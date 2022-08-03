OKX 讓點對點交易變得安全、便利且免手續費

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除了擴展支付方式以擴大點對點 (P2P) 交易的覆蓋範圍外，OKX 還充當中界為交易者提供風險管理

OKX 亦不對 P2P 交易收取任何費用

塞舌爾維多利亞, Aug. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界領先的加密貨幣平台 OKX 今天推出了新改良的 P2P（點對點）交易平台。該服務不但讓用戶進行無縫交易，而且為更多用戶提供安全、可靠的 P2P 交易。

OKX 上的 P2P 交易讓用戶發佈「廣告」形成個人市場，以便彼此交易，並更能掌控購買和銷售的價格。這包括無銀行市場的用戶，而這些用戶可能無法使用傳統銀行基礎設施。OKX 的 P2P 交易平台不僅提供 40 種不同貨幣超過 900 種付款方式，還免費為用戶服務。

OKX 金融市場總監 Lennix Lai 說：「OKX 上的 P2P 交易使用戶能夠自定交易條件。 但更重要的是，它讓更多人可以進行安全的個人對個人交易，包括世界各地無法獲得傳統銀行服務的人。這是 OKX 賦予用戶世界力量，將他們從傳統金融系統中解放，並努力實現財務獨立的其中一種方式。」

OKX 平台在 P2P 交易中扮演促進和風險管理的角色。用戶彼此達成協議後，OKX 將資金存放於第三方託管，直到買方確認付款為止。這讓交易所管理用戶面臨的風險，並確保買賣雙方的交易安全穩定。

經修改的 OKX P2P 交易平台包括全新和改良的首頁用戶介面，以及易於使用的導覽列，讓使用者輕鬆無縫切換市場、訂單和廣告。這改版還簡化存取 P2P 指南、常見問題解答和教學內容，幫助用戶學習如何盡量利用平台的功能。

請到 OKX Academy ，了解更多有關如何進行 P2P 交易，或按 這裡 了解更多 OKX P2P 交易。

如欲了解更多資訊，請聯絡：

Media@okx.com

關於 OKX

OKX 是領先的加密交易應用程式和 Web3 生態系統。OKX 獲超過 180 個國際市場超過 2,000 萬全球客戶的信賴，是全球投資者和專業交易者最快和最可靠的加密交易應用程式。