Activité dynamique en dommages et assurances des personnes

et solvabilité élevée

Chiffres clés S1 2022 :

Chiffre d’affaires total de 20,0 milliards d’euros, en hausse de +2,8%

Chiffre d’affaires lignes prioritaires d’activité 1 en hausse de +4,2% 2



Résultat net part du groupe de 806 millions 9 d’euros en hausse de +1%, hors effet impôt lié au paiement exceptionnel de 2 Mds€ de dividendes

Ratio de solvabilité II de 224% à fin juin 2022

Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances : « Malgré un environnement économique complexe, Crédit Agricole Assurances affiche des résultats financiers solides, avec un chiffre d’affaires en hausse, un ratio de solvabilité élevé et un fort dynamisme de son activité. Ce premier semestre 2022 a été marqué par l’annonce de notre projet sociétal et la publication des ambitions à 2025 de Crédit Agricole SA qui illustrent notre détermination à accélérer sur la transition énergétique, les nouvelles offres responsables tant en épargne qu’en dommages mais aussi sur les domaines de la santé et du bien-vieillir. La cession de La Médicale à Generali, effective depuis le 1er juillet dernier, traduit quant à elle notre volonté de renforcer notre modèle de bancassurance universel, vecteur de synergies significatives avec les autres entités du groupe Crédit Agricole »

Au premier semestre 2022, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 20,0 milliards d’euros, en progression de +2,8% par rapport au premier semestre 2021. La diversification de son modèle d’affaires se poursuit à travers le développement de ses lignes prioritaires d’activité1 (la protection des biens et des personnes, et les unités de compte en assurance vie), qui enregistrent une croissance de leur chiffre d’affaires de +4,2%2 par rapport au premier semestre 2021. Dans un contexte économique et financier complexe, cette hausse du chiffre d’affaires reflète la croissance générée par nos contrats en portefeuille.

En assurance dommages, l’activité est toujours dynamique avec un chiffre d’affaires en hausse de +8,0% par rapport à fin juin 2021, pour atteindre 3,3 milliards d’euros, avec une progression de +20,7% en Italie. A fin juin 2022, le portefeuille de contrats dommages s’élève à près de 15,5 millions de contrats, en progression de +3,5% sur un an, avec un apport net sur le semestre de près de 334 000 contrats. Pacifica maintient sa position de deuxième assureur habitation en France et passe de la quatrième à la troisième place au classement cumulé du nombre de contrats Auto + MRH3. Par ailleurs, Pacifica, l’un des rares assureurs à proposer une assurance récolte, a lancé en juillet 2022, la commercialisation de l’offre Assurance Récoltes, permettant aux exploitants agricoles de sécuriser le rendement de leurs cultures face aux principaux risques climatiques. Au 1er janvier 2022, 10 millions de contrats assistance ont été déplacés vers Europ Assistance France avec succès.

L’équipement des particuliers dans les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole est stable, dans les Caisses régionales (42,3%4 à fin juin 2022, soit -0,1 point sur un an), en croissance chez LCL (26,9%3 à fin juin 2022, soit +0,7 point sur un an), et chez CA Italia (20,1%5 à fin juin 2022, soit +1,7 point sur un an).

Le ratio combiné6, s’élève à 98,7% marqué par les évènements climatiques du premier semestre.

En épargne / retraite, Crédit Agricole Assurances enregistre un taux d’UC dans la collecte brute toujours très élevé à 40,9%. A fin juin 2022, la collecte brute en unités de compte s’élève à 5,8 milliards d’euros, en stable par rapport à fin juin 2021. La collecte brute globale sur ce segment d’activité atteint 14,2 milliards d’euros, avec un très bon niveau de collecte nette totale à +3,3 milliards d’euros dont une collecte nette UC à +3,6 milliard d’euros.

Les encours gérés en assurance vie s’élèvent à 319,4 milliards d’euros7 à fin juin 2022, dont 80,4 milliards d’euros en unités de compte, et 239,0 milliards d’encours euros. Les encours en unités de compte représentent 25,2% de l’encours global à fin juin 2022.

