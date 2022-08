NEURONES : + 12,5% de croissance organique au 1er semestre 2022

English French

INFORMATION PRESSE Nanterre, le 3 août 2022 (après Bourse)

Rubrique : C.A. 1er semestre 2022

+ 12,5% de croissance organique au 1er semestre 2022

C.A. (en millions d’euros) 2021 2022 Croissance dont organique 1er trimestre 144,2 162,6 + 12,8% + 12,2% 2e trimestre 145,1 164,5 + 13,4% + 12,8% Total 1er semestre 289,3 327,1 + 13,1% + 12,5%

Réalisations

Avec une progression organique de + 12,8% au 2e trimestre (vs + 12,2% au 1er trimestre), NEURONES confirme sa croissance soutenue depuis plusieurs trimestres.

Les opportunités liées à la transformation numérique sont toujours aussi nombreuses. La forte demande en Digital, Cloud, Cybersécurité, ainsi que dans le Conseil et l’Intégration SAP, permet une certaine sélectivité.

Malgré les tensions persistantes dans le recrutement, un recours croissant à la sous-traitance et un turnover élevé, le résultat opérationnel du semestre (¹) a progressé de + 22,1%, pour s’établir à 11,3% du chiffre d’affaires (à comparer à 10,5% lors du 1er semestre 2021).

(¹) non audité et après 0,4% de charges liées aux actions gratuites.

Perspectives

Dans un environnement mondial incertain, il n’est pas constaté, pour l’instant, de signaux de ralentissement de la demande en services numériques. Dans ce contexte, NEURONES rehausse ses prévisions et prévoit désormais pour l’ensemble de l’année :

un chiffre d’affaires d’au moins 640 M€ (vs 625 M€ précédemment annoncés),

un résultat opérationnel de l’ordre de 10,5% (vs > 10%).

A propos de NEURONES

Avec plus de 6 000 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

Relations Presse :

O’Connection

Valérie HACKENHEIMER

Tél. : 06 12 80 35 20



vhackenheimer@oconnection.fr



NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net

Pièce jointe