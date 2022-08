Corporation Charbone Hydrogène annonce la nomination de son nouveau Chef de la direction financière et l’octroi d’options d’achat d’actions

English French

BROSSARD, Québec, 03 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Charbone Hydrogène (TSXV:CH) (« Charbone ») a le plaisir d’annoncer aujourd’hui la nomination de M. Benoit Veilleux au poste de Chef de la direction financière de Charbone, et ce, en date effective du 15 août 2022. Ce poste était précédemment occupé par M. Stéphane Dallaire, qui sera promu au poste de Vice-président exécutif de Charbone.



« Je suis ravi d'accepter le poste de Chef de la direction financière chez Charbone et j'ai hâte de contribuer à son succès. Je suis fier de m'engager dans la voie de la transformation environnementale de notre économie en rejoignant une équipe de direction qui a une vision claire du potentiel de l'approvisionnement en hydrogène vert, » a déclaré M. Benoit Veilleux, qui devient le nouveau Chef de la direction financière de Charbone.

M. Veilleux a débuté sa carrière professionnelle chez KPMG LLP en 2003, où il a géré et coordonné des équipes de vérification pour des sociétés publiques jusqu’en 2010. De 2010 à 2013, il a assumé le rôle d’analyste de l’information pour l’Autorité des marchés financiers du Québec, où il a participé au programme de révision de l’information continue applicable aux sociétés publiques. De 2013 à 2021, il a agi comme directeur financier des projets spéciaux, puis comme contrôleur corporatif pour Air Liquide Canada. En 2021, il est devenu directeur principal des finances corporatives chez Groupe Hypertec, où il était responsable des services de finances corporatives et de comptabilité de l’entreprise. M. Veilleux est membre actif de l’Ordre des CPA du Québec et possède plus de 15 ans d’expérience en comptabilité et en finance d’entreprise. L’équipe de Charbone accueille chaleureusement M. Veilleux en tant que nouveau Chef de la direction financière.

« Je tiens à remercier Stéphane d’avoir assumé le rôle de Chef de la direction financière à une étape critique de l’histoire de Charbone et je me réjouis de sa future contribution à nos initiatives de croissance. Avec notre financement inaugural et notre opération d’inscription en bourse derrière nous, je me réjouis de l’opportunité de voir Benoit rejoindre notre équipe. La combinaison unique d’expérience dans le domaine de l’énergie et de la finance qu’il apporte sera inestimable pour Charbone, alors que nous saisissons l’opportunité de l’hydrogène vert et mettons en œuvre notre ambitieux plan de croissance », a déclaré M. Dave B. Gagnon, Chef de la direction et Président du conseil de Charbone.

Octroi d'options d'achat d'actions

Le conseil d’administration de la Société a octroyé 750 000 options d’achat d’actions à M. Veilleux. Ces options d’achat d’actions sont octroyées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la société. Chaque option d’achat d’actions permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la société au prix de 0,60 $ par action ordinaire de la société pendant une période de cinq ans à compter de la date d’octroi.