En outre, Crédit Agricole Assurances continue de doter sa Provision pour Participation aux Excédents (PPE) pour 0,7 milliard d’euros. Elle atteint 13,8 milliards d’euros au 30 juin 2022, soit 6,5%8 des encours Euro.

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 2,6 milliards d’euros, en progression de +7,8% sur un an, porté par l’ensemble des trois segments d’activité, en France, comme à l’international. L’assurance emprunteur reste soutenue par un marché immobilier favorable (+8,5%). L’assurance collective affiche une belle progression de +15,1% de son chiffre d’affaires. Et la prévoyance bénéficie des bonnes performances de la garantie Obsèques (+5,1%).

Au premier semestre 2022, le résultat net part du groupe de Crédit Agricole Assurances en hausse de +1% par rapport à fin juin 2021 à 806 millions d’euros9, hors effet impôt lié au paiement exceptionnel de 2 Mds€ de dividendes.

Crédit Agricole Assurances affiche en outre sa solidité avec un ratio prudentiel Solvabilité 2 à un niveau toujours élevé, à 224% au 30 juin 2022, après versement d’un dividende exceptionnel de 2 milliards d’euros, en plus des 1,4 Mds€ de dividendes versés au titre de l’exercice 2021.

FAITS MARQUANTS

Le 28 avril dernier, Crédit Agricole Assurances a présenté son projet sociétal dans lequel Crédit Agricole Assurances annonce ses engagements en faveur du climat, de l’inclusion et des transitions agricole et agro-alimentaire. En termes de transition énergétique plus particulièrement, Crédit Agricole Assurances vise une capacité de production des installations en énergies renouvelables de14 GW à horizon 2025 contre 5,2 GW à fin 2020, soit la consommation en électricité de plus de 5 millions de foyers en France. La signature d’un accord d‘acquisition de 25% du projet de parc éolien offshore d’Ørsted, Hornsea 2, la participation au fonds Clean Hydrogen Infrastructure géré par Hy24, le plus grand fonds mondial dédié aux infrastructures d’hydrogène décarboné, ainsi que l’acquisition de 25% de Repsol Renovables contribueront à l’atteinte de cet objectif.

Le 1er juillet 2022, Crédit Agricole Assurances a finalisé la cession de La Médicale, filiale d’assurance des professionnels de santé de Crédit Agricole Assurances à Generali. Elle aura un impact positif sur le résultat du groupe Crédit Agricole Assurances de 100 millions d’euros.

Crédit Agricole Assurances maintient sa 1ère position d’assureur vie en France au classement 202210 du top 30 de l’assurance vie en France.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 8 pays dans le monde. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 300 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2021 s’élève à 36,5 milliards d’euros (normes IFRS).

www.ca-assurances.com

Contact presse

Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98

Nicolas Leviaux +33(0)1 57 72 09 50 / 06 19 60 48 53

Contacts Relations investisseurs

Marie-Isabelle Marcellesi + 33 (0)1 57 72 12 84

Victoire-Emmanuelle Prud’homme +33 (0)1 43 23 90 66

Valentin Lecomte +33 (0)1 43 23 59 76

1 Les lignes prioritaires d’activité correspondent au chiffre d’affaires hors Euros.

2 En normes françaises.

3 Source : Argus de l’assurance ; classement 2022 sur la base du nombre de contrats Auto + MRH

4 Part des clients ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV.

5 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances.

6 Ratio (sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica.

7 Encours en épargne, retraite et prévoyance.

8 Périmètre Vie France

9 Le résultat net part du groupe CAA s’élève à 779 millions d’euros. Il comprend un effet impôt de -26,8 millions d’euros à fin juin 2022, lié la remontée de dividende exceptionnel de 2 milliards d’euros de Predica à CAA.

La contribution de CAA au résultat net part du groupe de Crédit Agricole S.A. s’élève à 737 millions d’euros. L’écart provient essentiellement des coupons des émissions de dettes subordonnées (RT1) pour 37 millions d’euros.

