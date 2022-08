English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 4 augustus 2022 – 7u CET

Fagron realiseert sterke omzetgroei van 18,8% en 13,1% REBITDA groei in de eerste helft van 2022

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar halfjaarresultaten voor de periode eindigend op 30 juni 2022.

Kernpunten

Organische omzetgroei van 6,9% tegen constante wisselkoersen met een totale omzetgroei van 10,9% tegen constante wisselkoersen (18,8% gerapporteerd) naar €328,6 miljoen

Omzet in EMEA stabiliseert; gestage omzetgroei in Latijns-Amerika en zeer goede prestaties in Noord-Amerika

REBITDA gestegen met 13,1% naar €63,3 miljoen met een marge van 19,3%

Vrije kasstroom gestegen met 44,3% naar €31,9 miljoen

Winst per aandeel gestegen met 29,7% naar €0,48

Vier overnames afgerond in eerste halfjaar gevolgd door de 503B faciliteit in Boston in juli

Leverage ratio van 2,2x geeft voldoende ruimte om toekomstige kansen te benutten

Goede voortgang van onze duurzaamheidsagenda met 21,5% reductie van broeikasgasintensiteit ten opzichte van 2019

Zonder impact van de aankoop van Boston, omzetverwachting voor FY 2022 verhoogd naar €670 tot €690 miljoen met hogere REBITDA marge in tweede helft van het jaar ten opzichte van eerste helft

Rafael Padilla, CEO van Fagron merkt op:

“Onze sterke focus op uitvoering bleef uitstekende resultaten opleveren in de eerste helft van 2022, ondanks de uitdagende macro-economische omstandigheden, met een omzetgroei van 10,9% tegen constante wisselkoersen en groei in al onze regio’s, in het bijzonder in de VS. De aanhoudende commerciële dynamiek en de groei op brede basis in elke regio weerspiegelen de voortdurende sterke vraag van klanten in de aantrekkelijke groeimarkten die we bedienen. REBITDA nam met 13,1% toe en als percentage van de omzet daalde met 90 basispunten naar 19,3%, vooral als gevolg van vertraging in het doorrekenen van hogere kosten naar onze klanten in bepaalde landen in EMEA en toegenomen concurrentie in Latijns-Amerika, beide als gevolg van inflatie en druk in de toeleveringsketen.

Wij blijven ons inzetten voor kwaliteit in al onze activiteiten, met name gelet op de correspondentie van de FDA over onze faciliteit in St. Paul van juni 2022. We hebben ons herstelactieplan ingediend en werken nauw samen met de FDA om een bevredigende afronding van het dossier te verzekeren.

In de eerste helft van het jaar hebben we verder voortgang gemaakt in de uitrol van onze buy & build acquisitie strategie met de overnames van Letco (VS), Pharma-pack (België), Curaphar (NL) en Hiperscan (Duitsland). Daarbovenop hebben we recent de overname van de een 503B bereidingsfaciliteit in Boston aangekondigd, welke ons een uitstekend platform biedt om verder te groeien aan de Amerikaanse oostkust. We blijven vastbesloten om de gedisciplineerde uitrol van onze overnamestrategie door te zetten op zoek naar uitbreiding van onze aanwezigheid en capaciteiten wereldwijd.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor ons is het streven naar operationele topkwaliteit. Ik ben dan ook blij om Vera Bakker te verwelkomen als Chief Operating Officer van Fagron en lid van ons Executive Leadership Team. Vera komt van Unilever en is per direct teruggetreden als niet-uitvoerend bestuurder uit onze Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verheugd over de coöptatie van Els Vandecandelaere als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder ter vervanging van Vera. Els zal de HR expertise binnen de Raad versterken.

Voor de tweede helft van het jaar verwachten we dat de huidige sterke omzetgroei zich doorzet en onze winstgevendheid verbetert ten opzichte van de eerste helft van het jaar gecorrigeerd voor het tijdelijke verwaterende effect van de overname in Boston. We blijven overtuigd van ons vermogen om onze middellange termijn verwachtingen te realiseren, aangezien de lange termijn trends en onderliggende fundamenten in onze industrie zich onverminderd doorzetten en we voortgang maken met het realiseren van onze strategische prioriteiten.”

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

