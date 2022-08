Equifax(MD) Canada renforce son partenariat avec Financial Data Exchange (FDX)

English French

TORONTO, 03 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada fait la promotion d’une approche fondée sur le consentement en matière de systèmes bancaires ouverts et de l’éducation des Canadiens au sujet des services bancaires dirigés par les consommateurs dans le cadre de son partenariat avec Financial Data Exchange. Membre de FDX depuis 2020, la chef des données d’Equifax Canada, Sandy Kyriakatos, a été nommée au conseil d’administration de l’organisme sans but lucratif. FDX se consacre à l’unification du secteur financier autour d’un ensemble de normes communes relatives au système bancaire ouvert. En tant que membre de FDX n’étant pas une institution financière, Equifax a une capacité unique de rassembler l’industrie en raison de son étroite collaboration avec les institutions financières et les entreprises financières canadiennes.

Le 4 août 2021, le ministère des Finances a publié le rapport final du Comité consultatif sur le système bancaire ouvert, recommandant que le Canada aille de l’avant avec la mise en œuvre du système bancaire ouvert afin que le système soit opérationnel d’ici janvier 2023. La mise en place d’un système bancaire ouvert, un système où les banques autorisent le partage des données sur les clients avec d’autres institutions et promettent d’offrir aux Canadiens des expériences bancaires plus riches et plus inclusives, représente tout un défi.

« La plupart des Canadiens ne savent pas ce que le système bancaire ouvert implique ni comment leurs renseignements bancaires seront utilisés, a déclaré Mme Kyriakatos. L’adhésion à FDX nous permet de partager les pratiques exemplaires à l’échelle mondiale en matière de système bancaire ouvert, de combler le manque de connaissances des consommateurs et de répondre à toute préoccupation concernant le partage des données. Cette nomination au conseil de FDX est une occasion pour Equifax de continuer à aider les Canadiens et Canadiennes à profiter de la meilleure situation financière possible en faisant la promotion d’une norme basée sur le consentement pour l’interopérabilité des données et le système bancaire ouvert. »

Don Cardinal, directeur général de FDX, a déclaré : « Nous sommes ravis de compter Equifax parmi nos partenaires alors que nous faisons tout notre possible pour nous conformer aux normes canadiennes en matière de sécurité, d’expérience utilisateur, de structures de données, d’outils et de services publics, entre autres, et ce, pour tous les participants de l’écosystème du système bancaire ouvert et des finances ouvertes. »

Ce que les Canadiens savent du système bancaire ouvert

Equifax Canada et Léger ont réalisé un sondage en ligne ayant révélé que seulement 34 % des Canadiens comprennent qu’ils peuvent demander à leurs institutions financières de partager leurs données bancaires avec d’autres institutions. Cela était particulièrement vrai chez les jeunes Canadiens âgés de moins de 35 ans. Un peu plus de la moitié des gens ayant répondu au sondage affirment que le système bancaire ouvert fait référence à la possibilité d’effectuer des opérations bancaires avec n’importe quelle institution, tandis que 44 % des répondants prétendent que cela fait référence au partage d’informations entre les banques au sujet des victimes de fraude.

« Il est de la responsabilité des membres du secteur financier de faire un bien meilleur travail pour définir le système bancaire ouvert, nous permettant ainsi d’adopter une norme offrant aux consommateurs la transparence et le contrôle de l’accès et de l’utilisation de leurs données financières, a déclaré Mme Kyriakatos. Compte tenu de l’importance du partage des données pour le bon fonctionnement du système bancaire ouvert, nous croyons que l’adoption de ce système dépend de l’amélioration de la sensibilisation et de l’éducation sur son rôle quant à l’augmentation du choix des consommateurs et l’amélioration des résultats financiers des Canadiens. »

« Grâce à une plus grande accessibilité aux données au Canada, nous pouvons générer des pointages de crédit encore plus complets, accroître la surveillance de la fraude et favoriser l’inclusion financière. »

À propos de Financial Data Exchange

Financial Data Exchange, LLC est un organisme sans but lucratif qui mène ses activités aux États-Unis et au Canada et dont l’objectif est d’unifier le secteur financier autour d’une norme commune, interopérable et libre de redevances pour permettre aux clients et aux entreprises d’accéder de manière sécurisée et pratique à leurs données financières. Grâce aux efforts de développement et de croissance de FDX et à l’adoption généralisée de l’API de FDX, il est possible de transmettre les données autorisées conformément aux principes de contrôle, d’accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. L’adhésion est ouverte aux institutions financières, aux entreprises de technologie financière, aux agrégateurs de données financières, aux groupes de protection des consommateurs, aux réseaux de paiement et à d’autres parties autorisées du secteur financier. FDX est une filiale indépendante de FS-ISAC. Pour obtenir de plus amples renseignements et vous inscrire, visitez le site www.financialdataexchange.org .

À propos d’Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Equifax, dont le siège social se trouve à Atlanta, compte plus de 13 000 employés partout dans le monde. Elle est active ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca.