BPCE : Résultats du 1er semestre et du 2ème trimestre 2022

English French

Paris, le 4 août 2022

Résultats du 1er semestre et du 2ème trimestre 2022

S1-22 : PNB en hausse de 5,5% à 13,1 Md€ grâce à un développement commercial soutenu

Résultat net de 2,1 Md€, +13,9% vs. S1-21

T2-22 : Progression des revenus de 3,6% à 6,6 Md€

Résultat net de 1,3 Md€, +1,6% vs. T2-21

Coefficient d’exploitation1 de 64,6% au S1-22 et 63,9% au T2-22 en amélioration sur un an

Banque de Proximité et Assurance : Poursuite du développement des fonds de commerce dans les Banques Populaires et les Caisses Epargne et succès de la stratégie de ventes croisées ; PNB en hausse de 6% au S1-22

Financement très dynamique des territoires : progression de 8 ,1 % des encours de crédit sur un an

Assurance : Collecte nette de 3,5 Md€ en assurance-vie, hausse des primes de 6% en assurance non-vie

: Collecte nette de 3,5 Md€ en assurance-vie, hausse des primes de 6% en assurance non-vie Solutions et Expertises Financières : hausse toujours soutenue de l’activité, +10% de PNB vs. S 1- 21

Digital Inside : 9,9 M de clients actifs sur mobile, +24% vs juin 2021. 48 M de visites par semaine en moyenne au S1-22 sur les canaux digitaux

Global Financial Services : Progression des revenus de 2,3% vs. S1-21 dans un contexte de marché difficile. Poursuite du déploiement des franchises clés en AM et CIB.

Gestion d’actifs et de fortune : Stabilité des revenus vs. S 1- 21 grâce au modèle d’expertise s diversifiée s ; 1 1 07 Md€ d’actifs sous gestion à fin juin 2022 pour Natixis IM ; Décollecte globale limitée de 1,7 Md€ au T2-22 ; bonne dynamique sur les expertises ESG et Equity en Europe

; Décollecte globale limitée de 1,7 Md€ au T2-22 ; bonne dynamique sur les expertises ESG et Equity en Europe Banque de Grande Clientèle : Succès de la stratégie de diversification. PNB en progression de 4% au S1-22 YoY. Hausse de 10% des revenus de Global Markets au S1-22 soutenue par les activités FIC-T, portées par le développement des activités de flux, et Equity ; PNB du S1-22 en croissance de 9% YoY pour Global finance portée par les activités Real Assets et Global Trade

Strict contrôle des charges : coefficient d’exploitation de 64,6%1 au S1-22 hors FRU, en baisse de 1,5pp sur un an

Politique de provisionnement toujours prudente et faible coût du risque avéré :

Coût du risque du groupe de 881 M€ au S 1 -22, soit 22 pb , et de 457 M€ au T2-22 intégrant 199 M€ de provisions additionnelles pour risques futurs « Stage 1 » / « Stage 2 »

, et de 457 M€ au T2-22 intégrant 199 M€ de provisions additionnelles pour risques futurs « Stage 1 » / « Stage 2 » Coût du risque avéré du groupe de 543 M€ au S1-22, soit 14 pb vs. 19 pb au S1-21

Niveau de solvabilité très élevé : ratio de CET12 à 14,9% à fin juin 2022 intégrant le développement soutenu des métiers

Initiatives stratégiques dans le digital :

Projet de rapprochement de Bimpli avec SWILE, acteur digital de la worktech, pour créer un leader mondial du secteur. Groupe BPCE serait le premier actionnaire du nouvel ensemble.

Participation au premier tour de table de la fintech française Bridge pour accompagner l’innovation dans l’open banking

Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE, a déclaré : « Un an après le lancement de notre plan stratégique BPCE 2024, toutes nos entreprises et nos métiers poursuivent leurs développements dans un environnement globalement plus difficile, selon le cap que nous nous sommes fixé, tout en conservant une gestion prudente de nos risques. Notre contribution au financement de l’économie française est très active, portée dans tous les territoires par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne. Nos métiers mondiaux continuent leur expansion, notamment grâce à la diversification de nos expertises et malgré un contexte de marché difficile.

Le groupe est préparé et déterminé à poursuivre l’accompagnement de ses clients en plaçant les enjeux environnementaux et sociétaux au cœur de son action.

Le groupe BPCE, avec ses sociétaires, ses collaborateurs et ses partenaires, jouera pleinement son rôle pour répondre aux attentes de la société dans ce contexte de fortes transformations. »

1 Sous-jacent et hors contribution au Fonds de Résolution Unique - Voir note méthodologique 2 Estimation à fin juin 2022

Les états financiers semestriels du Groupe BPCE au 30 juin 2022, arrêtés par le directoire du 2 août 2022, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Thierry Cahn, du 3 août 2022.

Groupe BPCE

M€ T2-22 T2-21 % variation S1-22 S1-21 % variation Produit net bancaire 6 569 6 337 3,6 % 13 144 12 455 5,5 % Frais de gestion (4 250) (4 151) 2,4 % (9 211) (8 806) 4,6 % dont frais de gestion hors FRU (8 615) (8 384) 2,8 % Résultat brut d'exploitation 2 319 2,187 6,0 % 3 933 3 649 7,8 % Coût du risque (457) (332) 37,9 % (881) (822) 7,3 % Résultat avant impôt 1 886 1 924 (2,0) % 3 131 2 972 5,3 % Impôts sur le résultat (534) (509) 5,0 % (976) (921) 6,0 % Participations ne donnant pas le contrôle (23) (108) (78,8) % (40) (196) (79,4) % Résultat net – Part du Groupe 1 329 1 308 1,6 % 2 114 1 856 13,9 % Eléments exceptionnels (32) (65) (51,1) % (49) (141) (65,0) % Résultat net part du groupe sous-jacent 1 361 1 373 (0,9) % 2 163 1 996 8,4 % Coefficient d'exploitation (sous-jacent hors FRU)1 63,9 % 64,4 % (0,5)pp 64,6 % 66,1 % (1,5)pp

1 Voir note méthodologique et pages 24 et 25

1. Groupe BPCE





Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du Groupe et les résultats sous-jacents des métiers, c’est à dire retraités des éléments exceptionnels détaillés dans les annexes pages 22 à 23, les variations sont exprimées pour le T2-22 par rapport au T2-21 et pour le S1-22 par rapport au S1-21.

Au T2-22, le Groupe BPCE enregistre une croissance de 3,6% de son produit net bancaire à 6 569 millions d’euros, grâce aux solides performances commerciales dans tous les métiers, à l’exception de la Gestion d’actifs et de fortune affectée par un contexte de marché défavorable.

Le pôle Banque de proximité et Assurance affiche une hausse de 4,6% de ses revenus au T2-22 à 4 630 millions d’euros.

Le pôle Global Financial Services, qui inclut les activités Gestion d’actifs et de fortune et la Banque de Grande Clientèle, enregistre des revenus de 1 769 millions d’euros au T2-22 en hausse de 0,4%.

Les frais de gestion sont globalement bien maîtrisés au T2-22 avec une augmentation de 2,4% à 4 250 millions d’euros.

Grâce à l’effet de ciseaux positif, le coefficient d’exploitation hors éléments exceptionnels et hors contribution au FRU1 s’établit à 63,9% au T2-22, en baisse de 0,5pp.

Le résultat brut d’exploitation ressort en hausse au T2-22 à 2 319 millions d’euros, soit + 6,0%.

Le coût du risque du Groupe BPCE est en augmentation de 37,9% au T2-22 à 457 millions d’euros, par rapport à un niveau particulièrement bas de coût du risque au T2-21. La politique de provisionnement demeure prudente.

Pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») s’élève à 199 millions d’euros au T2-22 vs - 14 millions d’euros au T2-21. Celui des encours dont le risque est avéré, en statut 3 (« Stage 3 »), atteint 259 millions d’euros au T2-22 vs 345 millions d’euros au T2-21 : c’est le niveau le plus bas de coût du risque trimestriel en statut 3 depuis début 2020.

Au T2-22, le coût du risque ressort à 23 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (17 pb au T2-21), incluant un provisionnement sur encours sains de 10 pb au T2-22 (- 1 pb au T2-21) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et un provisionnement sur encours dont le risque est avéré de 13 pb au T2-22 (18 pb au T2-21) classés en statut 3 (« Stage 3 »).

Le coût du risque s’établit à 23 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance au T2-22 (18 pb au T2-21) dont 10 pb au titre du provisionnement des encours sains (- 1 pb au T2-21) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et 14 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (19 pb au T2-21) classés en statut 3 (« Stage 3 »).

Le coût du risque s’élève à 44 pb pour la Banque de Grande Clientèle au T2-22 (17 pb au T2-21) dont 27 pb au titre du provisionnement des encours sains (9 pb au T2-21) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et 17 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (8 pb au T2-21) classés en statut 3 (« Stage 3 »).

Le résultat net publié part du groupe au T2-22 atteint 1 329 millions d’euros vs 1 308 millions d’euros au T2-21 (+1,6%).

Les éléments exceptionnels ont atteint seulement - 32 millions d’euros en termes d’impact sur le résultat net part du groupe au T2-22, en baisse de 51,1% par rapport au T2-21.

Le résultat net part du groupe sous-jacent s’établit à 1 361 millions d’euros au T2-22 (- 0,9 %).

1 Voir note méthodologique

Au S1-22, le produit net bancaire du Groupe BPCE affiche une hausse de 5,5% à 13 144 millions d’euros.

Le pôle Banque de proximité et Assurance affiche une hausse de 6,0% de ses revenus au S1-22 à 9 257 millions d’euros, reflétant le dynamisme commercial des deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que de l’ensemble des métiers du pôle Solutions et Expertises Financières, de l’Assurance et de Paiements & Oney.

Le pôle Global Financial Services enregistre des revenus de 3 550 millions d’euros au S1-22 en hausse de 2,3%.

Les frais de gestion augmentent de 4,6% au S1-22 à 9 211 millions d’euros. Hors contribution au FRU (en hausse de 41,4%), ils n’augmentent que de 2,8% au S1-22 à 8 615 millions d’euros.

Grâce à l’effet de ciseaux positif, le coefficient d’exploitation hors éléments exceptionnels et hors contribution au FRU1 s’établit à 64,6% au S1-22, en baisse de 1,5pp.

Le résultat brut d’exploitation ressort en hausse au S1-22 à 3 933 millions d’euros, soit + 7,8%.

Le coût du risque du Groupe BPCE est en augmentation de 7,3% au S1-22 à 881 millions d’euros. La politique de provisionnement demeure prudente.

Pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») s’élève à 339 millions d’euros au S1-22 vs 78 millions d’euros au S1-21. Celui des encours dont le risque est avéré, en statut 3 (« Stage 3 »), atteint 543 millions d’euros au S1-22 vs 743 millions d’euros au S1-21 : c’est le niveau le plus bas de coût du risque semestriel en statut 3 depuis début 2020.

Au S1-22, le coût du risque ressort à 22 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (22 pb au S1-21), incluant un provisionnement sur encours sains de 8 pb au S1-22 (2 pb au S1-21) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et un provisionnement sur encours dont le risque est avéré de 14 pb au S1-22 (19 pb au S1-21) classés en statut 3 (« Stage 3 »).

Le coût du risque s’établit à 22 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance au S1-22 (21 pb au S1-21) dont 9 pb au titre du provisionnement des encours sains (2 pb au S1-21) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et 13 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (19 pb au S1-21) classés en statut 3 (« Stage 3 »).

Le coût du risque s’élève à 50 pb pour la Banque de Grande Clientèle au S1-22 (35 pb au S1-21) dont 15 pb au titre du provisionnement des encours sains (8 pb au S1-21) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et 34 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (27 pb au S1-21) classés en statut 3 (« Stage 3 »).

L’encours de provisions en statut 1 ou 2, qui traduit la politique de provisionnement prudente du Groupe, s’est étoffé de 0,8 milliard d’euros en un an de fin juin 2021 à fin juin 2022. Depuis fin 2019, juste avant la pandémie de Covid-19, cet encours a même crû de 2 milliards d’euros, constituant un important amortisseur en cas d’éventuelle détérioration future de la sinistralité.

Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’élève à 2,3% au 30 juin 2022, en baisse de 0,1pp par rapport à fin 2021.

Le résultat net publié part du groupe au S1-22 atteint 2 114 millions d’euros vs 1 856 millions d’euros au S1-21 (+13,9%).

Les éléments exceptionnels ont atteint seulement - 49 millions d’euros en termes d’impact sur le résultat net part du groupe au S1-22, en baisse de 65,0% par rapport au S1-21.

Le résultat net part du groupe sous-jacent s’établit à 2 163 millions d’euros au S1-22 (+8,4%).

1 Voir note méthodologique

2. Digital et data





Les clients et conseillers clientèle du Groupe continuent d’utiliser de façon croissante les solutions en matière de digital et de data mises à leur disposition. Au 30/06/2022, 12,5 millions de clients avaient utilisé les sites Internet et applications mobiles du Groupe au cours des 12 derniers mois, dont 9,9 millions pour les seules applications mobiles (+ 24% sur un an). Les applications mobiles et sites Internet du Groupe ont reçu 48 millions de visites par semaine en moyenne au S1-22 (+20% vs S1-21). Traduisant la satisfaction client, le NPS (« Net Promoter Score ») digital se situe à un haut niveau : + 46 au T2-22. Les notes obtenues par les applications mobiles du Groupe sont également élevées : 4,7 sur 5 sur l’App Store et 4,5 sur 5 sur Google Play à fin juin 2022.

3. Lutte contre le changement climatique / RSE





Le Groupe met en œuvre des solutions innovantes afin d’aider ses clients dans leur transition environnementale et d’affirmer son engagement dans la finance verte :

Dans la banque de proximité et les lignes de métier liées, forte croissance du nombre de contrats de financement en matière de rénovation énergétique (16 000 au S1-22 vs 12 000 au S1-21) ;

Dans les métiers de Global Financial Services, à noter en particulier dans les activités de gestion d’actifs, la proportion d’investissements responsables, durables ou à impact de 35% à fin juin 2022, l’objectif à fin 2024 étant de 50% ;

Le Groupe est devenu le 3ème plus important émetteur d’obligations vertes, sociales ou de transition dans le monde (sources : Bloomberg, Dealogic, Bond data au 31 mai 2022) ; de nombreuses récompenses notamment en matière de covered bonds ou de RMBS verts ont été décernées au Groupe.





Cet engagement concret et ces réalisations sont reconnues par les notes attribuées par les agences de notation extra-financière :

CDP : A- ;

ISS-ESG : C+ Prime ;

MSCI : AA ;

Sustainalytics : 15,8 (Low risk) ;

Moody’s ESG Solutions : 62/100.





4. Fonds propres, capacité d’absorption des pertes, liquidité et refinancement

4.1 Ratio de CET11

Le ratio de CET11 du Groupe BPCE à fin juin 2022 atteint un niveau estimé de 14,9%, contre 15,2% à fin mars 2022. La variation trimestrielle s’explique par les impacts :

des résultats du 1 er trimestre 2022 : + 31 pb ;

trimestre 2022 : + 31 pb ; de la croissance des risques pondérés : - 36 pb ;

de la collecte nette de parts sociales : + 2 pb,

des effets règlementaires : - 4 pb (provenant principalement du backstop prudentiel) ;

de la variation des OCI (« Other Comprehensive Income ») due en particulier à la hausse des taux d’intérêt : - 14 pb ;

et d’autres éléments : - 7 pb.

Le Groupe BPCE dispose d’un coussin de 392 pb au-dessus du seuil d’activation du montant maximal distribuable concernant les fonds propres (MDA) à fin juin 2022, en tenant compte des exigences prudentielles fixées par la BCE applicables à compter du 1er mars 2022.

1 Voir note méthodologique

Ratio de TLAC2





La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin juin 2022 s’élève à 111,2 milliards d’euros. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 24,2% à fin juin 2022 (sans prise en compte de dette senior préférée pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le « Financial Stability Board » de 21,52% à compter du 1er janvier 2022.

Ratio de MREL2





Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 30 juin 2022, le ratio de MREL subordonné et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 24,2% et à 30,5%, très au-dessus des exigences minimales fixées par le SRB en 2022 de respectivement 21,52% et 25,03%.

Ratio de levier





Au 30 juin 2022, le ratio de levier1 estimé s’établit à 5,1%. L’exigence de ratio de levier s’élève actuellement à 3,0%.

Réserves de liquidité à un niveau élevé





Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100%, à 139% en moyenne des LCR de fin de mois du 2ème trimestre 2022.

Le montant des réserves de liquidité atteint 310 milliards d’euros à fin juin 2022, soit un taux de couverture très élevé de 177% des dettes financières à court terme (y compris les tombées à court terme des dettes financières à moyen-long terme).

Programme de refinancement MLT : 83% du plan 2022 réalisé au 19 juillet 2022, y compris 97% des besoins de TLAC





Pour 2022, la taille du programme de refinancement MLT a été fixée à 24 milliards d’euros et la répartition par classe de dette se présente ainsi :

6,3 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2,5 milliards d’euros de Tier 2 et 3,8 milliards d’euros de senior non préféré ;

6,2 milliards d’euros de senior préféré ;

11,5 milliards d’euros de covered bonds.





L’objectif s’agissant des ABS est de 1,7 milliard d’euros.

Au 19 juillet 2022, le Groupe BPCE a levé 19,9 milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (83% du programme) :

6,1 milliards d’euros de contribution au TLAC, soit 97% des besoins : 2,4 milliards d’euros de Tier 2 (96% des besoins) et 3,7 milliards d’euros de senior non préféré (98% des besoins) ;

5,1 milliards d’euros de senior préféré (82% des besoins) ;

8,7 milliards d’euros de covered bonds (76% des besoins).





Un montant de 1,0 milliard d’euros d’ABS a été levé (59% de l’objectif).

À la suite de l’entrée en vigueur de la transposition en droit français de la Directive Covered Bonds de l’Union Européenne, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a autorisé les deux principaux émetteurs d'obligations sécurisées du Groupe, BPCE SFH et Compagnie de Financement Foncier, à utiliser le label « obligation garantie européenne de qualité supérieure » pour leurs émissions réalisées à compter du 8 juillet 2022.

