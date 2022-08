Chartwells Canada est sur le point d’embaucher plus de 2 000 personnes dans le secteur de l’alimentation et de l’accueil partout au pays afin d’accueillir les étudiants sur les campus cet automne

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 03 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chartwells Canada, la division de l’éducation du plus grand fournisseur de services alimentaires au pays, le Groupe Compass Canada, a annoncé aujourd’hui qu’elle cherchait à pourvoir plus de 2 000 postes alors que l’entreprise se prépare à accueillir les étudiants dans ses services alimentaires sur le campus cet automne. L’entreprise souhaite pourvoir plusieurs postes dans les domaines de la cuisine, du service à la clientèle et de l’environnement dans un certain nombre d’écoles primaires et postsecondaires dans la région du Grand Toronto, à Ottawa, à Montréal, sur la côte Est, à Calgary, à Edmonton, à Vancouver et dans d’autres endroits, à partir de juillet. Les candidats sont invités à postuler ici . L’entreprise offre une grande variété de postes aux demandeurs d’emploi, qu’il s’agisse de chefs d’exploitation à temps plein, de travailleurs de première ligne ou de postes à temps partiel pour ceux qui ont besoin d’un horaire plus souple, y compris les étudiants poursuivant leurs études, que l’équipe encourage à postuler.



Chartwells Canada offre des services de restauration à environ 650 écoles du primaire et du secondaire et à des établissements d’enseignement postsecondaire partout au Canada, en mettant l’accent sur l’offre d’aliments nutritifs et délicieux aux étudiants. La présence de Chartwells est enracinée dans les communautés qu’elle sert et l’entreprise s’est engagée à devenir une partie intégrante et positive de l’expérience étudiant sur le campus grâce à son programme Ensemble pour cultiver l’avenir. Ce programme rassemble une communauté ayant un même objectif en utilisant l’échelle Chartwells pour aider à solliciter la participation des associés et les étudiants dans des initiatives et des programmes qui leur tiennent à cœur, comme la sécurité alimentaire, l’éducation nutritionnelle et le développement de carrière.

« Nous sommes ravis de voir les étudiants retourner sur les campus cet automne et de voir des salles à manger vibrantes et pleines d’énergie prendre vie une fois de plus dans les écoles du Canada. Nos équipes sont prêtes à accélérer les opérations, en accueillant de nouveaux associés qui nous aideront à offrir des repas à la fois délicieux et nutritifs aux étudiants. Nous sommes enthousiastes à l’idée de rencontrer des candidats qui ont une passion pour l’accueil et la nourriture », a déclaré Kevin Booth, vice-président directeur de Chartwells Canada.

Les nouveaux associés peuvent se réjouir à l’idée de contribuer à la culture primée du Groupe Compass Canada. En 2021, l’entreprise a été reconnue comme l’une des cultures canadiennes les plus admirées et a été désignée comme l’un des meilleurs lieux de travail au Canada en 2022 par Great Places to Work (meilleurs endroits où travailler). En outre, elle offre un programme d’avantages sociaux solide, des initiatives élargies en matière d’équité, de diversité et d’intégration, ainsi que des voies de cheminement professionnel exceptionnelles.

« Ce sont nos employés et leur passion pour nos consommateurs qui nous distinguent véritablement », a déclaré Darlene D’souza, directrice principale des talents au Groupe Compass Canada. « En tant que premiers fournisseurs de services alimentaires et de soutien du pays, nous avons un certain nombre d’occasions d’emploi disponibles pour rejoindre notre équipe. Nous offrons des horaires souples, des avantages sociaux pour les postes admissibles et des possibilités d’évolution dans notre entreprise. Il y a une place pour vous à notre table! »

Ces opportunités chez Chartwells offrent aux candidats, y compris les étudiants, des possibilités de développement de carrière solides et des compétences tangibles, des occasions d’emploi à temps plein et à temps partiel et une équipe formidable! Tous les candidats intéressés sont invités à postuler à compass-canada.com/working-at-compass. .

