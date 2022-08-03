全球公認的律師事務所 ROSEN 鼓勵 Enochian BioSciences, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – ENOB

紐約, Aug. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權利律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表在 2020 年 9 月 24 日至 2022 年 5 月 31 日（包括首尾兩天）期間（下稱「集體訴訟期間」）的 Enochian BioSciences, Inc. (NASDAQ: ENOB) 證券購買者提出集體訴訟。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在2022 年 9 月 26 日或之前向法院申請。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Enochian BioSciences 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 Enochian BioSciences 集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6517或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至：pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在2022 年 9 月 26 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。要明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所眾多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的公認。

本案詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出虛假及／或誤導陳述及／或未披露：根據訴訟在整個集體訴訟期間，被告作出虛假和/或誤導性陳述，以及/或未披露： (1) Enochian BioSciences 的發明者兼聯合創始人 Serhat Gumrukçu 不是持牌醫生，除高中學歷外沒有可驗證的學位； (2) 因此，據稱由 Gumrukçu 發明的 Enochian BioSciences 產品系列的科學技術基礎是可懷疑的； (3) 因此，被告明顯誇大了公司產品線的商業前景； (4) Enochian BioSciences 的高層知道 Gumrukçu 有包括欺詐在內的犯罪記錄； (5) 因此，Enochian BioSciences 對 Gumrukçu 的依賴，以及其與 Gumrukçu 控制的 G-Tech Bio, LLC 和 Seraph Research Institute（下稱「 SRI」）的諮詢和許可協議，使公司面臨更高的聲譽和財務損害風險，並威脅到公司科學發現的完整性； (6) 因此，公司的公開聲明在所有相關時間均存在重大虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 Enochian BioSciences 集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6517或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至：pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您亦可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

通過以下方式獲知我們的最新動態，LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm，Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資料：

Laurence Rosen 先生

Phillip Kim 先生

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

電郵：lrosen@rosenlegal.com

電郵：pkim@rosenlegal.com

電郵：cases@rosenlegal.com

網址：www.rosenlegal.com