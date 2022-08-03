OKX让点对点交易变得安全、易访问且免费

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除了扩大支付方式让P2P交易更容易访问外，OKX还作为中介向交易者提供风险管理

OKX对P2P交易也不收取任何费用

塞舌尔维多利亚, Aug. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的加密货币平台 OKX 今天推出了新改进的P2P（点对点）交易平台。这项服务不仅让用户可以在彼此间进行无缝交易，还向更广大的用户提供安全、可靠的P2P交易。

OKX上的P2P交易赋能用户通过发布“广告”形成自己的市场，从而进行彼此间交易并更好地控制买卖价格。被赋能的用户包括无银行账户市场中可能无法访问传统银行基础设施的用户。OKX的P2P交易平台不仅提供40种货币的900多种支付方式，而且还是向用户免费提供的。

OKX金融市场总监Lennix Lai表示：“OKX上的P2P交易赋能用户按自己的条款交易。但更重要的是，它让更多的人能够进行安全的个人间交易，包括世界各地无法获得传统银行服务的人。这是OKX赋能世界各地用户从传统金融系统中解放出来并努力实现财务独立的方式之一。”

OKX平台在P2P交易中发挥促进和风险管理作用。在用户之间达成交易后，OKX将资金托管在第三方账户中，直到买家付款得到确认。这使得交易所能够管理用户面临的风险，并确保用户之间安全、稳定的交易。

OKX对P2P交易平台的彻底更新包括全新改进的主页用户界面和易于使用的导航条，该导航条使市场、订单和广告之间的无缝切换变得容易。这次更新还简化了对P2P指南、FAQ和教程的访问，帮助用户了解如何充分利用平台。

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如需了解更多信息，请联系：

Media@okx.com

关于OKX

OKX是一款领先的加密货币交易应用，也是一款Web3生态系统。OKX受到180多个国际市场中2000多万全球客户的信赖，以最快速、最可靠的加密货币交易应用而闻名，成为全球投资者和专业交易用户的首选。