EQUASENS (ex-PHARMAGEST INTERACTIVE) : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

Villers-lès-Nancy, le 3 août 2022 - 18h00 (CET)

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

Progression de +10,3% à 103,57 M€. A périmètre comparable (hors acquisition de PROKOV EDITIONS), le Groupe enregistre une progression de +7,68% à 101,11 M€.

Croissance de toutes les Divisions (à l’exception de la FINTECH notamment impactée par la conjoncture) .

Impacts du Ségur du Numérique en Santé : Les équipes se sont mobilisées pour le dépôt des dossiers de référencement conformément au calendrier imposé par le programme gouvernemental . La progression du chiffre d’affaires est plus marquée et dynamique au T2 vs le T1 : + 11,48% vs + 9,03%. Le déploiement des offres Ségur doit encore s’intensifier.

Confirmation des ambitions de croissance d'activité du Groupe pour 2022.





En M€ S1 2021 S1 2022 Variation

2022 / 2021 1er trimestre 45,27 49,36 + 9,03 % 2ème trimestre 48,63 54,21 + 11,48 % Total 1er semestre 93,90 103,57 + 10,30 %

Au 30 juin 2022, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Equasens atteint 103,57 M€, en progression de 10,3% par rapport 30 juin 2021. A périmètre comparable (hors acquisition de PROKOV EDITIONS), le chiffre d’affaires du Groupe atteint 101,11 M€, en progression de 7,68%.

Il convient de rappeler la nouvelle organisation, effective depuis le 1er janvier 2022, autour de 5 Divisions :

PHARMAGEST (anciennement Division Solutions Pharmacie Europe) ;

AXIGATE LINK (anciennement Division Solutions ESMS) ;

E-CONNECT, la Division technique de conception de solutions e-santé pour les professionnels de santé et le bien-être des patients dépendants ;

MEDICAL SOFT, la nouvelle Division créée pour les logiciels médicaux, qui comprend aujourd’hui l’activité de PROKOV EDITIONS ;

ce qui vient légèrement modifier la contribution de chacune dans la réalisation du CA Total du Groupe.

Point sur l’activité du 1 er semestre 202 2

La Division PHARMAGEST enregistre un chiffre d’affaires de 75,81 M€, en progression de +6,77% par rapport au 1er semestre 2021.





Cette Division représente 73,19% du CA global du Groupe Equasens.

En France : +5,74% à 67,81 M€.





Ce Pôle continue de performer, porté par la capacité d’investissements des pharmaciens qui s’est améliorée en 2021. Le regroupement des offres OFFITAG et ASCAETIQ et la structuration de cette dernière activité des étiquettes électroniques contribuent également à cette dynamique de croissance.

En Italie : +17,91% à 5,30 M€.





Le plan d’investissements engagé (campagne de recrutements, ouverture de nouvelles agences) commence à porter ses fruits, tant pour l’activité des pharmacies que pour celle des grossistes-répartiteurs. Ce Pôle maintient son rythme de croissance soutenu notamment par le renforcement des synergies avec la France, le lancement de la nouvelle génération de logiciel id. ainsi que le déploiement des nouveaux produits européens (id.TAG, id.LOCKER, id.EASYQ…).

En Belgique : +13,40% à 1,37 M€.





La situation - qui s’améliore - reste néanmoins fragile ; les pharmacies et groupements sont toujours sous tension financière, ce qui impacte leur capacité à investir.

Pôle Communication Digitale : +13,38% à 1,32 M€.





L’enrichissement des services dédiés aux pharmacies, à l’industrie ainsi qu’aux groupements (à l’instar du programme de fidélité SAILFI) contribue à la croissance du chiffre d’affaires.

La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires de 15,14 M€ en progression de +8,40% par rapport au 1er semestre 2021.





Cette Division représente 14,62% du CA global du Groupe Equasens.

Après un 1er trimestre plus modéré, tous les secteurs d’activités sont en progression portés par une dynamique commerciale forte.

Activité EHPAD : +7,80% à 7,68 M€.





