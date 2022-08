English French

Succès du modèle et de la stratégie de Believe au 1er semestre 2022 : accélération de la croissance organique, augmentation de la rentabilité et cash-flow libre positif

Croissance du chiffre d’affaires Groupe : +35,4 % avec une croissance organique de +35,6 %

Croissance des ventes numériques : +37,8 %, reflétant de solides gains de parts de marché

Marge d’EBITDA ajusté de 3,3% et cash-flow libre positif de 10,8 millions d’euros

Perspectives 2022 : croissance organique en hausse d’environ +29%, cash-flow libre positif

Paris, le 3 août 2022 – Believe (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9), l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, a publié aujourd’hui son chiffre d’affaires et ses résultats pour le 1er semestre 2022.

Denis Ladegaillerie, Fondateur et PDG, a déclaré : « Notre modèle et notre stratégie nous permettent chaque trimestre d’accroître nos performances financières et le succès des artistes et des labels qui nous font confiance. La croissance organique du premier semestre a été plus forte que celle de l'année dernière malgré le contexte économique et géopolitique actuel, et nous avons généré un cash-flow libre positif. Nous prévoyons de rester sur une trajectoire de rentabilité solide et positive au second semestre, et d’investir dans notre Plateforme Centrale et dans nos équipes locales afin de continuer à innover au profit de nos artistes et labels et de poursuivre notre croissance rentable dans le futur. »

En millions d’euros S1 2021 S1 2022 Variation Croissance

organique1 Chiffre d’affaires du Groupe 260,1 352,2 +35,4 % +35,6 % Solutions Premium 243,1 329,2 +35,4 % +36,1 % Solutions Automatisées 17,0 23,0 +34,9 % +28,1 % EBITDA ajusté avant plateforme centrale 34,8 47,5 +36,4 % En % du chiffre d’affaires 13,4 % 13,5 % 10bps Solutions Premium 32,3 43,2 +33,8 % Solutions Automatisées 2,5 4,3 +69,7 % Plateforme centrale -27,5 -35,7 +30,0 % EBITDA ajusté du Groupe 7,3 11,7 +60,5 % En % du chiffre d’affaires 2,8% 3,3% +50bps Résultat d’exploitation (EBIT) -14,4 -11,3 Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation -22,3 21,4 Cash-flow libre -35,3 10,8 -

Faits marquants

Au 1er semestre 2022, le portefeuille existant d'artistes et de labels de Believe a enregistré une forte performance, tandis que le nombre de nouveaux artistes signés directement ou par l'intermédiaire de labels a continué de croître à un rythme soutenu. Believe a également continué d’investir pour renforcer son attractivité et sa différentiation en renforçant ses solutions pour les artistes et les labels dans l'écosystème numérique à chaque étape de leur carrière.

La croissance organique des Solutions Premium s'est accélérée au 2e trimestre grâce aux performances marquées de tous les segments d’activité.

Dans ses activités Artist & Label Solutions (Solutions Premium), qui met en œuvre des services de distribution, de financement et de marketing numérique légers à destination des labels et artistes locaux, émergents ou établis, la croissance de Believe a été soutenue par des segments de marché qui sont désormais numériques. Believe tire parti d’un plan bien rodé de déploiement de nouvelles équipes dans l’ensemble de ses zones géographiques, afin de saisir de nouvelles opportunités, en s’appuyant sur la Plateforme Centrale pour la gestion de contenus, des droits et des outils de marketing. En conséquence, la division a augmenté à la fois son catalogue et sa rentabilité.

Artist Services (Solutions Premium), qui cible les artistes de premier plan, a également enregistré une augmentation significative de sa part de marché. En plus de proposer des solutions de distribution et des solutions financières, Artist Services développe également des stratégies avancées de mise sur le marché et les exécute afin de développer les audiences des artistes et d'augmenter considérablement leur monétisation. Cette activité a été progressivement étendue au cours des quatre dernières années, avec une nette accélération à partir de 2020, et est désormais déployée dans 14 pays. Le cadre stratégique consiste à se concentrer sur un genre de musique ayant déjà transitionné vers le numérique, travaillé par une équipe dédiée en charge de signer et d’accompagner les artistes, afin de les aider à se développer et accéder au Top 100 sur leur propre marché local. Une fois que l'équipe a atteint le niveau de rentabilité visé, Believe procède à de nouveaux recrutements pour approfondir le même genre musical ou pour se développer dans d’autres genres de musique au fur et à mesure qu’ils se numérisent. Bien que cette feuille de route soit essentiellement organique, Believe a tiré parti de ses opérations de croissance externe réalisées ces dernières années (notamment Play Two, Think Music, VMAG et Jo&Co au dernier trimestre 2021) pour accélérer le développement de l’activité Artist Services. Le niveau de service proposé aux artistes dépend de chaque pays, et s’étend de la définition et l’exécution de stratégies sophistiquées de développement d’audience, de marketing et de promotion au merchandising, au partenariat de marques, à la synchronisation ou encore à l'organisation de concerts. La performance de la stratégie sur chaque marché est évaluée non seulement en fonction de la croissance du chiffre d'affaires et des indicateurs de rentabilité, mais aussi en mesurant le succès des artistes bénéficiant de cet accompagnement. Au premier semestre de l'année 2022, l’activité Artist Services comptait au moins un artiste dans le top 100 de chaque pays, et plusieurs pays ont fait entrer leurs artistes dans le top 10, y compris en tête du classement pour certains. La différenciation de Believe s'appuie sur un dispositif d’experts en musique numérique hautement qualifiés et des spécialistes du marketing innovants, qui exploitent en permanence les outils et les process développés par la Plateforme Centrale et qui aident les artistes à travailler sur les prochaines étapes de leur développement en s’appuyant sur le traitement et l’analyse de données. Les sources de monétisation évoluant constamment, Believe a renforcé son offre en ajoutant de nouveaux outils technologiques visant à accroître l'audience vidéo et audio, maximiser les revenus et optimiser ses opérations. Dans ce contexte, après avoir déployé plusieurs solutions pour aider à l'optimisation du contenu et à l'achat médias, Believe a mis en place un nouveau système de calcul et de reporting des redevances, offrant une solution qui permet de gérer facilement les cas complexes de répartition entre ayant droits, tout en standardisant et automatisant un processus de calcul transparent et fiable.

Le segment Solutions Automatisées a également connu une croissance significative au cours du semestre, tant en termes de chiffre d’affaires que de rentabilité. Après avoir testé avec succès une nouvelle structure de prix sur deux marchés au 1er trimestre 2022, TuneCore a déployé le programme "Unlimited Pricing" en juin simultanément sur 15 marchés. Les créateurs de musique peuvent désormais diffuser leur musique instantanément, régulièrement et de manière transparente avec un seul abonnement annuel, permettant ainsi une distribution illimitée de leur musique auprès de leurs audiences. Ce nouveau programme comprend la distribution gratuite des titres sur les réseaux sociaux (avec un modèle de partage des revenus) que TuneCore a lancée en novembre 2021 pour permettre aux créateurs de musique de tester leur musique avant de le distribuer sur toutes les plateformes ainsi que trois offres tarifaires dédiées en fonction du niveau de développement de la carrière et des services demandés par les artistes, le tout permettant une distribution illimitée sur plus de 150 plateformes de streaming. Ces nouvelles offres commerciales mises en œuvre à la fin du deuxième trimestre sur tous les marchés portent déjà leurs fruits avec une augmentation des prospects et des nouveaux clients en juin.

Le Groupe a également déployé plusieurs initiatives dans le cadre de son programme Shaping Music for Good au cours du semestre. Confirmant son engagement de cultiver les talents à l'ère de la musique numérique, Believe a mis en œuvre de nouvelles actions visant à assister les artistes dans la transition de leur carrière vers le digital afin de la développer dans l’écosystème numérique. Le programme de Certification Believe propose désormais aux artistes et aux labels plusieurs formations sur le développement de leur audience digitale. Believe a également poursuivi son engagement envers la diversité et l'inclusion dans l'industrie de la musique. Le Groupe a ainsi financé l'expansion aux États-Unis de Keychange, l'initiative internationale pionnière pour l'équité et l’égalité des genres dans l'industrie musicale. Keychange se concentrera sur la diversité raciale et ethnique, en plus de l'égalité des genres, et visera à créer des opportunités pour tous les groupes minoritaires sous-représentés aux États-Unis. Le Groupe a également parrainé pour la deuxième année consécutive l'étude "BE THE CHANGE : Women in Music" de MIDia Research, afin de mettre en lumière les obstacles auxquels sont confrontés les créateurs et les cadres issus de minorités, et d’appréhender la manière de relever ces défis.

