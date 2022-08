Oikeusrekisterikeskus valitsi Innofactorin jatkamaan HAIPA-hankkeen jatkokehitys- ja ylläpitotöitä

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 3.8.2022 klo 9.45

Oikeusrekisterikeskus on valinnut Innofactorin jatkamaan hallinto- ja eritystuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän (HAIPA-hanke) jatkokehitystä ja ylläpitoa. Järjestelmäkokonaisuus pohjautuu Innofactorin Dynasty-tuoteperheeseen.

Oikeusrekisterikeskuksen hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 4,0 miljoonaa euroa. Sopimuskausi on kaksi vuotta, joiden lisäksi on kaksi yhden vuoden optiota, joista päätetään erikseen.





Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

