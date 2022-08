Stingray annonce l’élection des administrateurs

English French

MONTRÉAL, 03 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformément au Guide à l’intention des sociétés de la TSX, Groupe Stingray Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B) (la « Société ») publie le présent communiqué afin d’annoncer le résultat du vote des actionnaires à l’élection des administrateurs lors de son assemblée annuelle virtuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd’hui.



Chacun des dix (10) candidats suivants proposés par la Société a été dûment élu en tant qu’administrateur de la Société par les voix exprimées lors de l'assemblée. Le résultat du vote a été le suivant :

Pour Abstention Nombre % Nombre % Claudine Blondin 214 546 864 99,91% 187 797 0,09% Karinne Bouchard 214 713 470 99,99% 21 191 0,01% Eric Boyko 214 722 548 99,99% 12 113 0,01% Mélanie Dunn 214 714 349 99,99% 20 312 0,01% Frédéric Lavoie 214 697 870 99,98% 36 791 0,02% Mark Pathy 214 707 733 99,99% 26 928 0,01% Gary S. Rich 214 686 748 99,98% 47 913 0,02% François-Charles Sirois 214 690 317 99,98% 44 344 0,02% Robert G. Steele 214 693 406 99,98% 41 255 0,02% Pascal Tremblay 214 698 215 99,98% 36 446 0,02%

À propos de Stingray

La société montréalaise Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 salariés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra–HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applications musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’abonnés (ou utilisateurs) dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray.

Personne-ressource :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Groupe Stingray Inc.

514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com