) osakkeelta.



Tammi-kesäkuu 2022



Konsernin käyttökate oli tammi-kesäkuussa -471 tuhatta euroa (569) ja liiketulos -988 tuhatta euroa (11). Liiketulosta heikensi lähinnä pienentynyt liikevaihto. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (+5 %).



Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 4 465 tuhatta euroa (4 397). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 37 tuhatta euroa (24).



Tulos ennen veroja oli –1 009 tuhatta euroa (-78) ja katsauskauden tulos –1 009 tuhatta euroa (-61). Osakekohtainen tulos oli -0,082euroa (-0,005) osakkeelta.







RAHOITUS JA INVESTOINNIT



Liiketoiminnan rahavirta pieneni tammi-kesäkuussa lähinnä heikentyneen tuloksen johdosta -623 tuhanteen euroon (1 211). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 1 918 tuhatta euroa (878). Toisella vuosineljänneksellä järjestetyn osakeannin nettovaikutus rahavaroihin oli 2,9 miljoonaa euroa.



Nettorahoituskulut olivat 21 tuhatta euroa (88). Vertailukauden kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa 2021.



Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 783 tuhatta euroa (379), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.



Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 918 tuhatta euroa (878), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,0 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 1 500 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli –13,5 % (-1). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 40,5 % (40).







TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.





Tammi-kesäkuussa tuotekehitysmenot olivat 1 431 tuhatta euroa (956) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 674 tuhatta euroa (358). Tammi-kesäkuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 326 tuhatta euroa (346). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 81 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 78 (75).

Henkilöstön keski-ikä on 44 (43,7) vuotta. Naisia on 24 % (25) ja miehiä 76 % (75) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18 % (18), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 44 % (42), tuotekehityksessä 31 % (31) ja hallinnossa 7 % (9) henkilöstöstä.

Yhtiö tiedotti Q2:n aikana kolmesta uudesta johtoryhmänimityksestä. Eric Allart nimitettiin QPR Software Oyj:n myyntijohtajaksi vastaamaan globaalista suoramyynnistä 1.6.2022 alkaen. Johanna Lähde aloitti yhtiön HR-johtajana 1.8.2022 alkaen ja hänen vastuullaan ovat yrityksen toimintakulttuurin ja henkilöstön kehittäminen. Mervi Kerkelä-Hiltunen on nimitetty QPR Softwaren Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi 4.8.2022 alkaen. Johtoryhmän vahvistaminen uusilla tehtävillä, joihin on nimetty oman osaamisalueensa vahvat ammattilaiset, tukee QPR:n uuden kasvustrategian toteuttamista.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-6/2022 1-6/2021 Muutos, % 1-12/2021 Vaihdetut osakkeet, kpl 1 287 534 1 298 011 -1 3 323 915 Vaihto, euroa 1 677 990 2 776 234 -40 6 255 379 % osakkeista 8,0 10,8 27,7 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 1,30 2,14 -39 1,88 Osake ja markkina-arvo 30.6.2022 30.6.2021 Muutos, % 31.12.2021 Osakkeita yhteensä, kpl 16 455 321 12 444 863 - 12 444 863 Omat osakkeet, kpl 413 487 457 009 - 457 009 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 16 041 834 11 987 854 - 11 987 854 Osakkeenomistajat, kpl 1 653 1 408 17 1 509 Päätöskurssi, euroa 0,86 2,06 -58 1,85 Osakekannan markkina-arvo, euroa 13 795 977 24 694 979 -44 22 177 530 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 45 484 50 271 - 50 271 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 405 726 439 307 - 439 307 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 2,5 3,7 - 3,7

Yhtiökokous valtuutti 6.4.2022 yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Yhtiö on 22.4.2022 tiedottanut erillisellä tiedotteella käynnistäneensä valmistelun merkintäoikeusannin toteuttamiseksi toisen vuosineljänneksen aikana mahdollistaakseen tarvittavien kasvuinvestointien toteuttamisen.

Yhtiön hallitus päätti 19.5.2022 varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella merkintäetuoikeusannista ja julkisti osakeannin ehdot, jossa yhtiö laski liikkeeseen enintään 4 010 458 uutta osaketta.

Yhtiö julkisti 13.6.2022 ylimerkityn merkintäetuoikeusannin alustavan tuloksen ja 15.6.2022 ylimerkityn merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen ja optio-oikeuksien 2019 ehtojen muutoksen.

