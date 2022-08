OKX macht den Peer-to-Peer-Handel sicher, zugänglich und gebührenfrei

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

OKX erweitert nicht nur die Zahlungsmöglichkeiten, um den P2P-Handel zugänglicher zu machen, sondern fungiert auch als Vermittler, um Händlern ein Risikomanagement anzubieten

Außerdem erhebt OKX keine Gebühren für den P2P-Handel

VICTORIA, Seychellen, Aug. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweit führende Kryptowährungsplattform OKX hat heute ihre neue und verbesserte P2P (Peer-to-Peer)-Handelsplattform vorgestellt. Der Dienst ermöglicht nicht nur den nahtlosen Handel zwischen den Nutzern, sondern macht den sicheren und zuverlässigen P2P-Handel einem weitaus breiteren Nutzerkreis zugänglich.

Der P2P-Handel auf OKX ermöglicht es den Nutzern, ihr eigener Marktplatz zu werden, indem sie „Anzeigen“ aufgeben, um miteinander zu handeln und den Preis, zu dem sie kaufen und verkaufen, besser zu kontrollieren. Dies gilt auch für Nutzer in Märkten, in denen keine Banken vertreten sind und die keinen Zugang zur herkömmlichen Bankinfrastruktur haben. Die P2P-Handelsplattform von OKX bietet nicht nur mehr als 900 Zahlungsmethoden mit 40 verschiedenen Währungen, sondern wird den Nutzern auch gebührenfrei angeboten.

Lennix Lai, Director of Financial Markets, OKX, sagte: „Der P2P-Handel auf OKX ermöglicht es den Nutzern, zu ihren eigenen Bedingungen zu handeln. Was aber viel wichtiger ist: Er bietet viel mehr Menschen weltweit die Möglichkeit des sicheren Handels zwischen Einzelpersonen, auch jenen, die keinen Zugang zu klassischen Bankdienstleistungen haben. Dies ist eine der Art und Weisen, auf denen OKX es Nutzern auf der ganzen Welt ermöglicht, sich von traditionellen Finanzsystemen zu befreien und finanzielle Unabhängigkeit anzustreben.“

Die OKX-Plattform spielt bei P2P-Geschäften eine Vermittlungs- und Risikomanagementrolle. Nachdem ein Geschäft zwischen Nutzern zustande gekommen ist, hält OKX die Gelder auf einem Treuhandkonto, bis die Zahlung des Käufers bestätigt ist. Auf diese Weise kann die Börse die Risiken, denen die Nutzer ausgesetzt sind, steuern und einen sicheren und stabilen Handel zwischen ihnen gewährleisten.

Die Überarbeitung der P2P-Handelsplattform von OKX umfasst eine neue und verbesserte Benutzeroberfläche der Homepage sowie eine benutzerfreundliche Navigationsleiste, die einen nahtlosen Wechsel zwischen Marktplatz, Aufträgen und Anzeigen ermöglicht. Die Überarbeitung bietet darüber hinaus einen optimierten Zugang zu P2P-Leitfäden, häufig gestellten Fragen und Tutorials, damit die Nutzer lernen können, wie sie das Beste aus der Plattform herausholen können.