En Belgique, l’activité MALTA BELGIUM pour les Maisons de Repos progresse de façon régulière et s’apprête à lancer la nouvelle version Cloud multilingue du logiciel phare TITANLINK.

Activité HAD : +2,48% à 2,67 M€.





Légèrement impacté par le temps de mise en œuvre du programme Ségur (T1 en retrait à 12,44%), ce Pôle profite désormais du référencement Ségur de son logiciel DOMILINK HAD pour renforcer le déploiement de ses offres (T2 en progression de 17,34%).

Activité des Hôpitaux : +7,74% à 2,14 M€.





La dynamique autour des groupements hospitaliers est longue et complexe. Ceci étant, le tout récent référencement Ségur, ce 25.07.2022, de la solution HOSPILINK devrait être un critère déterminant et décisif pour les appels d’offres ouverts ainsi que les actions de prospection initiées avec les GHT.

Activité des Etablissements et Professions Libérales : +13,29% à 2,34 M€.





PANDALAB poursuit le déploiement de pandaLAB Pro : à date, plus de 17.000 professionnels de santé sont connectés à ce système de messagerie instantanée sécurisée.

Activité Télémédecine : +68,16% à 0,31 M€.





Bien que marginal (0,30% du CA total), le Groupe confirme des engagements significatifs pour ce Pôle : signature d’un contrat de télésurveillance de chirurgie bariatrique avec le CHRU de Nancy, finalisation d’un partenariat technique avec la société MWS pour équiper la très grande majorité des EHPAD et permettre la gestion des alertes CARELIB EHPAD (détection de chutes et appels malades) "aux bonnes personnes, sur le bon média (notamment les mobiles DECT du personnel soignant mais aussi au sein des solutions pandaLAB Pro et TITANLINK) au bon moment".

L a Division E-CONNECT enregistre un chiffre d’affaires de 9,08 M€ en progression de +19,52% par rapport au 1er semestre 2021.





Cette Division représente 8,77% du CA global du Groupe Equasens.

Pour l’activité Personnes Fragiles , le plan de prospection commerciale (box en test en Allemagne, Belgique, France et Pays-Bas) associé au renforcement des actions Communication / Marketing commence à rencontrer son marché sans toutefois compenser le retard du T1.

, le plan de prospection commerciale (box en test en Allemagne, Belgique, France et Pays-Bas) associé au renforcement des actions Communication / Marketing commence à rencontrer son marché sans toutefois compenser le retard du T1. L’activité Observance et le Pôle e-Connect maintiennent leur rythme de croissance. La préoccupation majeure du Pôle e-Connect reste l’anticipation des approvisionnements et la maîtrise de la qualité des composants électroniques ; le marché annonce des tensions persistantes pour quelques mois encore.

La Division MEDICAL SOFT , qui comprend l’activité de la société PROKOV EDITIONS, affiche un chiffre d’affaires de 2,46 M€ et confirme ainsi le bien-fondé de cette acquisition réalisée au T4 2021.





Cette nouvelle Division représente 2,37% du CA global du Groupe Equasens.

Répondant aux 155 points d’exigences fonctionnelles, MédiStory 4, la dernière génération du logiciel développé pour les médecins libéraux, a récemment obtenu son référencement Ségur par l’Agence du Numérique en Santé. Cette éligibilité permet aux utilisateurs des différentes versions de MédiStory (à date, 9.500 médecins généralistes et spécialistes équipés) de souscrire aux fonctions Ségur (migration complète de la solution ou extensions fonctionnelles).

La Division FINTECH affiche un chiffre d’affaires de 1,09 M€ en retrait de 18,59% par rapport au 1er semestre 2021.





Cette Division représente 1,05% du CA global du Groupe Equasens.

Dans un contexte bancaire et financier défavorable, cette activité doit faire face à l’augmentation des taux de financements et concomitamment, à l’accroissement des délais de livraison.