1 Voir note méthodologique 2Le Groupe BPCE a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l’article 72 ter (3) de CRR (Capital Requirements Regulation) d’utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC / MREL subordonné

5. RÉSULTATS DES MÉTIERS





Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats sous-jacents, c’est-à-dire retraités des éléments exceptionnels détaillés dans les annexes pages 22 à 23 et les variations sont exprimées pour le T2-22 par rapport au T2-21 et pour le S1-22 par rapport au S1-21.

5.1 Banque de Proximité et Assurance





Chiffres sous-jacents

M€ T2-22 % variation S1-22 % variation Produit net bancaire 4 630 4,6 % 9 257 6,0 % Frais de gestion (2 791) 4,7 % (5 620) 3,9 % Résultat brut d'exploitation 1 839 4,5 % 3 637 9,5 % Coût du risque (392) 38,2 % (735) 9,5 % Résultat avant impôt 1 457 (2,4) % 2 929 9,2 % Coefficient d'exploitation 60,3 % 0,1pp 60,7 % (1,2)pp

Les encours de crédits affichent une croissance de 8,1% sur un an, atteignant 678 milliards d’euros à fin juin 2022, dont 8,6% de hausse pour les crédits à l’habitat, 5,8% et 7,2% de hausse respectivement pour les crédits à la consommation et les crédits d’équipement.

A fin juin 2022, les encours d’épargne hors l’encours d’épargne réglementée centralisée à la Caisse des Dépôts et Consignations s’établissent à 565 milliards d’euros (+ 4,0% sur un an) et les dépôts à vue enregistrent une hausse de 4,2% sur un an.

Au T2-22, le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance progresse de 4,6% à 4 630 millions d’euros.

Les frais de gestion s’établissent à 2 791 millions d’euros au T2-22 (+ 4,7%).

Le coefficient d’exploitation est quasiment stable au T2-22 à 60,3% (+ 0,1pp).

Malgré l’effet de ciseaux très légèrement négatif et grâce à l’effet d’assiette, le résultat brut d’exploitation du pôle affiche une progression de 4,5% au T2-22 à 1 839 millions d’euros.

Le coût du risque s’élève à 392 millions d’euros au T2-22 en hausse de 38,2% par rapport à un T2-21 particulièrement bas.

Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 1 457 millions d’euros au T2-22, en légère baisse de 2,4%.

Au S1-22, le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance s’accroît de 6,0% à 9 257 millions d’euros, intégrant une hausse de 5,6% pour les deux réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne hors provision Epargne Logement. Les métiers Solutions et Expertises financières ainsi que Paiements & Oney ont également continué à bénéficier d’une très bonne dynamique commerciale : les revenus progressent de respectivement 10,0% et 9,2% au S1-22. Dans l’Assurance, les revenus sont en hausse de 4,1%.

Les frais de gestion s’établissent à 5 620 millions d’euros au S1-22 (+ 3,9%).

Le coefficient d’exploitation est en baisse au S1-22 à 60,7% (- 1,2pp).

Grâce à l’effet de ciseaux positif, le résultat brut d’exploitation du pôle affiche une belle progression de 9,5% au S1-22 à 3 637 millions d’euros, reflétant les bonnes performances des métiers et la bonne maitrise des coûts.

Le coût du risque s’élève à 735 millions d’euros au S1-22 en augmentation de 9,5%.

Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 2 929 millions d’euros au S1-22, affichant une belle progression de 9,2%.

Réseau Banque Populaire





Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

Chiffres sous-jacents

M€ T2-22 % variation S1-22 % variation Produit net bancaire 1 818 4,7 % 3 657 7,3 % Frais de gestion (1 087) 3,7 % (2 201) 3,8 % Résultat brut d'exploitation 731 6,1 % 1 456 13,1 % Coût du risque (200) 46,8 % (353) 17,2 % Résultat avant impôt 545 (3,8) % 1 131 11,6 % Coefficient d'exploitation 59,8 % (0,5)pp 60,2 % (2,0)pp

Les encours de crédits augmentent de 8,0% sur un an, pour s’établir à 289 milliards d’euros à fin juin 2022. Les encours d’épargne augmentent de 5,3% sur un an à 359 milliards d’euros à fin juin 2022 (+ 4,7% pour l’épargne de bilan hors l’encours d’épargne réglementée centralisée à la Caisse des Dépôts et Consignations).

Au T2-22, le produit net bancaire s’établit à 1 818 millions d’euros, en progression de 4,7%.

Les frais de gestion affichent une hausse de 3,7% au T2-22.

Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation de 0,5pp à 59,8% au T2-22.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 6,1% à 731 millions d’euros au T2-22.

Le coût du risque s’établit à 200 millions d’euros au T2-22 (+ 46,8% ; par rapport à un niveau bas au T2-21).

Le résultat avant impôt ressort en légère baisse à 545 millions d’euros au T2-22 (- 3,8%).

Au S1-22, le produit net bancaire s’établit à 3 657 millions d’euros, en progression de 7,3%, intégrant une hausse de 0,8% de la marge nette d’intérêt hors provision Epargne Logement à 2 085 millions d’euros (hausse limitée en raison d’un reclassement comptable et d’un coût de ressources mains favorable) et une hausse de 16,3% des commissions à 1 554 millions d’euros.

Les frais de gestion affichent une hausse de 3,8% au S1-22, nettement inférieure à celle des revenus.

Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation de 2,0pp à 60,2% au S1-22.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 13,1% à 1 456 millions d’euros au S1-22.

Le coût du risque s’établit à 353 millions d’euros au S1-22 (+ 17,2%).

Le résultat avant impôt ressort en hause à 1 131 millions d’euros au S1-22 (+ 11,6%).

Réseau Caisse d’Epargne





Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.

Chiffres sous-jacents

M€ T2-22 % variation S1-22 % variation Produit net bancaire 1 894 3,8 % 3 766 4,0 % Frais de gestion (1 180) 4,6 % (2 351) 3,1 % Résultat brut d'exploitation 714 2,5 % 1 415 5,7 % Coût du risque (115) 73,9 % (246) 12,2 % Résultat avant impôt 597 (5,5) % 1 169 4,2 % Coefficient d'exploitation 62,3 % 0,5pp 62,4 % (0,6)pp

Les encours de crédits augmentent de 7,4% sur un an, à 349 milliards d’euros à fin juin 2022 et les encours d’épargne enregistrent une hausse de 2,5% sur un an à 501 milliards d’euros (+ 3,5% pour l’épargne de bilan hors l’encours d’épargne réglementée centralisée à la Caisse des Dépôts et Consignations).

Au T2-22, le produit net bancaire augmente de 3,8% à 1 894 millions d’euros.

Les frais de gestion affichent une hausse de 4,6% au T2-22.

Il en résulte un accroissement limité du coefficient d’exploitation de 0,5pp à 62,3% au T2-22.

Malgré l’effet de ciseaux négatif et grâce à l’effet d’assiette, le résultat brut d’exploitation s’accroît de 2,5% à 714 millions d’euros au T2-22.

Le coût du risque ressort à 115 millions d’euros au T2-22 (+ 73,9% ; avec un T2-21 à un niveau exceptionnellement bas).

Le résultat avant impôt baisse légèrement à 597 millions d’euros au T2-22 (- 5,5%).

Au S1-22, le produit net bancaire augmente de 4,0% à 3 766 millions d’euros, intégrant une hausse de 2,0% de la marge nette d’intérêt hors provision Epargne Logement (affectée négativement par la hausse des taux sur l’épargne réglementée au 1er février 2022), à 2 084 millions d’euros, et une hausse de 6,8% des commissions à 1 768 millions d’euros.

Les frais de gestion affichent une hausse de 3,1% au S1-22, inférieure à celle du PNB.

Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation de 0,6pp à 62,4% au S1-22.

Le résultat brut d’exploitation s’accroît de 5,7% à 1 415 millions d’euros au S1-22.

Le coût du risque ressort à 246 millions d’euros au S1-22 (+ 12,2%).

Le résultat avant impôt croît à 1 169 millions d’euros au S1-22 (+ 4,2%).

Solutions et Expertises financières





Chiffres sous-jacents

M€ T2-22 % variation S1-22 % variation Produit net bancaire 332 8,3 % 668 10,0 % Frais de gestion (161) 4,1 % (325) 3,7 % Résultat brut d'exploitation 171 12,6 % 343 16,7 % Coût du risque (27) (7,9) % (53) (12,9) % Résultat avant impôt 143 17,3 % 289 24,3 % Coefficient d'exploitation 48,6 % (2,0) pp 48,7 % (2,9) pp

Dans le Crédit à la consommation, l’encours (prêt personnel et crédit « revolving ») croît de 8% à fin juin 2022 vs fin juin 2021.

Dans le métier Cautions et garanties, les primes brutes émises sont en hausse de 8% au S1-22.

L’activité Titres Retail affiche un ralentissement au T2-22 après une année 2021 exceptionnelle et une bonne performance au T1-22.

Dans le Crédit-bail, poursuite d’une activité soutenue avec une augmentation de 23% de la production au S1-22, tirée par la croissance de 26% de l’activité avec nos deux réseaux.

Dans l’Affacturage, l’activité reste bien orientée avec un chiffre d’affaires affacturé du S1-22 en hausse de 27%, grâce aux synergies au sein du Groupe et à une forte croissance du segment des grands clients.

Au T2-22, le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est en hausse de 8,3% à 332 millions d’euros, porté par les bonnes performances des métiers.

Les frais de gestion sont maitrisés avec une croissance de 4,1% au T2-22 à 161 millions d’euros, soit un effet de ciseaux nettement positif.

Il en ressort une baisse de 2,0pp du coefficient d’exploitation au T2-22 à 48,6%.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 12,6% au T2-22 pour s’établir à 171 millions d’euros.

Le coût du risque baisse de 7,9% au T2-22 à 27 millions d’euros, grâce à la bonne maîtrise des risques.

Le résultat avant impôt s’élève à 143 millions d’euros au T2-22, en croissance de 17,3%.

Au S1-22, le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est en hausse de 10,0% à 668 millions d’euros, porté par les bonnes performances des métiers.

Les frais de gestion sont bien maitrisés avec une croissance de 3,7% au S1-22 à 325 millions d’euros, soit un effet de ciseaux très nettement positif.

Il en ressort une baisse de 2,9pp du coefficient d’exploitation au S1-22 à 48,7%.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 16,7% au S1-22 pour s’établir à 343 millions d’euros.

Le coût du risque baisse de 12,9% au S1-22 à 53 millions d’euros, grâce à la bonne maîtrise des risques.

Le résultat avant impôt s’élève à 289 millions d’euros au S1-22, en croissance de 24,3%.

Assurance





Les résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Assurance directement détenu par BPCE depuis le 1er mars 2022.

Chiffres sous-jacents

M€ T2-22 % variation S1-22 % variation Produit net bancaire 257 1,5 % 516 4,1 % Frais de gestion (128) 5,6 % (271) 5,5 % Résultat brut d'exploitation 129 (2,3) % 245 2,7 % Résultat avant impôt 127 (4,4) % 243 0,9 % Coefficient d'exploitation 49,8 % 1,9pp 52,5 % 0,7pp

Au T2-22, les primes1 se contractent légèrement (- 5%) à 3,5 milliards d’euros, avec une baisse de 6% pour Assurance vie et Prévoyance et une croissance de 6% pour Assurance Dommages.

Au S1-22, les primes1 sont globalement stables à 7,9 milliards d’euros, avec une légère baisse de 1% pour Assurance vie et Prévoyance et une croissance de 6% pour Assurance Dommages.

Les actifs sous gestion1 en Assurance vie atteignent 82,0 milliards d’euros à fin juin 2022. Depuis fin 2021, ils progressent de 1%, avec une collecte nette de 3,5 milliards d’euros au total, dont 1,5 milliard d’euros sur les fonds euros et 2,0 milliards d’euros sur les unités de compte.

Les unités de compte représentent 28% des encours à fin juin 2022 (- 1pp vs fin juin 2021) et 39% de la collecte brute du S1-22 (+ 1pp).

En Assurance Dommages et Prévoyance, le taux d’équipement du réseau Banque Populaire atteint 32,0% à fin juin 2022 (+ 0,8pp par rapport à fin décembre 2021) et celui du réseau Caisse d’Epargne 33,4% à fin juin 2022 (+ 0,6pp par rapport à fin décembre 2021).

Le ratio combiné IARD se situe à 96,5 % au T2-22 (+ 2,7pp) et 95,5% au S1-22 (+ 1,9pp).

Au T2-22, le produit net bancaire progresse de 1,5% à 257 millions d’euros, avec le PNB de l’Assurance Dommages qui a été affecté négativement par des sinistres provenant d’évènements climatiques de forte intensité en juin 2022.

Les frais de gestion augmentent de 5,6% au T2-22 à 128 millions d’euros, avec un effet de ciseaux négatif.

Le coefficient d’exploitation s’accroît de 1,9pp au T2-22 à 49,8%.

Le résultat brut d’exploitation enregistre une baisse de 2,3% au T2-22 à 129 millions d’euros.

Le résultat avant impôt s’établit à 127 millions d’euros au T2-22 (- 4,4%).

Au S1-22, le produit net bancaire progresse de 4,1% à 516 millions d’euros.

Les frais de gestion augmentent de 5,5% au S1-22 à 271 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation s’accroît de 0,7pp au S1-22 à 52,5%.

Malgré l’effet de ciseaux négatif et grâce à l’effet d’assiette, le résultat brut d’exploitation enregistre une hausse de 2,7% au S1-22 à 245 millions d’euros.

Le résultat avant impôt s’établit à 243 millions d’euros au S1-22 (+ 0,9%).

1 Hors traité de réassurance avec CNP Assurances

Paiements & Oney





Les résultats présentés ci-dessous intègrent ceux des Paiements directement détenus par BPCE depuis le 1er mars 2022 et ceux d’Oney Bank.

Chiffres sous-jacents

M€ T2-22 % variation S1-22 % variation Produit net bancaire 239 9,5 % 478 9,2 % Frais de gestion (182) 7,9 % (370) 8,7 % Résultat brut d'exploitation 57 15,3 % 108 11,1 % Coût du risque (30) 13,2 % (59) 25,6 % Résultat avant impôt 26 15,9 % 49 (1,0) % Coefficient d'exploitation 76,3 % (1,2) pp 77,5 % (0,4) pp

Paiements

Dans les activités de Payment & Processing Solutions, le nombre de transactions par cartes croît de 22% au S1-22, avec une part du paiement sans contact d’environ 60% au S1-22. Les transactions de paiement instantané croissent fortement (+58% au S1-22) ainsi que les paiements par smartphone (x 2,5 au S1-22).

Pour le Digital, toujours une forte croissance des volumes (+28% au S1-22) tirée par les synergies du Groupe, l’offre multicanale et le développement commercial : Dalenys (+ 27%) et PayPlug (+ 30%).

En ce qui concerne les activités de Bimpli, le volume de titres (titres-restaurant et titres-cadeaux) présentés pour paiement au S1-22 a augmenté de 13 %.

Oney Bank

Oney Bank enregistre une hausse de son niveau de production de crédit de 17% au S1-22, à 1,9 milliard d’euros (BtoC + 41% et BtoBtoC + 16%). La production de BNPL (« Buy Now Pay Later ») croît de 8%, principalement tirée par la France.

Les encours de crédits s’établissent à 2,4 milliards d’euros au 30 juin 2022. Ils s’accroissent de 12% sur un an.

Au T2-22, le produit net bancaire ressort en hausse de 9,5% à 239 millions d’euros.

Les frais de gestion augmentent de 7,9 % à 182 millions d’euros au T2-22, avec un effet de ciseaux positif.

Il en résulte une baisse de 1,2pp du coefficient d’exploitation à 76,3% au T2-22.

Le résultat brut d’exploitation enregistre une hausse de 15,3% au T2-22 à 57 millions d’euros.

Le coût du risque augmente de façon plus contenue qu’au T1-22 : + 13,2% au T2-22 à 30 millions d’euros.

Le résultat avant impôt du T2-22 progresse de 15,9% à 26 millions d’euros.

Au S1-22, le produit net bancaire ressort en hausse de 9,2% à 478 millions d’euros.

Les frais de gestion augmentent de 8,7% à 370 millions d’euros au S1-22, avec un effet de ciseaux légèrement positif.

Il en résulte une baisse de 0,4pp du coefficient d’exploitation à 77,5% au S1-22.

Le résultat brut d’exploitation enregistre une hausse de 11,1% au S1-22 à 108 millions d’euros.

Le coût du risque augmente de 25,6% au S1-22 à 59 millions d’euros.

Cette détérioration du coût du risque provoque une baisse de 1,0% du résultat avant impôt du S1-22 à 49 millions d’euros.

Global Financial Services





Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de fortune ainsi que les activités de la Banque de Grande Clientèle de Natixis.

Chiffres sous-jacents

M€ T2-22 % variation Change constant S1-22 % variation Change constant Produit net bancaire(2) 1 769 0,4% (5,0) % 3 550 2,3% (2,0) % Frais de gestion (1 246) 2,8% (2,0) % (2 514) 5,4% 1,5 % Résultat brut d'exploitation 523 (5,0)% (11,5) % 1 035 (4,6)% (9,4) % Coût du risque (84) x3,1 (169) 53,4% Résultat avant impôt 442 (15,8)% 871 (11,0)% Coefficient d'exploitation 70,4% 1,7 pp 70,8% 2,1 pp

Au T2-22, les revenus progressent de 0,4% à 1 769 millions d’euros (- 5,0% à change constant).

Les frais de gestion augmentent de 2,8% au T2-22 à 1 246 millions d’euros (- 2,0% à change constant).

Avec un effet de ciseaux négatif au T2-22, le coefficient d’exploitation se détériore de 1,7pp à 70,4%.

Le résultat brut d’exploitation baisse légèrement (- 5,0%) au T2-22 à 523 millions d’euros (- 11,5% à change constant).

Le coût du risque s’accroît très fortement au T2-22 (x 3,1 ; par rapport à un niveau bas au T2-21) à 84 millions d’euros, dont 26 millions d’euros de provisions supplémentaires liées au conflit en Ukraine.

Le résultat avant impôt est en baisse de 15,8% à 442 millions d’euros au T2-22.

