L'expérience accumulée pendant 18 mois à l'Hôpital du District de Santarém au Portugal démontre l'impact significatif de la solution de Biolog-id

PARIS, 04 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Hospital Distrital de Santarém (HDS) fait partie du Service National de Santé Portugais et dessert une population d'environ 200 000 personnes dans la région centrale du Portugal. La Banque de Sang de l'HDS est responsable des besoins transfusionnels de cet hôpital de 419 lits, avec plus de 6 000 transfusions sanguines par an.



Au cours des 18 derniers mois, la Banque de Sang de l’HDS utilise la Solution Biolog Transfusion pour la gestion des flux transfusionnels en temps réel, ainsi que les tableaux de bord d'analyse avancée associés. Ces derniers combinent les données collectées directement à partir du système RFID de Biolog-id, avec des données supplémentaires provenant du système de gestion de la Banque de Sang, telles que les données sur le phénotype Rh/Kell.

"La possibilité d'enregistrer automatiquement et de manière fiable les mouvements des produits sanguins dans l'ensemble de l'hôpital nous donne un nouveau degré de visibilité et de contrôle", a déclaré Dra. Rute Ribeiro, Coordinatrice Qualité à la Banque de Sang de l’HDS. "Cela améliore notre capacité à décider quelles unités envoyer, et quelles unités accepter en retour, de sorte que nous pouvons réduire le gaspillage tout en améliorant la qualité de notre service à l'hôpital."

" Le système nous offre une visibilité numérique des niveaux de stock et des mouvements de produits ", a déclaré le Dr João Moura, Directeur de la Banque de Sang HDS. "Il nous aide à améliorer la prise de décision et d'autres pratiques courantes, qui entraînent un impact opérationnel important, et constitue une avancée importante en matière de sécurité."

" L'expérience de l’HDS au cours des 18 derniers mois met en évidence l'impact multidimensionnel du portefeuille de solutions de Biolog-id ", a déclaré Philippe Jacquet, Directeur Exécutif des Ventes EMEA/LATAM chez Biolog-id. "Nous sommes ravis de voir l'impact combiné, de notre capacité à soutenir les décisions en temps réel, avec la puissance d'une analyse rétrospective robuste."

À propos de l'Hôpital de Santarém

L'Hôpital du District de Santarém (HDS) est une entité publique située dans la ville de Santarém, dans la région centrale du Portugal, en pleine activité depuis 1985. L'Hôpital fait partie du Service National de Santé Portugais (SNS). Il a été construit à la fin des années 70 avec pour objectif d'offrir une nouvelle infrastructure de santé pour la ville. Cet Hôpital est équipé de toutes les principales spécialités médicales et chirurgicales et dessert une population d'environ 200 000 habitants. Il compte aujourd'hui 419 lits, où plus de 6 000 transfusions sanguines sont effectuées chaque année.

Site internet de l’HDS : https://www.hds.min-saude.pt/

À propos de Biolog-id

Biolog-id développe des solutions d'optimisation de la chaîne de valeur qui permettent de créer, de collecter et de consolider des données de haute qualité afin de stimuler l'impact opérationnel, commercial et clinique des produits à forte valeur ajoutée et à fort impact. La plateforme brevetée de Biolog-id est utilisée par de nombreux clients aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son Fondateur et les fonds Xerys.

Site internet de Biolog-id : www.biolog-id.com

Contact : Diane Muller, diane.muller@biolog-id.com