Chiffre d’affaires du 1er semestre et du 2e trimestre 2022

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 a augmenté de +35,4 % pour atteindre 352,2 millions d'euros, reflétant principalement la croissance organique (+35,6 %) qui inclut un impact positif de +2,1 % lié à l'extension des contrats de service négociés dans le cadre des partenariats stratégiques finalisés au cours du 4e trimestre 2021. Le chiffre d'affaires numérique représente 92,4 % du chiffre d'affaires du Groupe et a progressé de +37,8 % d'une année sur l'autre, reflétant l'augmentation du streaming payant, une meilleure monétisation de la publicité sur les services de streaming gratuit et des gains de marché supplémentaires sur tous les principaux services de streaming, tant dans les pays matures qu'émergents. Les ventes non numériques ont augmenté de 11,4 % au 1er semestre 2022, principalement grâce à Live Affair, qui a organisé début juin le concert à guichet fermé de la superstar du rap français Jul au Vélodrome à Marseille (France).

Les activités russes et ukrainiennes ont enregistré un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires nettement plus limité qu’anticipé initialement, avec des ventes en hausse de +9,2 % au 1er semestre 2022 par rapport à l'année dernière (croissance du CA au 2e trimestre 2022 : +2,9 %). La force du rouble et une monétisation accrue de la part des services de musique numérique (DSPs) locaux sont à l’origine de cette performance supérieure aux attentes initiales.

La croissance organique du Groupe, hors Russie et Ukraine, a atteint +38,5 % au 1er semestre 2022 par rapport à l'année dernière, en développement sur toutes les zones géographiques. Après une solide performance au 1er trimestre 2022 (croissance organique : +31,4 %), le chiffre d'affaires a connu une croissance organique de +39,4 % au T2 2022, soit une forte accélération par rapport au 1er trimestre. Celle-ci a augmenté de +43,4 % en dehors des activités russes et ukrainiennes. Les marchés européens et asiatiques ont été particulièrement soutenus et ont enregistré des résultats supérieurs à ceux de l'année dernière, bénéficiant des tendances positives structurelles du marché, de l’attractivité renforcée du Groupe et de l’impact positif lié à l’extension des contrats de service mis en œuvre dans le cadre des opérations de croissance externe réalisées l’année dernière. Les ventes non numériques ont également progressé au deuxième trimestre grâce à l’activité de Live Affair, qui a notamment compensé leur baisse enregistrée au 1er trimestre 2022.

Chiffre d’affaires par zones géographiques : en croissance dans toutes les régions au 1er semestre 2022

En millions d’euros S1 2021 S1 2022 Variation Asie-Pacifique / Afrique 56,4 90,8 +61,0 % France 43,4 59,4 +36,8 % Amériques 37,3 49,8 +33,5 % Europe (hors France et Allemagne) 75,4 98,4 +30,5 % Allemagne 47,7 53,9 +13,0 % Chiffre d’affaires 260,1 352,2 +35,4 %

Au 1er semestre 2022, le chiffre d’affaires en Asie-Pacifique et en Afrique a connu une forte croissance de +61,0 % par rapport à l’année dernière et a représenté 25,8 % du chiffre d’affaires du Groupe. La dynamique du marché, notamment en Asie, est restée forte tout au long du semestre. En outre, le Groupe a bénéficié des opérations de croissance externe réalisées au 4e trimestre 2021 en Inde et aux Philippines.

Le chiffre d’affaires en France a augmenté de +36,8 % et a représenté 16,9 % du chiffre d’affaires total du Groupe. Les investissements organiques et externes se sont traduits par des gains de parts de marché significatifs, permettant à Believe de se positionner dans le Top 3 du marché des nouvelles sorties numériques. Le Groupe a généré une forte performance de son catalogue, tout en continuant à attirer de nouveaux clients.

La région Amériques a enregistré une croissance de +33,5 % et représenté 14,1 % du chiffre d’affaires total du Groupe, résultant d'un fort niveau d'activité en Amérique latine tout au long du semestre et aux Etats-Unis notamment au cours du deuxième trimestre. Cette bonne performance reflète les récents investissements dans les équipes locales en Amérique latine et dans l’amélioration de la plateforme et des offres commerciales de TuneCore.

