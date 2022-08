COMMUNIQUE FINANCIER

Lesquin, le 3 Aout 2022

Generix Group - Bilan semestriel du contrat de liquidité GENERIX contracté avec NATIXIS ODDO BHF





Au titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS ODDO BHF portant sur les actions de la société GENERIX, à la date du 30 Juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 099 titres GENERIX

50 430.95€

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 Décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

26 962 titres GENERIX

52 046.32€

Sur la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 ont été exécutés :

439 Transactions à l’achat

380 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

36 689 titres et 280 065.08€ à l’achat

36 552 titres et 278 449.48€ à la vente

Ci-après, est indiqué le détail des transactions effectuées durant cette période :

FR

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, ou encore Ferrero, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment B (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

ACHATS VENTES Date Nombre de

transactions achats Nombre de

titres achetés Pour un montant de Nombre de

transactions vente Nombre de

titres vendus Pour un montant de Total 439 36 689 280 065 380 36 552 278 449 03/01/2022 4 401 3 409 1 1 9 04/01/2022 2 401 3 409 11 1 377 11 932 05/01/2022 4 99 846 10 981 8 489 06/01/2022 1 1 9 2 401 3 537 07/01/2022 3 89 787 3 801 7 113 10/01/2022 4 413 3 651 2 2 18 11/01/2022 17 3 351 27 920 12 1 748 14 584 12/01/2022 5 820 6 787 20 3 903 33 013 13/01/2022 1 1 9 3 301 2 679 14/01/2022 3 401 3 561 2 201 1 825 17/01/2022 1 1 9 8 1 001 9 089 18/01/2022 7 285 2 592 2 26 238 19/01/2022 7 218 1 971 4 451 4 104 20/01/2022 9 250 2 255 1 1 9 21/01/2022 5 451 4 038 1 1 9 24/01/2022 15 2 550 21 944 1 1 9 25/01/2022 5 371 3 177 5 358 3 079 26/01/2022 3 275 2 352 12 2 001 17 359 27/01/2022 8 1 324 11 403 10 1 022 8 828 28/01/2022 20 3 001 25 109 3 174 1 489 31/01/2022 14 2 501 20 048 1 1 8 01/02/2022 4 501 3 948 1 1 8 02/02/2022 1 1 8 1 1 8 03/02/2022 10 1 501 11 838 1 1 8 04/02/2022 2 501 3 918 1 1 8 07/02/2022 4 602 4 619 1 1 8 08/02/2022 5 263 2 015 4 401 3 096 09/02/2022 6 778 5 976 1 1 8 10/02/2022 6 501 3 724 3 520 3 973 11/02/2022 7 769 5 653 10 1 554 11 523 14/02/2022 1 100 726 14 1 145 8 476 15/02/2022 4 69 523 5 251 1 938 16/02/2022 6 230 1 750 3 201 1 528 17/02/2022 3 172 1 299 2 2 15 18/02/2022 1 1 7 8 486 3 654 21/02/2022 7 151 1 131 7 215 1 628 22/02/2022 2 2 15 3 251 1 867 23/02/2022 6 251 1 857 1 1 7 24/02/2022 8 650 4 692 4 524 3 808 25/02/2022 2 101 711 3 139 991 28/02/2022 3 403 2 773 1 1 7 01/03/2022 13 798 5 065 9 1 036 6 688 02/03/2022 1 1 6 6 576 3 598 03/03/2022 6 201 1 297 3 101 667 04/03/2022 15 818 5 068 10 801 5 020 07/03/2022 12 646 3 620 1 1 6 08/03/2022 3 167 886 - - - 09/03/2022 1 1 6 3 101 606 10/03/2022 1 1 6 4 188 1 155 11/03/2022 1 1 6 14 514 3 302 14/03/2022 11 501 3 245 6 501 3 293 15/03/2022 4 201 1 256 2 101 646 16/03/2022 5 301 1 862 7 401 2 548 17/03/2022 11 491 3 146 9 628 4 032 18/03/2022 7 445 2 800 5 474 3 021 21/03/2022 6 256 1 625 7 751 4 858 22/03/2022 6 201 1 299 4 201 1 319 23/03/2022 3 201 1 299 6 270 1 764 24/03/2022 1 1 7 4 379 2 498 25/03/2022 2 52 344 5 553 3 727 28/03/2022 1 1 7 16 1 151 8 102 29/03/2022 - - - 5 615 4 418 30/03/2022 1 74 534 8 835 6 057 31/03/2022 5 201 1 452 - - - 01/04/2022 6 199 1 409 3 500 3 605 04/04/2022 10 354 2 548 3 251 1 832 05/04/2022 13 516 3 634 3 750 5 385 06/04/2022 9 698 4 782 4 600 4 122 07/04/2022 7 451 3 031 2 151 1 039 08/04/2022 8 301 2 002 5 301 2 044 11/04/2022 8 651 4 389 2 151 1 027 12/04/2022 5 400 2 640 3 100 668 13/04/2022 12 1 050 6 821 4 364 2 417 14/04/2022 8 755 4 868 7 318 2 085 19/04/2022 8 1 000 6 620 8 783 5 362 20/04/2022 1 1 7 4 501 3 392 21/04/2022 1 1 7 4 651 4 581 22/04/2022 1 1 7 6 503 3 592