Yhtiö ilmoitti 17.6.2022, että merkintäetuoikeusannissa annetut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Kaikki asiaan liittyvät pörssitiedotteet löytyvät Yhtiön kotisivujen Sijoittajat-osiosta: https://www.qpr.com/fi/yritys/sijoittajat#tiedotteet







YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2022 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikoksi 6.4.2022. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistetaan työjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 6.4.2022 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön verkkosivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet .





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.





LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 58 % oli euromääräisiä (58 %). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2021 vuosikertomuksen sivuilla 62-63, www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset







TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2022 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen- ja englannin kielellä seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2022: perjantai 21.10.2022









QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS













Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Jussi Vasama

Toimitusjohtaja

Puh. +358 50 380 9893

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.com/fi/











OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 4-6/

2022 4-6/

2021 Muutos,

% 1-6/

2022 1-6/

2021 Muutos,

% 1-12/

2021 Liikevaihto 2 012 2 138 -6 4 213 5 042 -16 9 140 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 407 297 37 735 634 16 1 106 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 740 1 692 3 3 551 3 464 3 6 824 Liiketoiminnan muut kulut 135 146 -8 397 375 6 968 Käyttökate -270 3 10 164 -471 569 -183 241 Poistot 245 278 -12 517 558 -7 1 489 Liiketulos -515 -275 -87 -988 11 9 494 -1 248 Rahoitustuotot ja -kulut -11 -8 38 -21 -88 -76 -108 Tulos ennen veroja -526 -283 -86 -1 009 -78 -1 201 -1 356 Tuloverot -103 52 -298 0 17 -100 0 Katsauskauden tulos -629 -231 -172 -1 009 -61 -1 556 -1 356 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,039 -0,019 103 -0,082 -0,005 -1 138 -0,113 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos -629 -231 172 -1 009 -61 -1 556 -1 356 Muut laajan tuloksen erät, jotka

saatetaan myöhemmin siirtää

tulosvaikutteisiksi: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät

muuntoerot 0 0 1 1 0 -3 Laajan tuloslaskelman tulos -629 -231 172 -1 008 -60 -1 582 -1 359









KONSERNIN LYHENNETTY TASE Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 Muutos, % 31.12.2021 Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 2 067 2 033 2 1 711 Liikearvo 358 513 -30 358 Aineelliset hyödykkeet 168 153 10 172 Käyttöoikeusomaisuuserät 62 122 -49 148 Muut pitkäaikaiset varat 281 306 -8 277 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 936 3 126 -6 2 666 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 2 205 1 950 13 2 694 Rahavarat 1 918 878 118 441 Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 123 2 828 50 3 135 Varat yhteensä 7 059 5 954 19 5 800 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359 Muut rahastot 21 21 0 21 Omat osakkeet -406 -439 -8 -439 Muuntoerot -66 -68 -2 -68 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 2 938 5 54840 5 Kertyneet voittovarat -1 456 1 099 -233 -448 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 2 390 1 977 21 430 Lyhytaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 1 500 700 1 600 Korolliset vuokrasopimusvelat 96 155 -38 82 Saadut ennakot 1 163 1 003 16 627 Siirtovelat 1 298 1 648 -21 2 293 Osto- ja muut korottomat velat 613 472 30 768 Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 669 3 977 17 5 370 Velat yhteensä 4 669 3 977 17 5 370 Oma pääoma ja velat yhteensä 7 059 5 954 19 5 800





KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa 4-6/

2022 4-6/

2021 Muutos,

% 1-6/

2022 1-6/

2021 Muutos,

% 1-12/

2021 Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos -629 -231 172 -1 009 -61 -1 554 -1 356 Oikaisut kauden tulokseen 246 391 -37 517 593 -13 1 518 Käyttöpääoman muutokset -269 217 -224 -109 896 -112 713 Maksetut korko- ja muut