La région Europe (hors France et Allemagne) a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de +30,5 % et a représenté 27,9 % du chiffre d'affaires total au 1er semestre 2022. Cette croissance reflète les tendances de marché structurellement favorables et l’attractivité renforcée de Believe grâce aux solides investissements dans les équipes locales pour développer les opérations dans la région. Par ailleurs, la moindre performance de la Russie et de l'Ukraine a eu un impact plus limité que prévu. La croissance a été tirée à la fois par les pays matures et les pays émergents.

En Allemagne, le chiffre d’affaires a continué à progresser au cours du semestre et a augmenté de +13,0 %, représentant 15,3 % du chiffre d’affaires total du Groupe. Après avoir renoué avec une croissance à deux chiffres au 1er trimestre 2022, l'activité a continué de s'améliorer pour atteindre une hausse de +15,5 % au 2e trimestre grâce à la solidité des ventes numériques. La réduction en cours de l'exposition aux contrats à fort contenu physique (qui va se poursuivre sur les prochains trimestres) continue à peser sur la performance, alors que les ventes numériques ont fortement progressé tout au long du semestre.

DMS et Chiffre d’affaires par segment

Les DMS (Digital Music Sales, mesure non IFRS définie en annexe de ce document) se sont élevées à 539,9 millions d'euros au 1er semestre 2022, en hausse de +25,3 % par rapport à l'année précédente, reflétant principalement la croissance des Solutions Premium.

Le chiffre d'affaires de Solutions Premium s'est élevé à 329,2 millions d'euros, en hausse de 35,4 % par rapport à l'année précédente, reflétant une forte croissance organique (+36,1 %). L'effet de périmètre positif lié à la consolidation de Jo&Co et Think Music (+0,7 %) a été compensé par un effet de change négatif lié notamment à la livre turque. La solide performance organique s'explique par les tendances du marché favorables tout au long du 1er semestre et par l'investissement de Believe dans les équipes locales, tout en élargissant son offre de services dans plusieurs marchés clés.

Le segment Solutions Automatisées a enregistré un chiffre d'affaires de 23,0 millions d'euros, en hausse de +34,9 %, reflétant une solide croissance organique (+28,1 %) et un effet de change positif lié à l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro. Les récents investissements pour améliorer l'expérience utilisateur et l'introduction de nouvelles offres tarifaires, notamment l'offre sur les réseaux sociaux lancée en novembre 2021, ont augmenté l'attractivité globale de TuneCore. En conséquence, le service automatisé a gagné de nombreux nouveaux clients et le chiffre d’affaires a poursuivi sa dynamique positive tout au long du 1er semestre, avec une accélération en juin du chiffre d’affaires de distribution grâce à l'introduction du programme ‘Unlimited Pricing’.

EBITDA Ajusté

En ligne avec la forte croissance organique, l'EBITDA ajusté avant coûts de la plateforme centrale a augmenté de +36,4 % au 1er semestre 2022, pour atteindre 47,5 millions d'euros (contre 34,8 millions d'euros au 1er semestre 2021). Cette augmentation s'explique par la forte croissance enregistrée par les Solutions Premium et par le retour à un solide niveau de rentabilité des Solutions Automatisées grâce à l'augmentation du chiffre d’affaires par abonnement. Conformément à sa stratégie, et pour conforter durablement le succès des équipes mises en place au cours des dernières années, le Groupe a poursuivi son investissement dans ses organisations locales au sein des Solutions Premium afin d'accroître les positions sur les marchés clés où la numérisation des genres musicaux s'accélère. Les investissements ont décéléré dans les Solutions Automatisées, TuneCore s'étant concentré sur le lancement de l'offre de tarification illimitée avant de développer de nouveaux produits. La marge d'EBITDA ajusté avant les coûts de la Plateforme Centrale était globalement en ligne avec l'année dernière à 13,5 % (13,4 % au 1er semestre 2021), conformément à la politique d'investissement contrôlée du Groupe qui impacte temporairement la rentabilité.

