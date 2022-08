eStruxture Data Centers signe un accord sur le climat avec Infrastructure Masons afin de réduire les émissions mondiales de carbone

MONTRÉAL, 03 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, eStruxture Data Centers, le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques, est fière d’annoncer que l’entreprise a signé l’accord climatique iMasons (ICA), qui réunit plus de 70 entreprises pour réduire le carbone dans les matériaux, les produits et l'énergie des infrastructures numériques.



« Chez eStruxture, nous nous engageons à concevoir et à alimenter nos centres de données de manière durable, et nous sommes ravis de participer à cette importante initiative visant à promouvoir la comptabilisation globale du carbone dans l'infrastructure numérique et à collaborer avec nos pairs du secteur en vue d'un avenir net zéro », a déclaré Todd Coleman, président et directeur général d'eStruxture.

L'ICA comprend plusieurs grandes entreprises hyperscale, représentant certains des plus grands portefeuilles d'infrastructure numérique au monde, et plus de 40 fournisseurs de centres de données en colocation, de produits, de services et de sociétés d'investissement. Avec ces pionniers de l'industrie, eStruxture collaborera à l'adoption de normes ouvertes, de politiques et de rapports sur la réduction des émissions de carbone afin de responsabiliser l'industrie.

« Nous avons créé iMasons pour unir les constructeurs de l'ère numérique », a déclaré Dean Nelson, président et fondateur d'Infrastructure Masons. « L'ICA représente une collaboration sans précédent entre les principales entreprises d'infrastructure numérique pour accélérer notre voyage vers la neutralité carbone. Aujourd'hui, nous unissons nos forces pour conjuguer les efforts de ces entreprises afin de réaliser des progrès significatifs et durables vers cet objectif. »

La durabilité est l'un des principes fondamentaux sur lesquels eStruxture s'est construit et la signature de cet accord est une étape importante dans la démarche de l'entreprise pour réduire l'impact environnemental de l'industrie des centres de données et construire un avenir meilleur.

À propos d'Infrastructure Masons

Infrastructure Masons (iMasons) est une association professionnelle à but non lucratif des dirigeants de l'industrie technologique et du monde des affaires, représentant plus de 150 milliards de dollars en projets infrastructurels dans plus de 130 pays. L'organisation est dirigée par un conseil consultatif composé de dirigeants à l'échelle mondiale qui gèrent certains des plus importants portefeuilles d'infrastructures numériques au monde. La vision d'iMasons est d'unir les bâtisseurs de l'ère numérique en permettant aux membres à l'échelle mondiale de se connecter, de croître et de donner en retour. Les membres se départissent de leur entreprise et se connectent en tant qu'individus. iMasons a quatre priorités stratégiques pour l'industrie : accroître la sensibilisation, améliorer les opportunités d'éducation, promouvoir la diversité et l'inclusion et inspirer la durabilité grâce à un engagement profond des membres. Consultez le site Internet à l'adresse imasons.org ou LinkedIn.

À propos d’eStruxture

eStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données avec des sites à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Nos solutions sont conçues pour vous en donner plus: plus d'emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d'exécuter des applications d'entreprise modernes et exigeantes, et offrent à votre entreprise le contrôle nécessaire pour évoluer rapidement en réponse aux changements imprévisibles des processus d'affaires.

Basée à Montréal, eStruxture donne accès à un écosystème de près de 1 200 clients qui font confiance à son infrastructure et à son soutien à la clientèle, notamment des transporteurs, des fournisseurs infonuagiques, du contenu média, des services financiers et des entreprises. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de soutien à ses clients partout au Canada dans ses installations neutres à l'égard des transporteurs et du nuage.

Pour plus d’informations, visitez le www.estruxture.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