Au S1-22, les revenus progressent de 2,3% à 3 550 millions d’euros (- 2,0% à change constant), grâce à notre modèle d’affaires diversifié ainsi qu’une forte activité commerciale et malgré un contexte économique peu porteur.

Les frais de gestion augmentent de 5,4% au S1-22 à 2 514 millions d’euros (+ 1,5% à change constant) en raison des investissements réalisés dans les talents et dans les systèmes d’information, de l’inflation sur les coûts et de la reprise des évènements clients post pandémie.

Avec un effet de ciseaux négatif au S1-22, le coefficient d’exploitation se détériore de 2,1pp à 70,8%.

Le résultat brut d’exploitation baisse légèrement (- 4,6%) au S1-22 à 1 035 millions d’euros (- 9,4% à change constant).

Le coût du risque s’accroît fortement au S1-22 (+ 53,4%) à 169 millions d’euros, dont 95 millions d’euros de provisions liées au conflit en Ukraine.

Le résultat avant impôt, légèrement impacté par le contexte, baisse de 11,0% à 871 millions d’euros au S1-22.

Gestion d’actifs et de fortune





Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.

Chiffres sous-jacents

M€ T2-22 % variation Change constant S1-22 % variation Change constant Produit net bancaire 814 (4,2)% (10,5)% 1 625 0,3% (5,0)% Frais de gestion (644) 5,1% (1,3)% (1 282) 6,9% 1,7% Résultat brut d'exploitation 170 (28,2)% (33,9)% 343 (18,4)% (23,9)% Résultat avant impôt 164 (30,4)% 341 (18,2)% Coefficient d'exploitation 79,1% 7,0 pp 78,9% 4,9 pp

En Gestion d’actifs1, les actifs sous gestion1 s’élèvent à 1 107 milliards d’euros au 30 juin 2022. Ils s’inscrivent en baisse de 7% au T2-22, en raison d'un fort effet de marché négatif (notamment sur les actions, en assurance vie et produits obligataires), compensé partiellement par l’appréciation de l’USD. Les actifs sous gestion ESG (investissements responsables, durables ou à impact) représentent une proportion croissante du total des actifs sous gestion : 35% au 30 juin 2022.

La décollecte nette en Gestion d’actifs1 atteint 1,7 milliard d’euros au T2-22, avec de la collecte portée par les affiliés européens (principalement Mirova, DNCA, Vega IM, Ostrum) et de la décollecte concentrée sur les affiliés d’Amérique du Nord (principalement Loomis).

En Gestion d’actifs1, le taux de commission (hors commissions de surperformance) du T2-22 s’élève à 37,8 pb en excluant la gestion assurantielle et les fonds du marché monétaire, en baisse de 0,8 pb vs T2-21 principalement en raison du changement du mix-produits (part plus faible des actions).

A noter la forte résilience de l'activité Private Assets avec une contribution au résultat stable au S1-22.

Au T2-22, le produit net bancaire du pôle Gestion d’actifs et de fortune s’établit à 814 millions d’euros, en baisse de 4,2% (- 10,5% à change constant).

Les frais de gestion pour le pôle ressortent en hausse de 5,1% au T2-22 (- 1,3% à change constant).

Avec un effet de ciseaux négatif de 11,8pp, le coefficient d’exploitation se détériore de 7,0pp à 79,1% au T2-22.

Le résultat brut d’exploitation s’établit en baisse de 28,2% à 170 millions d’euros au T2-22 (- 33,9% à change constant).

Le résultat avant impôt s’élève à 164 millions d’euros au T2-22, en baisse de 30,4%.

Au S1-22, le produit net bancaire du pôle est stable (+ 0,3%) à 1 625 millions d’euros (- 5,0% à change constant), intégrant la hausse de 6% des commissions de gestion sous l’effet de la croissance des encours moyens (hors H 2 O AM), la hausse des commissions de performance (62 millions d’euros au S1-22 vs 38 millions d’euros au S1-21) en raison du développement de l’activité Private Assets, et en sens contraire la baisse des revenus financiers en Gestion d’actifs1 due aux conditions de marchés (seed money, impact cours de change et moindres dividendes).

Les frais de gestion pour le pôle ressortent en hausse de 6,9% au S1-22 (+ 1,7% à change constant), principalement en raison d'investissements importants (talents et systèmes d’information), des frais de déplacement en hausse post pandémie et de l’inflation sur les rémunérations dans certains pays.

Avec un effet de ciseaux négatif de 6,7pp, le coefficient d’exploitation se détériore de 4,9pp à 78,9% au S1-22.

Le résultat brut d’exploitation s’établit en baisse de 18,4% à 343 millions d’euros au S1-22 (- 23,9% à change constant).

Le résultat avant impôt s’élève à 341 millions d’euros au S1-22, en baisse de 18,2%.

1 Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM, et exclut H 2 O AM ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM

Banque de Grande Clientèle





Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global markets, Global finance, Investment banking et M&A de Natixis.

Chiffres sous-jacents

€m T2-22 % variation Change constant

% variation S1-22 % variation Change constant

% variation Produit net bancaire 955 4,6 % 0,2 % 1 924 4,0 % 0,8 % Frais de gestion (602) 0,5 % (2,7) % (1 233) 3,9 % 1,2 % Résultat brut d'exploitation 353 12,4 % 5,7 % 692 4,1 % stable Coût du risque (78) X2,8 (168) 55,2 % Résultat avant impôt 278 (4,0) % 529 (5,7) % Coefficient d'exploitation 63,0 % (2,6) pp 64,1 % (0,1) pp

Les revenus de Global markets s’inscrivent en forte augmentation grâce à la diversification des activités. Les revenus de FICT atteignent 339 millions d’euros au T2-22 en augmentation de 19%. Cette performance robuste est tirée par l’activité Rates & Currencies (revenus doublés au T2-22), avec un fort développement de l’activité de flux profitant du contexte actuel induisant une hausse de l'activité clients compensant celle plus faible du Crédit. Pour le métier Equity, les revenus de 130 millions d’euros du T2-22 sont en hausse de 22%, avec la poursuite d’une activité commerciale dynamique et une bonne maîtrise des risques. Au S1-22, les revenus d’Equity de 313 millions d’euros dépassent le « run rate » annuel de 300 millions d’euros actualisé lors de la revue stratégique conduite au T3-20.

En ce qui concerne Global finance, les revenus augmentent de 4% au T2-22 à 408 millions d'euros, tirés par Real asset finance avec de bonnes performances de Real Estate and Commodity trade finance bénéficiant de la hausse du prix du pétrole. Les revenus de Portfolio sont globalement stables. La production de crédits croît de 1% au T2-22 et d'environ 5% au S1-22.

En ce qui concerne Investment banking, les revenus sont résilients à 111 millions d'euros au S1-22, en baisse cependant en raison de la moindre contribution de la filière Acquisition & Strategic Finance et malgré une bonne contribution des activités de la filière obligataire sur les marchés primaires.

En ce qui concerne l'activité de M&A, les revenus s'élèvent à 89 millions d'euros au S1-22 en baisse en raison du manque d'opérations au S1-22.

Au T2-22, le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle s’inscrit en hausse de 4,6% à 955 millions (+ 0,2% à change constant).

Les frais de gestion sont très bien maîtrisés avec une hausse limitée à 0,5% au T2-22 à 602 millions d’euros (- 2,7% à change constant).

En raison de l’effet de ciseaux positif de 4,1pp, le coefficient d’exploitation s’améliore de 2,6pp à 63,0% au T2-22.

Le résultat brut d’exploitation croît de 12,4% au T2-22 à 353 millions d’euros (+ 5,7% à change constant).

Le coût du risque ressort en forte augmentation au T2-22 (x 2,8 ; par rapport à un niveau bas au T2-21) à 78 millions d’euros, intégrant des provisions supplémentaires de 26 millions d’euros liées au conflit en Ukraine.

Il en découle un résultat avant impôt en légère baisse de 4,0% à 278 millions d’euros au T2-22.

Au S1-22, le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle s’inscrit en hausse de 4,0% à 1 924 millions (+ 0,8% à change constant).

Les frais de gestion sont maîtrisés avec une hausse de 3,9% au S1-22 à 1 233 millions d’euros (+ 1,2% à change constant).

L’effet de ciseaux très légèrement positif de 0,1pp permet une très légère amélioration du coefficient d’exploitation de 0,1pp à 64,1% au S1-22.

Le résultat brut d’exploitation croît de 4,1% au S1-22 à 692 millions d’euros (stable à change constant).

Le coût du risque ressort en forte augmentation au S1-22 (+ 55,2%) à 168 millions d’euros, intégrant des provisions de 95 millions d’euros liées au conflit en Ukraine.

Il en découle un résultat avant impôt en baisse limitée de 5,7% à 529 millions d’euros au S1-22.

ANNEXES

Précisions méthodologiques

Présentation des résultats trimestriels pro forma

Simplification de l’organisation du Groupe

Le projet de simplification de l’organisation du Groupe a été opérationnellement mis en œuvre au 1er trimestre 2022. Il comprend :

Le rattachement direct à BPCE SA des métiers Assurance et Paiements ; ces métiers du point de vue de l’information sectorielle étaient déjà rattachés au pôle BPA (Banque de Proximité et Assurance), regroupant l’ensemble des métiers au service des réseaux ;

Le regroupement des métiers de Gestion d’actifs et de fortune et de Banque de Grande Clientèle au sein d’un nouveau pôle GFS (Global Financial Services) ;

La simplification de l’articulation des fonctions entre BPCE, les métiers de GFS, de l’Assurance et des Paiements.





Suite à ces opérations, la réallocation des charges de structure et les modalités de refacturation, ainsi que la rémunération analytique des fonds propres ont été revues.

En conséquence et à des fins de comparaison, les comptes de résultats trimestriels 2021 des pôles BPA, GFS et Hors métiers ont été́ retraités.

S’agissant d’opérations internes au Groupe BPCE, ces opérations n’ont pas d’impact sur les comptes du Groupe.

Création du sous-pôle Paiements & Oney

Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même sous-pôle Paiements & Oney.

S’agissant des trimestres passés, l’information sectorielle a été retraitée en conséquence. Ces opérations internes n’ont pas d’impact sur les comptes du Groupe.

Cession interne

La filiale du Crédit Foncier, Banco Primus (Hors métiers) a été cédée à BPCE Financement (pôle Solutions et Expertises financières au sein de BPA).

S’agissant des trimestres passés, l’information sectorielle a été retraitée en conséquence. Ces opérations internes n’ont pas d’impact sur les comptes du Groupe.

Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.

Produit net bancaire

La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.

Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que présentées dans le document de référence, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ».

Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels et retraités pour ces derniers du FRU (Fonds de Résolution unique), affecté au pôle Hors métier. Les calculs sont détaillés dans l’annexe.

Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents.

Coût du risque

Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.

Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière ;

Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne).

Solvabilité

Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR / CRD IV, après déduction.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR II / CRD V. l’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des expositions levier, les expositions sur les Banques centrales sont également exclues pour une période limitée (selon la décision de la BCE 2021 / 27 du 18 juin 2021).

Capacité totale d’absorption des pertes

Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminé par l’article 92a de CRR. Veuillez noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas été inclus dans notre calcul du TLAC.

Ainsi, ce montant se compose des 4 éléments suivants :

Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Passifs subordonnés non reconnus dans le fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (c.-à-d., pris dans le phase-out). La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an. Le montant nominal des titres senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.







Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent :

Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.





Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :

Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients.

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.

Indicateurs digitaux

Le nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une visite sur un des canaux digitaux (applis mobiles ou site web) sur les 12 derniers mois.

Le nombre de visites correspond au nombre de visites tous marchés sur les applis et sites web pour les BP et CE en moyenne sur 7 jours depuis le début de l’année

Le NPS Digital est une note de recommandation attribuée par le client sur les espaces clients digitaux pondérée en fonction du poids des espaces (web / mobile). Il correspond au net promoter score digital client compris entre -100 et +100. Le NPS est calculé sur 3 mois glissants.

Les notes sur les boutiques en ligne App Store ou Google Play correspondent à la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs à la fin de la période considérée.

Le nombre de clients équipés de Secur'Pass correspond au nombre de clients du marché des particuliers et des entreprises disposant de la solution Sécur’Pass.

Le classement D- rating performance digitale résulte de la 5e campagne de notation de la performance digitale de D-Rating réalisée entre octobre et décembre 2021.

Le nombre de documents contrôlés via la data correspond au nombre de documents transmis par les clients sur leur espace digital (web et mobile) ou en agence, et contrôlés automatiquement, ainsi qu’au nombre de LEP justifiés automatiquement via l’API DGFIP.

Le nombre de virements externes émis en virements instantanés (Instant Payment) correspond au nombre de transfert de fonds en instantané d’un compte vers le compte d’un bénéficiaire situé dans la zone SEPA avec le numéro IBAN.

Le taux de transactions réalisées en sans contact sur les paiements de proximité est calculé sur les paiements de proximité et automates et excluant les transactions de e-commerce.

Indicateurs métier - Oney Bank

BtoC : solutions de financement distribuées directement auprès de la clientèle. Cette ligne englobe les prêts personnels et les crédits renouvelables.

BtoBtoC : solutions de paiement et de financement distribuées à la clientèle au travers des partenaires et enseignes. Cette ligne englobe le paiement en plusieurs fois, le paiement différé et les crédits affectés.

Passage des données publiées aux données retraitées : S1-21

GROUPE

BPCE En millions d'euros S1-21

publié Coface S1-21

retraité Produit net bancaire 12 455 12 455 Frais de gestion (8 806) (8 806) Résultat brut d'exploitation 3 649 3 649 Coût du risque (822) (822) Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 156 (7) 149 Gains ou pertes sur autres actifs (11) (11) Résultat avant impôt 2 972 (7) 2 965 Impôts sur le résultat (921) (921) Participations ne donnant pas le contrôle (196) 2 (194) Résultat net – hors contribution nette Coface 1 856 (5) 1 851 Coface – Contribution nette 5 Résultat net (part du groupe) 1 856 1 856

Passage des données publiées ou retraitées aux données pro forma : 2021

Banque de proximité

& Assurance T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Chiffres publiés 4 298 (2 760) 1 167 796 4 420 (2 687) 1 466 1 043 4 393 (2 666) 1 398 996 4 391 (2 921) 902 609 4 627 (2 856) 1 444 1 076 Réorganisation 5 6 3 5 5 3 1 5 6 4 1 5 6 4 Banco Primus 5 (2) 2 1 5 (2) 4 2 5 (2) 3 2 5 (3) 2 3 Chiffres pro forma 4 304 (2 757) 1 176 800 4 425 (2 684) 1 475 1 048 4 399 (2 664) 1 407 1 003 4 397 (2 920) 910 616 4 627 (2 856) 1 444 1 076





Global financial services T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Chiffres publiés 1 698 (1 184) 428 215 1 766 (1 208) 534 300 1 758 (1 226) 505 346 2 348 (1 658) 600 389 1 782 (1 275) 441 313 Réorganisation (9) (4) (13) (7) (9) (9) (18) (12) (9) 1 (8) (6) (9) (15) (24) (18) Réallocation de garanties 4 4 2 1 1 2 8 8 6 9 9 7 (2) (2) (1) Chiffres pro forma 1 693 (1 188) 419 211 1 759 (1 218) 516 290 1 758 (1 225) 505 346 2 348 (1 673) 585 377 1 781 (1 275) 439 312





Hors métiers T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Chiffres retraités 121 (711) (555) (468) 151 (255) (75) (35) 144 (227) (4) (15) 227 (337) (142) (178) 166 (830) (640) (604) Réorganisation 8 (2) 7 4 9 5 13 9 8 (6) 2 2 8 10 18 14 Banco Primus (5) 2 (2) (1) (5) 2 (4) (2) (5) 2 (3) (2) (5) 3 (2) (3) Réallocation de garanties (4) (4) (2) (1) (1) (2) (8) (8) (6) (9) (9) (7) 2 2 1 Chiffres pro forma –

hors contribution nette Coface 120 (710) (554) (468) 153 (249) (67) (31) 138 (230) (14) (21) 221 (323) (135) (174) 168 (830) (639) (603)

Résultats T2-22 et T2-21 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

(part du groupe) hors Coface Résultats T2-22 publiés 6 569 (4 250) 10 1 886 1 329 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 5 (55) 7 (43) (32) Résultats T2-22 hors éléments exceptionnels 6 563 (4 195) 3 1 929 1 361





En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

(part du groupe) hors Coface Résultats T2-21 publiés 6 337 (4 151) (10) 1 924 1 308 Réévaluation des actifs associés aux TSS libellés en devises étrangères Hors métiers 1 1 2 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 6 (70) (21) (85) (65) Provision légale (3) (3) (2) Résultats T2-21 hors éléments exceptionnels 6 334 (4 080) 11 2 012 1 373

Résultats S1-22 et S1-21 : passage des données publiées ou retraitées aux indicateurs alternatifs de performance

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

(part du groupe) hors Coface Résultats S1-22 publiés 13 144 (9 211) 48 3 131 2 114 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 8 (130) 28 (94) (64) Cessions Hors métiers 2 14 16 15 Résultats S1-22

hors éléments exceptionnels 13 136 (9 083) 6 3 209 2 163





En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

(part du groupe) hors Coface Résultats S1-21 retraités 12 455 (8 806) (11) 2 965 1 851 Réévaluation des actifs associés aux TSS libellés en devises étrangères Hors métiers (2) (2) (8) Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 11 (143) (22) (154) (128) Provision légale (19) (19) (10) Résultats S1-21

hors éléments exceptionnels & contribution nette Coface 12 465 (8 662) 11 3 140 1 996

Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers : T2-22 et T2-21

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE En millions d'euros T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21 Impact des éléments exceptionnels sur le résultat avant impôt (27) (18) (6) (9) (9) (61) (43) (88)





RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS & ONEY AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d'euros T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf Impact des éléments exceptionnels sur le résultat avant impôt (13) (8) (8) (7) (2) (2) (1) 0 (2) (1) 0 0 (27) (18)





GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES En millions d'euros T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf Impact des éléments exceptionnels sur le résultat avant impôt (6) (5) 0 (4) (6) (9)

Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers : S1-22 et S1-21

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE En millions d'euros S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21 Impact des éléments exceptionnels sur le résultat avant impôt (55) (33) 4 (43) (28) (99) (79) (175)





RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS & ONEY AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d'euros S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf Impact des éléments exceptionnels sur le résultat avant impôt (26) (15) (16) (13) (4) (4) (4) 0 (5) (1) 0 0 (55) (33)





GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES En millions d'euros S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf Impact des éléments exceptionnels sur le résultat avant impôt 5 (17) 0 (26) 4 (43)

Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent T2-22 et T2-21

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation T2-22 - Chiffres publiés 6 569 (4 250)



Impact des éléments exceptionnels 5 (55) T2-22 - Chiffres sous-jacents 6 563 (4 195) 63,9 %





En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation T2-21 - Chiffres publiés 6 337 (4 151)



Impact des éléments exceptionnels 4 (70) T2-21 - Chiffres sous-jacents 6 334 (4 080) 64,4 %

Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU S1-22 et S1-21

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation S1-22 - Chiffres publiés 13 144 (9 211)







Impact des éléments exceptionnels 8 (128) FRU (596) S1-22 - Chiffres sous-jacents hors FRU 13 136 (8 487) 64,6 %





En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation S1-21 - Chiffres publiés 12 455 (8 806)







Impact des éléments exceptionnels (10) (143) FRU (421) S1-21 - Chiffres sous-jacents hors FRU 12 465 (8 241) 66,1 %

Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE En millions d'euros T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf % Produit net bancaire 4 630 4 425 1 769 1 759 170 153 6 569 6 337 3,6 % Frais de gestion (2 819) (2 684) (1 252) (1 218) (179) (249) (4 250) (4 151) 2,4 % Résultat brut d'exploitation 1 812 1 742 517 541 (9) (96) 2 319 2 187 6,0 % Coût du risque (392) (283) (84) (27) 18 (21) (457) (332) 37,9 % Résultat avant impôt 1 430 1 475 436 516 20 (67) 1 886 1 924 (2,0) % Impôts sur le résultat (363) (395) (109) (134) (62) 20 (534) (509) 5,0 % Participations ne donnant pas le contrôle (11) (32) (12) (93) 0 16 (23) (108) (78,8) % Résultat net – part du groupe 1 056 1 048 315 290 (42) (31) 1 329 1 308 1,6 %

Groupe BPCE : compte de résultat semestriel retraité par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE En millions d'euros S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf % Produit net bancaire 9 257 8 729 3 550 3 452 337 273 13 144 12 455 5,5 % Frais de gestion (5 675) (5 441) (2 527) (2 405) (1 009) (959) (9 211) (8 806) 4,6 % Résultat brut d'exploitation 3 582 3 288 1 022 1 047 (672) (686) 3 933 3 649 7,8 % Coût du risque (735) (671) (169) (110) 22 (41) (881) (822) 7,3 % Résultat avant impôt 2 874 2 650 875 936 (618) (621) 3 131 2 965 5,6 % Impôts sur le résultat (726) (737) (224) (243) (26) 59 (976) (921) 6,0 % Participations ne donnant pas le contrôle (16) (65) (24) (192) 0 63 (40) (194) (79,1) % Résultat net – hors Coface 2 132 1 849 626 501 (645) (499) 2 114 1 851 14,2 % Coface – Contribution nette 5 5 Résultat net –

Group share 2 132 1 849 626 501 (645) (493) 2 114 1 856 13,9 %

Groupe BPCE : série trimestrielle retraitée

GROUPE BPCE En millions d'euros T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22pf T2-22 Produit net bancaire 6 117 6 337 6 295 6 967 6 575 6 569 Frais de gestion (4 655) (4 151) (4 119) (4 916) (4 961) (4 250) Résultat brut d'exploitation 1 462 2 187 2 176 2 051 1 614 2 319 Coût du risque (490) (332) (342) (619) (424) (457) Résultat avant impôt 1 041 1 924 1 898 1 360 1 244 1 886 Résultat net – hors Coface 543 1 308 1 327 819 785 1 329 Coface – Contribution nette 5 Résultat net (part du groupe) 548 1 308 1 327 819 785 1 329

Bilan consolidé

ACTIF

(en millions d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 Caisse, Banques Centrales 125 390 186 317 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 201 035 198 919 Instruments dérivés de couverture 8 699 7 163 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 46 997 48 598 Titres au coût amorti 26 760 24 986 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 97 532 94 140 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 814 593 781 097 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (2 395) 5 394 Placements des activités d'assurance 127 280 135 228 Actifs d'impôts courants 827 465 Actifs d'impôts différés 3 904 3 524 Comptes de régularisation et actifs divers 15 442 13 830 Actifs non courants destinés à être cédés 1 436 2 241 Participation aux bénéfices différées 2 213 - Participations dans les entreprises mises en équivalence 1 482 1 525 Immeubles de placement 766 758 Immobilisations corporelles 6 229 6 396 Immobilisations incorporelles 1 062 997 Ecarts d'acquisition 4 604 4 443 TOTAL ACTIF 1 483 856 1 516 021





PASSIF

(en millions d'euros) 30/062022 31/12/2021 Banques Centrales 11 6 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 183 848 191 768 Instruments dérivés de couverture 13 923 12 521 Dettes représentées par un titre 219 803 237 419 Dettes envers les établissements de crédit 136 073 155 391 Dettes envers la clientèle 678 589 665 317 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 347 184 Passifs d'impôts courants 1 378 1 313 Passifs d'impôts différés 1 442 1 049 Comptes de régularisation et passifs divers 20 894 20 114 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 1 438 1 946 Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurances 120 530 125 081 Provisions 4 732 5 330 Dettes subordonnées 20 377 18 990 Capitaux propres 80 471 79 592 Capitaux propres part du Groupe 79 996 78 884 Participations ne donnant pas le contrôle 475 707 TOTAL PASSIF 1 483 856 1 516 021

Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS & ONEY AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d'euros T2-22 T2-21pf % T2-22 T2-21pf % T2-22 T2-21pf % T2-22 T2-21pf % T2-22 T2-21pf % T2-22 T2-21pf % T2-22 T2-21pf % Produit net bancaire 1 818 1 737 4,7 % 1 894 1 825 3,8 % 332 307 8,3 % 257 253 1,5 % 239 218 9,5 % 89 85 4,9 % 4 630 4 425 4,6 % Frais de gestion (1 100) (1 056) 4,2 % (1 189) (1 136) 4,7 % (163) (157) 3,7 % (129) (121) 6,6 % (184) (169) 8,8 % (52) (44) 18,0 % (2 819) (2 684) 5,0 % Résultat brut d'exploitation 718 682 5,3 % 705 689 2,4 % 169 149 13,1 % 128 132 (3,2) % 54 49 12,0 % 37 41 (9,3) % 1 812 1 742 4,0 % Coût du risque (200) (136) 46,8 % (115) (66) 73,9 % (27) (30) (7,9) % (30) (27) 13,2 % (19) (24) (23,1) % (392) (283) 38,2 % Résultat avant impôt 532 559 (4,9) % 589 625 (5,7) % 141 120 18,1 % 126 133 (5,4) % 24 22 8,7 % 19 17 10,4 % 1 430 1 475 (3,0) % Impôts sur le résultat (124) (140) (11,5) % (157) (176) (10,4) % (34) (33) 3,6 % (40) (37) 7,9 % (3) (5) (25,0) % (4) (5) (8,0) % (363) (395) (8,0) % Participations ne donnant pas le contrôle (3) (1) nm (6) (5) 30,4 % (20) nm (2) (6) (64,4) % (11) (32) (65,2) % Résultat net

(part du groupe) 405 418 (3,1) % 426 445 (4,2) % 107 86 23,7 % 86 76 12,6 % 18 11 65,3 % 14 12 17,2 % 1 056 1 048 0,7 %

Banque de proximité & Assurance : compte de résultat semestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS & ONEY AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d'euros S1-22 S1-21pf % S1-22 S1-21pf % S1-22 S1-21pf % S1-22 S1-21pf % S1-22 S1-21pf % S1-22 S1-21pf % S1-22 S1-21pf % Produit net bancaire 3 657 3 407 7,3 % 3 766 3 620 4,0 % 668 607 10,0 % 516 495 4,1 % 478 437 9,2 % 173 163 6,1 % 9 257 8 729 6,0 % Frais de gestion (2 227) (2 134) 4,3 % (2 368) (2 293) 3,2 % (329) (317) 3,8 % (275) (257) 6,9 % (375) (342) 9,6 % (102) (98) 4,4 % (5 675) (5 441) 4,3 % Résultat brut d'exploitation 1 430 1 272 12,4 % 1 399 1 327 5,4 % 339 290 16,8 % 241 238 1,1 % 103 96 7,8 % 71 65 8,6 % 3 582 3 288 8,9 % Coût du risque (353) (301) 17,2 % (246) (219) 12,2 % (53) (61) (12,9) % (59) (47) 25,6 % (24) (42) (44,0) % (735) (671) 9,5 % Résultat avant impôt 1 105 998 10,6 % 1 152 1 109 3,9 % 285 229 24,5 % 239 241 (0,7) % 45 49 (7,9) % 48 23 103,4 % 2 874 2 650 8,5 % Impôts sur le résultat (263) (268) (2,0) % (307) (321) (4,4) % (74) (64) 14,7 % (64) (66) (3,6) % (7) (11) (34,1) % (11) (6) 91,0 % (726) (737) (1,4) % Participations ne donnant pas le contrôle (6) (3) nm (7) (6) 24,1 % (43) nm (3) (14) (77,4) % (16) (65) (75,1) % Résultat net