Believe a continué à investir de manière significative dans sa Plateforme Centrale pour améliorer le niveau de service du Groupe, en déployant de nouvelles solutions et en poursuivant l’optimisation de son infrastructure au 1er semestre 2022. L’investissement total dans la plateforme a baissé en % du chiffre d’affaires en ligne avec le plan stratégique de Believe. Le Groupe a enregistré un taux de capitalisation bien plus faible que l'année dernière, ce qui a entraîné des coûts plus élevés comptabilisés dans l'EBITDA ajusté. En effet comme chaque semestre, certains investissements dans la Plateforme Centrale sont capitalisés2, mais la nature des projets (notamment l'accent mis sur le marketing numérique et les données cloud) a réduit le taux de capitalisation au cours du semestre. Par conséquent, L'EBITDA ajusté de la Plateforme Centrale a été légèrement inférieur à celui de l'année dernière en % du chiffre d’affaires, à 10,1 % contre 10,6 % au 1er semestre 2021. En excluant l’effet lié à la capitalisation, les coûts de la Plateforme Centrale ont représenté 12,4 % du chiffre d’affaires contre 14,6 % au 1er semestre 2021.

Par conséquent, l'EBITDA ajusté du Groupe s'est élevé à 11,7 millions d'euros au 1er semestre 2022, soit une augmentation significative de +60,5 % par rapport à l'année dernière (1er semestre 2021 : 7,3 millions d'euros). La marge d'EBITDA ajusté a légèrement augmenté de 50 points de base d'une année sur l'autre pour atteindre 3,3 % au 1er semestre 2022, contre 2,8 % au 1er semestre 2021.

Perte opérationnelle (EBIT)

L’EBIT s’est élevé à -11,3 millions d'euros au 1er semestre 2022, une légère amélioration par rapport à la perte de -14,4 millions d’euros enregistrée sur le 1er semestre 2021.

Flux de trésorerie disponibles et trésorerie nette en fin d’année

Le cash-flow libre du Groupe a été positif de 10,8 millions d'euros au 1er semestre 2022, contre une perte de 35,3 millions d'euros au 1er semestre 2021. Le Groupe a généré une variation positive du fonds de roulement. Les avances clients ont continué à progresser mais à un rythme plus lent qu'au 1er semestre 2021 (l’année dernière, la période avait été marquée par le renouvellement de plusieurs grands labels dans le cadre de contrats à plus long terme que d'habitude). Le Groupe a également bénéficié de la variation positive des fournisseurs nets, spécifiquement liée à la croissance des ventes de musique numérique. La bonne performance en matière de génération de cash-flow libre repose également sur l'augmentation des bénéfices et la diminution des dépenses d'investissement par rapport à l'année dernière, qui ont représenté 3,3 % du chiffre d'affaires, contre 5,0 % au 1er semestre 2021. Un niveau plus faible d’investissements a été capitalisé au cours du semestre (9,0 millions d'euros contre 12,2 millions d'euros au 1er semestre 2021), ce qui a entraîné une diminution d'environ 180 points de base en pourcentage du chiffre d'affaires.

Grâce au cash-flow libre positif, la trésorerie nette et les équivalents de trésorerie ont augmenté par rapport à la fin de l'année et s'élevaient à 263,4 millions d'euros à la fin du mois de juin 2022.

Perspectives 2022

Après un 1er trimestre très dynamique, la croissance du chiffre d’affaires de Believe s’est accélérée au 2e trimestre. Le Groupe a toutefois constaté un ralentissement puis une stabilisation de la croissance du streaming financé par la publicité en juin. Compte tenu du niveau significatif d’incertitudes économiques mondiales, le Groupe fait l’hypothèse que la croissance du streaming financé par la publicité devrait rester sur ce taux moins élevé au cours du second semestre 2022. Le streaming payant devrait être résilient et poursuivre sa trajectoire de croissance solide notamment sur les marchés clés du Groupe. En conséquence, Believe poursuivra sa croissance organique au second semestre, mais à un rythme plus mesuré qu'au 1er semestre 2022.

La situation en Russie et en Ukraine est soumise à l'évolution des réglementations locales et internationales, ainsi qu'au taux de change du rouble. La force du rouble devrait permettre de limiter ce ralentissement et le chiffre des deux divisions est devrait être relativement stable par rapport à 2021. Believe opère dans le total respect des sanctions et recommandations internationales et suit de près leur évolution pour prendre toute nouvelle mesure requise.

Compte tenu de ces éléments, Believe prévoit désormais une croissance organique d’environ +29 % pour le Groupe, soit un taux de croissance supérieur aux prévisions annoncées le 3 mai 2022 (+20 %) et supérieur également à la fourchette annoncée pour la période 2021-2025 lors de l'introduction en bourse (+22 %-+25 %). La progression organique serait d’environ +31 % hors Russie et Ukraine. Cette croissance inclut un impact positif d'environ 2 % lié à l'extension des contrats de service concernant Play Two, Jo&Co, Think Music et VMAG, qui ont été conclus dans le cadre des partenariats stratégiques signés avec ces sociétés au 4e trimestre 2021.

