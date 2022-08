Kalmar ja Yilport vahvistavat pitkäjänteistä yhteistyötään merkittävällä uudella mobiililaiteratkaisutilauksella

English Finnish

Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut YILPORT Holding Inc:ltä merkittävän tilauksen, joka käsittää yhteensä 27 uutta Kalmar-laitetta: 20 Eco-konttikurottajaa, neljä tyhjien konttien käsittelylaitetta ja kolme haarukkatrukkia. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan. Koneiden toimitukset alkavan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä ja viimeiset toimitukset tapahtuvat vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksellän aikana. Sopimus sisältää myös pidennetyt takuu- ja huoltosopimukset kaikille toimitettaville laitteille.



YILPORT Holding Inc. perustettiin elokuussa 2011 YILDIRIM Groupin tytäryhtiöksi vahvistamaan konsernin konttiterminaali- ja satamatoimintoja. Nykyisin YILPORT Holding toimii maailmanlaajuisesti 22 satamassa ja terminaalissa, joista viisi sijaitsee Turkissa, seitsemän Portugalissa, kaksi Espanjassa, kaksi Ruotsissa ja yksi Norjassa, Maltalla, Italiassa, Perussa, Ecuadorissa ja Guatemalassa. YILPORTilla on toimintoja myös kuudessa kuivaterminaalissa ja näistä viisi sijaitsee Turkissa ja yksi Ruotsissa.



Yilport Gebze ja Gemport Turkissa saavat toimituksessa yhteensä neljä Kalmar Eco -konttikurottajaa, yhden tyhjien konttien käsittelylaitteen ja yhden haarukkatrukin. Gävlen satamaan Ruotsissa toimitetaan kuusi Kalmar Eco -konttikurottajaa, yksi tyhjien konttien käsittelylaite ja kaksi haarukkatrukkia. Taranton satamaan Italiaan toimitetaan kaksi Kalmar Eco -konttikurottajaa. Yilportin toiminnot Portugalissa saavat toimituksessa viisi Kalmar Eco -konttikurottajaa Setúbalin satamaan, yhden Kalmar Eco -konttikurottajan ja yhden tyhjien konttien käsittelylaitteen Liscontin satamaan sekä kaksi Kalmar Eco -konttikurottajaa sekä yhden tyhjien konttien käsittelylaitteen Sotagusin satamaan.



Raymond Höhle, teknologiajohtaja, Yilport: ”Jatkuva yhteistyömme Kalmarin kanssa on ollut erittäin hyödyllistä liiketoiminnallemme kaikissa terminaaleissamme. Laadukas paikallinen tuki kaikissa toimipaikoissamme auttaa pitämään kalustomme toiminnassa koko ajan. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Kalmarilta saatuun erinomaiseen tukeen, joka on auttanut löytämään tarpeisiimme sopivat, hyvän ja luotettavan suorituskyvyn takaavat ratkaisut. On myös erittäin tärkeää, että Kalmar voi tukea kestävän kehityksen tavoitteitamme Eco-konttikurottajien alhaisen polttoaineenkulutuksen kautta.



Jürgen Wurzer, johtaja, avainasiakkaat, Kalmar: "Olemme iloisia, että Yilport luottaa jälleen Kalmariin päivittäessään kalustoaan useilla todistetusti luotettavilla ja ympäristöystävällisillä Kalmar-ratkaisuilla. Kokonaisvaltaisen ja joustavan tarjontamme avulla pystymme vastaamaan kaikkiin Yilportin tarpeisiin nopeasti.”



Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com