Evénements significatifs survenus depuis le 30 juin 202 2

Le Groupe Equasens complète 3 prises de participation majoritaire

(extrait du communiqué publié le 28 juillet 2022)

L'observance thérapeutique est un enjeu capital au niveau européen dans la prise en charge des patients âgés ou atteints de maladies chroniques. En 2022, le Groupe poursuit sa stratégie tournée vers le patient et la bonne observance des traitements et annonce la prise de participation complémentaire dans le capital de 3 de ses filiales européennes :

MULTIMEDS, société irlandaise de production et de distribution des piluliers manuels ;

CAREMEDS, société anglaise d’édition du logiciel eMAR de traçabilité, en officine et en EHPAD, des médicaments préparés en piluliers ;

I-MEDS, société allemande ayant pour activité la vente en gros et la distribution d'équipements et d'accessoires pour l'approvisionnement en médicaments des patients et des pharmacies.





Ces différentes opérations vont permettre au Groupe Equasens d’accélérer son expansion et sa présence dans plusieurs pays d’Europe. Précisément :

au Royaume-Uni avec le couplage de l’offre de traçabilité de la médication eMAR éditée par CAREMEDS avec celle de gestion des établissements TITANLINK éditée par MALTA INFORMATIQUE (MALTA entend dupliquer son Business Model à l’identique de ce qui a été réalisé et de ce qui fonctionne en Belgique avec MALTA BELGIUM) ;





en Allemagne avec l’enrichissement de l’offre des piluliers manuels MULTIMEDS par les solutions de robotisation de l’officine proposées par le Groupe, et notamment l’ajout des robots AUTOMEDS de remplissage semi-automatique de ces piluliers dont le design et les capacités correspondent parfaitement au marché germanique.





La solution HOSPILINK référencée Ségur

Dans la continuité des succès de MédiStory 4 (logiciel médecin de la Division MEDICAL SOFT) et DOMILINK HAD (solution pour les services d’Hospitalisation A Domicile de la Division AXIGATE LINK), le Groupe Equasens annonce avoir obtenu ce 25 juillet 2022, sur le couloir Hôpital, le référencement Ségur de son offre logicielle HOSPILINK développée par ses équipes AXIGATE et dédiée à la gestion des hôpitaux, Groupements Hospitaliers de Territoire - GHT et services spécialisés, SSR et PSY (Division AXIGATE LINK).

Conformément aux scénarios de vérification prévus (DSR - Dossier de Spécifications de Référencement), les équipes de l’ANS (Agence du Numérique en Santé) ont contrôlé la conformité du logiciel aux exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques requises. A l’occasion de l’instruction de ce dossier HOSPILINK, le collège de référencement de l’ANS a pu constater "que la gestion des données et le respect des procédures des services socles (étaient) opérés dans un cadre applicatif qui est de nature à fournir des garanties raisonnables quant à la conformité au référentiel d’exigences et de scénarios de conformité publié".

Ce référencement - le 3ème en 2 mois pour le Groupe Equasens - est attribué dans le cadre du DSR DPI (Dossier Patient Informatisé) avec les profils suivants :

Hôpital - DPI : Général

Hôpital - DPI : Intégration INS

Hôpital - DPI : Client web DPI.





Perspectives 202 2

Après un 1er trimestre plus modéré, le Groupe Equasens retrouve une dynamique de croissance plus soutenue au 2ème trimestre et confirme sa volonté de maintenir ce rythme de croissance pour l'année 2022.

Dans cette perspective, la mise en œuvre des financements par les pouvoirs publics du Ségur du Numérique en Santé devrait être un facilitateur voire un accélérateur des ventes des solutions et des extensions logicielles du Groupe. Le Groupe entend piloter précisément ces opérations Ségur tout en assurant le développement de ses autres spécialités (la Passerelle Numérique de Santé, le programme NOVIAcare, les solutions technologiques e-santé…) qui font du Groupe Equasens un acteur clé dans le monde de la santé.

Calendrier financier

Nouvelles dates de communication des résultats semestriels :

Publication des résultats semestriels : le jeudi 2 2 septembre 2022 (après bourse).

2022 (après bourse). Présentation des résultats semestriels : le vendredi 23 septembre 2022 à 11h30 à Paris.

Publication du chiffre d’affaires du T3 2022 le 9 novembre 2022 (après bourse).





A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg, en Grande-Bretagne et en Allemagne, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