(part du groupe) 836 728 14, 9 % 838 783 7,1 % 211 165 28,4 % 176 132 33,0 % 34 24 44,7 % 36 17 107,7 % 2 132 1 849 15,3 %

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle

BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE En millions d'euros T1-21 pf T2-21 pf T3-21 pf T4-21 pf T1-22 T2-22 Produit net bancaire 4 304 4 425 4 399 4 397 4 627 4 630 Frais de gestion (2 757) (2 684) (2 664) (2 920) (2 856) (2 819) Résultat brut d'exploitation 1 547 1 742 1 736 1 478 1 771 1 812 Coût du risque (387) (283) (343) (552) (343) (392) Résultat avant impôt 1 176 1 475 1 407 910 1 444 1 430 Résultat net (part du groupe) 800 1 048 1 003 616 1 076 1 056

Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE En millions d'euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 Produit net bancaire 1 669 1 737 1 736 1 725 1 838 1 818 Frais de gestion (1 078) (1 056) (1 080) (1 141) (1 126) (1 100) Résultat brut d'exploitation 591 682 656 584 712 718 Coût du risque (165) (136) (150) (282) (154) (200) Résultat avant impôt 440 559 517 291 573 532 Résultat net (part du groupe) 310 418 380 191 431 405





RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE En millions d'euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 Produit net bancaire 1 795 1 825 1 816 1 804 1 872 1 894 Frais de gestion (1 158) (1 136) (1 078) (1 242) (1 179) (1 189) Résultat brut d'exploitation 638 689 737 561 693 705 Coût du risque (153) (66) (143) (216) (130) (115) Résultat avant impôt 485 625 594 344 563 589 Résultat net (part du groupe) 338 445 419 227 413 426

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF

SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES En millions d'euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 Produit net bancaire 300 307 308 306 336 332 Frais de gestion (160) (157) (155) (172) (166) (163) Résultat brut d'exploitation 141 149 153 135 170 169 Coût du risque (31) (30) (24) (28) (26) (27) Résultat avant impôt 109 120 129 106 144 141 Résultat net (part du groupe) 78 86 93 76 104 107

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance

ASSURANCE En millions d'euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 Produit net bancaire 242 253 231 245 258 257 Frais de gestion (136) (121) (117) (129) (145) (129) Résultat brut d'exploitation 106 132 114 116 113 128 Résultat avant impôt 109 133 118 116 114 126 Résultat net (part du groupe) 56 76 86 84 90 86

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Paiements & Oney

PAIEMENTS & ONEY En millions d'euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 Produit net bancaire 219 218 229 233 239 239 Frais de gestion (172) (169) (170) (184) (190) (184) Résultat brut d'exploitation 47 49 58 48 49 54 Résultat avant impôt 27 22 35 16 21 24 Résultat net (part du groupe) 13 11 15 11 16 18

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau

AUTRE RÉSEAU En millions d'euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 Produit net bancaire 78 85 80 84 84 89 Frais de gestion (54) (44) (63) (51) (50) (52) Résultat brut d'exploitation 24 41 16 33 34 37 Coût du risque (18) (24) (3) 7 (5) (19) Résultat avant impôt 7 17 13 36 29 19 Résultat net

(part du groupe) 5 12 10 26 22 14

Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers

GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES En millions d'euros T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf % Produit net bancaire 814 849 955 910 1 769 1 759 0,6 % Frais de gestion (650) (618) (602) (599) (1 252) (1 218) 2,8 % Résultat brut d'exploitation 164 231 353 310 517 541 (4,5) % Coût du risque (6) 0 (78) (28) (84) (27) x3,1 Résultat avant impôt 158 231 278 286 436 516 (15,6) % Résultat net

(part du groupe) 111 123 204 167 315 290 8,5 %

Global Financial Services : compte de résultat semestriel retraité par pôles métiers

GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES En millions d’euros S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf % Produit net bancaire 1 625 1 620 1 924 1 832 3 550 3 452 2,8 % Frais de gestion (1 294) (1 211) (1 233) (1 194) (2 527) (2 405) 5,1 % Résultat brut d’exploitation 331 409 691 638 1 022 1 047 (2,4) % Coût du risque (1) (2) (168) (109) (169) (110) 53,4 % Résultat avant impôt 346 401 529 535 875 936 (6,5) % Résultat net

(part du groupe) 236 202 390 299 626 501 25,1 %

Global Financial Services : série trimestrielle

GLOBAL FINANCIAL SERVICES En millions d'euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 Produit net bancaire 1 693 1 759 1 758 2 348 1 781 1 769 Frais de gestion (1 188) (1 218) (1 225) (1 673) (1 275) (1 252) Résultat brut d'exploitation 506 541 533 675 505 517 Coût du risque (83) (27) (16) (44) (85) (84) Résultat avant impôt 419 516 505 585 439 436 Résultat net (part du groupe) 211 290 346 377 312 315

Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle

GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE En millions d'euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 Produit net bancaire 771 849 894 1 397 812 814 Frais de gestion (593) (618) (644) (958) (644) (650) Résultat brut d'exploitation 178 231 250 439 167 164 Coût du risque (2) 0 1 (3) 6 (6) Résultat avant impôt 170 231 237 388 188 158 Résultat net (part du groupe) 79 123 150 245 125 111

Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE En millions d’euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 Produit net bancaire 922 910 864 950 969 955 Frais de gestion (595) (599) (581) (715) (631) (602) Résultat brut d'exploitation 328 310 282 235 338 353 Coût du risque (81) (28) (17) (41) (90) (78) Résultat avant impôt 249 286 268 197 251 278 Résultat net (part du groupe) 132 167 196 132 187 204

Hors métiers : série trimestrielle retraitée

HORS MÉTIERS En millions d'euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 Produit net bancaire 120 153 138 221 168 170 Frais de gestion (710) (249) (230) (323) (830) (179) Résultat brut d'exploitation (590) (96) (92) (102) (662) (9) Coût du risque (19) (21) 17 (23) 4 18 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 51 64 53 (12) 2 3 Net Gains ou pertes sur autres actifs 4 (13) 8 3 18 8 Résultat avant impôt –

hors contribution nette Coface (554) (67) (14) (135) (639) 20 Coface – Contribution nette 5 Résultat net (part du groupe) (463) (31) (21) (174) (603) (42)

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité́, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni le Groupe BPCE ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité́ engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce communiqué de presse ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 30 juin 2022 ont été́ établis en conformité́ avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Ces informations financières constituent des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « Informations financières intermédiaires ».

La préparation des informations financières exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Ces estimations utilisant les informations disponibles à la date de clôture font appel à l’exercice du jugement des préparateurs de ces informations financières. Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.

En ce qui concerne la pandémie de Covid-19, grâce au développement favorable de la vaccination, l'impact sur l'économie, en particulier en France, devrait être plus modéré à l'avenir, bien que certains secteurs puissent encore être affectés, notamment par la rupture de la chaîne d'approvisionnement due à la situation de Covid-19 dans certains pays. Cette situation pourrait durer plusieurs mois. L'évolution de la pandémie de Covid-19 reste une source importante d'incertitude.

L'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie et les sanctions qui en découlent ont entraîné une volatilité accrue sur les marchés et une montée des tensions politiques dans le monde entier. En outre, la guerre a provoqué d'importants déplacements de population et, si le conflit perdure, les perturbations pourraient s'accentuer, y compris la pénurie de produits de base vitaux et l'insécurité alimentaire par exemple. L'incertitude quant à l'évolution de la situation peut avoir des effets négatifs importants sur les conditions macroéconomiques et de marché et peut créer une incertitude quant aux projections.

En ce qui concerne les informations financières du Groupe BPCE pour le trimestre clos le 30 juin 2022 et compte tenu du contexte mentionné ci-dessus, il convient d'attirer l'attention sur les pertes de crédit attendues (provisions IFRS 9) : afin d'estimer l'augmentation significative du risque de crédit et de calculer les pertes de crédit attendues, le Groupe BPCE a pris en compte des informations prospectives basées sur un scénario économique pessimiste (surpondéré à 75 % pour la Banque de détail et à 70 % pour la Banque de Grande Clientèle).

Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 30 juin 2022, arrêtés par le directoire du 2 août 2022, ont été́ vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 3 août 2022.

Les diligences relatives à la revue limitée des états financiers consolidés résumés au titre de la période close le 30 juin 2022 ont été substantiellement effectuées. Les rapports d’audit relatifs à la revue limitée des états financiers consolidés résumés seront émis après finalisation des vérifications.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).

Contact presse Groupe BPCE

Christophe Gilbert : 01 40 39 66 00

mail : christophe.gilbert@bpce.fr Relations investisseurs et analystes Groupe BPCE

Roland Charbonnel : 01 58 40 69 30

François Courtois : 01 58 40 46 69

mail : bpce-ir@bpce.fr





groupebpce.com

Pièce jointe