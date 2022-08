CREDIT AGRICOLE SA : Nominations

French English

Montrouge, le 3 août 2022

NOMINATIONS

Dans le contexte du lancement de son nouveau Plan « Ambitions 2025 », Crédit Agricole S.A. se dote d’une nouvelle organisation adaptée aux ambitions stratégiques et commerciales qu’il s’est fixées à moyen terme.

Dans cette perspective, sur proposition de Philippe BRASSAC, Directeur général de Crédit Agricole S.A., le Conseil d’Administration, réuni ce jour, a nommé deux nouveaux Directeurs généraux délégués, Monsieur Jérôme GRIVET, à compter du 1er septembre 2022 et Monsieur Olivier GAVALDA, à compter du 1er novembre 2022.

Ces nominations viennent compléter la Direction exécutive de Crédit Agricole S.A. qui sera ainsi constituée de trois Directeurs généraux délégués aux côtés du Directeur général :

M. Xavier MUSCA, Directeur général délégué, aura la responsabilité des Grandes Clientèles à compter du 1er septembre 2022.





M. Jérôme GRIVET, Directeur général délégué à compter du 1er septembre 2022, aura la responsabilité du Pilotage et des fonctions de contrôle.





M. Olivier GAVALDA, Directeur général délégué à compter du 1er novembre 2022, aura la responsabilité du Développement.





Par ailleurs, M. Philippe BRASSAC assurera directement la supervision d’Amundi.

Jérôme GRIVET débute sa carrière dans l’Administration. Il est notamment Conseiller pour les Affaires Européennes du Premier Ministre, M. Alain Juppé, avant de rejoindre le Crédit Lyonnais en 1998, en tant que Responsable de la Direction Financière et du Contrôle de Gestion de la banque commerciale en France. En 2001, il est nommé Directeur de la Stratégie du Crédit Lyonnais. Il occupe ensuite les mêmes fonctions au sein de Crédit Agricole S.A.. En charge des Finances, du Secrétariat Général et de la Stratégie de Calyon en 2004, il en devient Directeur général délégué en 2007. Fin 2010, Jérôme Grivet devient Directeur général de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Predica. En mai 2015, Jérôme Grivet devient Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge des finances puis du Pôle Pilotage Groupe.

Inspecteur des Finances, ancien élève de l’ENA, Jérôme Grivet est diplômé de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.

Olivier GAVALDA a fait toute sa carrière au Crédit Agricole. Entré en 1988 au Crédit Agricole du Midi où il exerce successivement les responsabilités de Chef de projet Organisation, Directeur d’agence, Responsable Formation et enfin de Directeur Marketing. En 1998, il rejoint le Crédit Agricole d’Ile-de-France en tant que Directeur régional. En 2002, il est nommé Directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes en charge du Développement et des Ressources Humaines. Le 1er janvier 2007, il est nommé Directeur général du Crédit Agricole de Champagne Bourgogne. En mars 2010, Olivier Gavalda devient Directeur du Pôle Caisses régionales au sein de Crédit Agricole S.A.. En 2015, il est nommé Directeur général adjoint en charge du Pôle Développement, Client et Innovation de Crédit Agricole S.A.. Depuis le 4 avril 2016, Olivier Gavalda est Directeur général du Crédit Agricole d’Ile-de-France.

Olivier Gavalda est titulaire d’une maîtrise en Econométrie et d’un DESS Arts et Métiers en organisation/informatique.

