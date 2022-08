English Finnish

Aspo Oyj

Lehdistötiedote

3.8.2022 klo 13.00



Aspo julkistaa tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen keskiviikkona 10.8.2022



Aspo Oyj julkistaa tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksensa keskiviikkona 10.8.2022 noin kello 9.30.



Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään keskiviikkona 10.8.2022 kello 14.00 FLIKin Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Puolivuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Tiedotustilaisuus on englanninkielinen ja sitä voi seurata suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/q2-2022 tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 817 10310 (36392913#). Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.



Aspo Oyj



Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Keijo Keränen, rahoitusjohtaja, +358 400 955 821, keijo.keranen@aspo.com



JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 930 ammattilaista.