rahoituskulut -12 -88 86 -21 -230 91 -164 Saadut korko- ja muut

rahoitustuotot 0 0 0 0 2 100 3 Maksetut verot 0 17 -100 0 11 100 -22 Liiketoiminnan rahavirta -664 305 -318 -623 1 211 -151 692 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -391 -222 76 -734 -379 94 -942 Investointien rahavirta -391 -222 76 -734 -379 94 -942 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot 0 0 0 700 -100 1500 Lainojen takaisinmaksut 0 0 0 0 -700 -100 -991 Vuokrasopimusvelkojen maksut -57 -49 16 -135 -138 0 Omien osakkeiden luovutus 34 0 34 0 0 Osakeanti, netto 2 933 0 0 2 933 0 0 Rahoituksen rahavirta 2 909 -49 -6 026 2 831 -138 -2 145 509 Rahavarojen muutos 1 854 34 -5354 1 474 694 113 258 Rahavarat kauden alussa 61 857 -93 441 185 138 185 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 2 -13 -118 3 -1 -2 Rahavarat kauden lopussa 1 918 878 118 1 918 878 118 441





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun

vapaan oman

pääoman

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2021 1 359 21 -69 -439 5 1 126 2 004 Optio-ohjelma 33 33 Kauden laaja tulos 1 -61 -59 Oma pääoma 30.6.2021 1 359 21 -68 -439 5 1 098 1 978 Optio-ohjelma 26 26 Kauden laaja tulos 0 -1 572 -1 572 Oma pääoma 31.12.2021 1 359 21 -68 -439 5 -448 430 Optio-ohjelma 2 2 Omien osakkeiden luovutus 34 34 Osakeanti, netto 2 933 2 933 Kauden laaja tulos 1 -1 009 -1 008 Oma pääoma 30.6.2022 1 359 21 -67 -406 2 938 -1 455 2 390





LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2022 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2021 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Tuhatta euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 12 846 11 987 11 987 Lisäykset 685 358 859 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 705 2 869 2 622 Lisäykset 49 21 83 KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS Tuhatta euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 1 682 947 947 Lainojen nostot 0 700 1 500 Takaisinmaksut 86 792 765 Korolliset rahoitusvelat 30.6/31.12. 1 596 855 1 682









VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Muutos, % Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 384 2 387 2 386 0 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 20 7 23 -13 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 15 3 23 -35 Yhteensä 35 12 46 -24 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 419 2 398 2 432 -1





KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta euroa 4-6/

2022 1-3/

2022 10-12/

2021 7-9/

2021 4-6/

2021 1-3/

2021 Liikevaihto 2 012 2 201 2 054 2 043 2 138 2 904 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 407 328 224 248 297 337 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 740 1 811 1 925 1 434 1 692 1 772 Liiketoiminnan muut kulut 135 263 335 259 146 228 Käyttökate -270 -201 -430 103 3 566 Poistot 245 271 620 311 278 280 Liiketulos -515 -472 -1 050 -208 -275 286 Rahoitustuotot ja -kulut -11 -10 -15 -5 -8 -80 Tulos ennen veroja -526 -483 -1 065 -213 -283 206 Tuloverot -103 103 -66 49 52 -35 Katsauskauden tulos -629 -380 -1 131 -165 -231 170





KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-6/2022 tai 30.6.2022 1-6/2021 tai 30.6.2021 1-12/2021 tai 31.12.2021 Liikevaihto 4 213 5 042 9 140 Liikevaihdon muutos, % -16,4 4,4 1,9 Käyttökate -471 569 241 % liikevaihdosta -11,2 11,3 2,6 Liiketulos -988 11 -1 248 % liikevaihdosta -23,4 0,2 -13,7 Tulos ennen veroja -1 009 -78 -1 356 % liikevaihdosta -23,9 -1,5 -14,8 Katsauskauden tulos -1 009 -61 -1356 % liikevaihdosta -23,9 -1,2 -14,8 Oman pääoman tuotto (per annum), % -286,2 -6,1 -111,4 Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % -89,88 0,7 -49,3 Rahavarat 1 918 878 441 Korollinen nettovelka -322 -23 1 682 Oma pääoma 2 390 1 977 430 Nettovelkaantumisaste, % -13,5 -1,2 288,5 Omavaraisuusaste, % 40,5 39,9 8,3 Taseen loppusumma 7 059 5 954 5 800 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 783 425 942 % liikevaihdosta 18,6 8,4 10,3 Tuotekehitysmenot 1 431 956 2 115 % liikevaihdosta 34,0 19,0 23,1 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 78 82 80 Henkilöstö kauden alussa 80 88 88 Henkilöstö kauden lopussa 81 82 80 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,082 -0,019 -0,113 Oma pääoma/osake, euroa 0,149 0,159 0,035