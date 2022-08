French English

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 3 août 2022

WINFARM annonce l’acquisition définitive des sociétés

du Groupe KABELIS

WINFARM renforce son activité « Paysages » et « Espaces Verts » et

devient l’un des premiers acteurs de la région Grand-Ouest





WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce la réalisation définitive de l’acquisition auprès du principal actionnaire de 70% du capital des sociétés Kabelis et Kabelis Matériaux.

Le Conseil d’Administration de WINFARM qui s’est tenu le 2 août 2022 a confirmé les termes et conditions de l’acquisition des sociétés Kabelis et Kabelis Matériaux. L’acquisition est intégralement financée en numéraire.

Créée en 2007 par Stéphane Minec, la Société Kabelis spécialisée dans les engrais, semences et prestations de services à destination des collectivités, horticulture, golfs, terrains de sport … figure au premier rang des acteurs français du marché du paysage et de l’aménagement des espaces verts.

Avec ces acquisitions, WINFARM renforce son activité sur le marché du paysage, l’un des deux relais de diversification du Groupe. Cette activité, au cœur de sa stratégie de développement, a porté l’accélération de sa croissance depuis son Introduction en Bourse en 2020.

En intégrant Kabelis, cette activité représente en année pleine un chiffre d’affaires de près de 21 M€, donnant naissance à un champion français sur ce marché et le principal acteur en Bretagne, Normandie et Pays-de-Loire.

