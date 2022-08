LEHDISTÖTIEDOTE: SSH:n Tectia Quantum-Safe-versio käyttää NIST:n valitsemaa algoritmia

English Finnish

Yhdysvaltain kauppaministeriön kansallinen standardointi- ja teknologiainstituutti (NIST) on valinnut standardoitavaksi ensimmäisen ryhmän salausalgoritmeja, jotka on suunniteltu kestämään tulevien kvanttitietokoneiden hyökkäykset.



Tässä vaiheessa vain yksi algoritmi, Crystals-Kyber, valittiin standardoitavaksi avaintenvaihdon kategoriassa. Tämän algoritmin toteutus sisältyy SSH Communications Securityn Tectia Quantum-Safe-versioon, joka julkaistiin kesäkuussa 2022. Tässä versiossa on myös mahdollista vaihtaa algoritmeja helposti, kun standardit kehittyvät edelleen.

Vuonna 2016 NIST julisti kilpailun, jonka tarkoituksena oli kehittää kvanttiturvallisia algoritmeja. Kilpailuun on osallistunut satoja tutkimusryhmiä ympäri maailmaa. Kilpailun tuloksena valituista salausalgoritmeista tulee osa NIST:n kvanttiturvallisia salausstandardeja.

Kvanttitietokoneet - uhka kyberturvallisuudelle

Uhka, jonka organisaatiot kohtaavat jo nyt, on niiden nykyisten tiedonsiirtojen tallentaminen. Tällä hetkellä klassiset salausalgoritmit takaavat salaisuuksien turvallisuuden, koska riittävän tehokkaita kvanttitietokoneita ei vielä ole kehitetty. Viestiliikenne voidaan kuitenkin tallentaa ja purkaa myöhemmin.

Kvanttiturvallisuus on tuotu laajalti suuren yleisön tietoisuuteen heinäkuussa 2022, ja Yhdysvalloissa on valmisteilla lakiesitys, joka koskee kvanttiturvallista salausta.

"SSH on ollut salausalalla yli 25 vuotta. Olen ylpeä siitä, että uudet kvanttiturvalliset tuotteemme ovat eturintamassa, kun standardeja toteutetaan todellisissa tuotteissa. Yhdessä nollaluottamus (Zero Trust) -ominaisuuden tarjoaman salasanattoman ja avaimettoman ympäristön kanssa Tectia Quantum-Safe on luotettava ja helppokäyttöinen valinta suurille, monikansallisille organisaatioille", sanoo SSH:n toimitusjohtaja, tohtori Teemu Tunkelo.

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.