Believe a l'intention de continuer à investir de manière significative dans la Plateforme Centrale et dans les équipes locales au cours du second semestre afin d'alimenter sa future croissance rentable. Le cycle d'investissement continuera à être piloté au plus près, en fonction du niveau des incertitudes économiques. Le Groupe se concentrera comme historiquement sur le renforcement de sa position sur le marché, la numérisation du marché de la musique se développant dans tous les pays. En conséquence, Believe prévoit que sa marge d'EBITDA ajusté se situera autour du niveau de l'année dernière (4 %).

Le Groupe anticipe un cash-flow libre positif sur l’année, après être devenu positif sur le premier semestre grâce à la variation positive du besoin en fonds de roulement et des dépenses d’investissement en baisse en % du chiffre d’affaires.

Plus généralement le plan stratégique visant à construire la meilleure entreprise pour les artistes et les labels dans la musique numérique est en bonne voie et le Groupe confirme sa trajectoire moyen terme telle qu’annoncé lors de l’introduction en bourse. Celle-ci comprend un TCAM 2021-2025 entre 22% et 25% et une marge d’EBITDA ajusté de 5 % à 7 % pour le Groupe d’ici 2025, qui implique une marge des segments avant prise en compte des coûts de la plateforme centrale de 15% à 16%, ce qui correspond à une marge de période de forte croissance, le chiffre d’affaires étant en grande partie réinvesti. Believe est confiant dans sa capacité à atteindre son objectif long terme d’une marge d’EBITDA ajusté du Groupe de 15 %.

Annexes

Utilisation d’indicateurs alternatifs de performance

Pour compléter nos informations financières présentées conformément aux IFRS, nous utilisons les mesures financières non conformes aux PCGR suivantes :

Les DMS sont les revenus générés par les services de plateformes numériques et les plateformes de médias sociaux avant le paiement des redevances aux artistes et aux labels ;

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel avant (i) amortissements et dépréciations, (ii) paiements fondés sur les actions (IFRS 2) y compris charges sociales et abondements de l'employeur, (iii) autres produits et charges opérationnels, et (iv) hors amortissements des actifs identifiés à la date d'acquisition nets des impôts différés de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence – Tableau de rapprochement disponible dans les états financiers et annexes aux comptes consolidés

Le cash-flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, et retraité (i) des coûts liés aux acquisitions, (ii) des coûts d’acquisition d’un groupe d’actifs ne répondant pas à la définition d’un regroupement d’entreprises, et (iii) des avances liées aux contrats de distribution destinées spécifiquement à de l’acquisition d’actifs (acquisition de sociétés, catalogues, etc).

Chiffre d’affaires trimestriel par segment

en millions d’euros T1 2021 T1 2022 Variation Croissance organique à taux constant Solutions Premium 115,6 151,1 +30,7 % +31,6 % Solutions Automatisées 8,5 11,4 +33,6 % +28,6 % CA total 124,1 162,5 +30,9 % +31,4 %





en millions d’euros T2 2021 T2 2022 Variation Croissance organique à taux constant Solutions Premium 127,5 178,1 +39,7 % +40,2 % Solutions Automatisées 8,5 11,6 +36,3 % +27,6 % CA total 136,0 189,7 +39,5 % +39,4 %

Chiffre d'affaires du second trimestre par zone géographique

en millions d'euros T2 2021 T2 2022 Variation Asie-Pacifique / Afrique 30,7 50,7 +65,0 % France 21,6 31,0 +43,7 % Amériques 19,1 26,3 +38,1 % Europe (hors France & Allemagne) 40,2 53,4 +33,0 % Allemagne 24,5 28,2 +15,5 % Total 136,0 189,7 +39,5 %

Répartition des revenus entre les ventes numériques et non numériques

T1 2021 T2 2021 S1 2021 T1 2022 T2 2022 S1 2022 Ventes numériques 90 % 92 % 91 % 93 % 92 % 92 % Ventes non numériques 10 % 8 % 9 % 7 % 8 % 8 %

Croissance des ventes numériques

T1 2022 T2 2022 S1 2022 Ventes numériques +35,3 % +40,1 % +37,8 % Ventes non numériques -6,5 % +32,1 % +11,4 %

