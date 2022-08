Hepsor AS ostis kaks kinnistut Tallinnas aadressidel Alvari 1a ja Alvari 5

English Estonian

Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor A1 OÜ omandas 2. augustil 2022 kaks kinnistut aadressidel Alvari 1a ja Alvari 5, Tallinn. Ostetud kinnistud lisanduvad Hepsori olemasolevasse arendusalasse (Narva mnt 150, 150a, 150b, Alvari 1, Lageloo 7, Paevälja pst 5, 7, 9, 11). Koostamisel oleva detailplaneeringu alusel võib kinnistutele ehitada äri- ja eluhoone maksimaalset 45 korteriga, müüdava pinnaga ligikaudu 2 370 m2.

Hepsor ASi juhatuse liige Henri Laks ütles: „Lisandunud kinnistud täiendavad juba olemasolevat arenduspiirkonda võimaldades arendajal pakkuda tulevastele koduomanikele terviklikku ja keskkonnateadlikku elukeskkonda. Arenduspiirkonnas valmib juba sel aastal Paevälja Hoovimajade ehituse esimene etapp 48-korteriga ning teine etapp 48-korteriga 2023. aasta esimeses kvartalis. Kokku planeerime arendatavale alale ehitada ligikaudu 450 uut kodu ning 3 500 m2 äripinda. Etapiviisiline arendus võimaldab meil rakendada meie rohelise mõtteviisi kontseptsiooni nii äripindade kui ka korterite puhul.“

Lisainfo:

Paevälja Hoovimajade arendusprojektiga alustati 2021. aasta neljandas kvartalis. Kahes 8-kordses B-energiaklassiga elamus on kokku 96 korterit suurusega 42,7 m² – 80,9 m². Tänaseks on arendusprojektis võlaõigus- ja broneerimislepingute alusel müüdud 78 korterit.

Rohkem infot Paevälja Hoovimajade projekti kohta leiab https://hepsor.ee/paevalja/ .

