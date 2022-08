Dans le contexte de la crise énergétique, l’offre de toitures solaires pour les particuliers sera accessible dès le mois de septembre dans les magasins français de Leroy Merlin

English French

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce que le service clé en main d’installation de panneaux solaires photovoltaïques pour les particuliers entre dans une nouvelle phase. Disponible sur le site leroymerlin.fr depuis octobre 2021, l’offre sera désormais aussi accessible dans les magasins Leroy Merlin.

Alors que la France s’apprête à affronter l’hiver dans un contexte de prix de l’électricité au plus haut et de probables rationnements électriques des grands consommateurs industriels, la production d’une énergie locale, bon marché et respectueuse de l’environnement est au cœur des préoccupations de chacun.

Fidèle à sa mission, Voltalia propose des solutions de production d’énergies renouvelables à toutes les échelles, notamment dans le solaire photovoltaïque : centrales au sol ; ombrières de parkings ; toitures industrielles, commerciales et agricoles ; et toitures individuelles.

Depuis le 5 octobre 20211, Leroy Merlin propose à ses clients un service clé an main de fourniture et d’installation à domicile de panneaux solaires, alliant son expertise de leader de l’équipement de la maison et celle de Voltalia, expert international du solaire. L’offre est accessible sur la page Service du site web de Leroy Merlin :

https://www.leroymerlin.fr/services/tous-nos-services-autour-du-panneau-solaire/installation-de-panneaux-solaires.html

Forte de son succès, l’offre évolue et sera aussi proposée à partir du mois de septembre 2022 dans les magasins Leroy Merlin dans 40 départements partout en France métropolitaine. La carte des magasins où l’offre sera disponible sera très prochainement mise en ligne.

Les clients pourront donc se rendre en magasin afin d’être accompagnés par leurs conseillers Leroy Merlin dans le choix de la solution la plus adaptée parmi les différents services disponibles. Ils seront ensuite recontactés par les équipes locales pour procéder à la validation des données techniques, la planification de l’installation du système et sa mise en service.

Ce service de toiture solaire a pour objectif de faire baisser la facture d’électricité des particuliers jusqu’à 60%. Afin d’accélérer la mise en œuvre d’une production électrique locale et compétitive, l’État participe activement à la démarche avec trois mesures : un contrat de vente de la production non consommée avec un prix fixe pour 20 ans, une prime à l’autoconsommation et une TVA réduite pour les installations jusqu'à 3kWc.

L’offre de toitures solaires s’inscrit dans la continuité d’une collaboration initiée avec Leroy Merlin en 2020, qui propose dans ses magasins des petits kits solaires, développés par Voltalia, à installer soi-même.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, déclare : « Dans le contexte d’une crise énergétique inédite, nous aidons ceux qui souhaitent produire chez eux une électricité compétitive et verte. La solution clé-en-main proposée par Leroy Merlin donne à chacun la possibilité d’agir concrètement pour minimiser les effets de la crise énergétique actuelle tout en se dotant durablement d’un équipement de production d’électricité compétitif, vert et local ».

Rappel de l’offre digitale

L’interface digitale est accessible de la page Service du site web de Leroy Merlin :

Le site permet d’avoir accès à l’outil de simulation pour esquisser les contours du besoin, du dimensionnement de la puissance à installer et du taux d’autoconsommation (part de consommation totale satisfaite par la production de la toiture, par opposition au reliquat de consommation provenant du réseau électrique et facturé par le fournisseur d’énergie).

A titre d’illustration, pour une installation de huit panneaux, soit trois kiloWatts crète (kWc), la puissance la plus commune, l’offre débutera à partir de 8 290 euros TTC, avec une prime à l’autoconsommation de 1 140 euros à déduire. Le service clé-en-main est offert et comprend :

Fourniture, installation et assistance,

Aide aux démarches administratives (déclaration de travaux, demande de raccordement Enedis, Consuel),

Panneaux solaires 375 watts avec garantie rendement 25 ans,

Système de montage garanti 20 ans,

Tableau de bord pour visualiser la consommation et la production électrique.





En fin de vie, les équipements seront recyclés à plus de 95% par PV Cycle, un éco-organisme sans but lucratif agréé pour la collecte et le recyclage des panneaux solaires photovoltaïques usagés.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 400 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



