Stonebranch im Bericht „Hype Cycle™ for I&O Automation 2022“ von Gartner® ausgezeichnet

ALPHARETTA, Georgia, Aug. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen in seinem Bericht „Hype Cycle for I&O Automation 2022“ in der Kategorie „Service Orchestration and Automation Platforms (SOAP)“ als „Representative Vendor“ ausgezeichnet hat.



„Wir freuen uns, dass wir erneut im Gartner Hype Cycle-Bericht genannt werden“, sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. „Unserer Ansicht nach bestätigt dieser Bericht, dass die Rolle der Automatisierung über die betriebliche Effizienz hinausgeht und eine unternehmensweite Agilität ermöglicht. Wir sind davon überzeugt, dass SOAP-Lösungen wie das Stonebranch Universal Automation Center (UAC) ein starker Multiplikator für Innovation, Effizienz und Wertschöpfung sind.“

Laut dem Bericht, der I&O-Führungskräften hilft, besser zu verstehen, wie und wann sie in Technologie investieren sollten, werden die digitalen Initiativen von heute durch Automatisierung angetrieben.

„Wir glauben, dass UAC zum Erfolg von Initiativen zur digitalen Transformation beiträgt, indem es eine moderne Grundlage für die Orchestrierung in komplexen hybriden IT-Umgebungen bietet“, so Peter Baljet, CTO von Stonebranch. „UAC verbindet IT-Workloads und Geschäftsabläufe, um die Beobachtbarkeit, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Unternehmen weltweit zu verbessern.“

Wenn neue Technologien große Versprechungen machen, wie kann man dann den Hype von dem unterscheiden, was kommerziell machbar ist? Und wann werden sich solche Behauptungen auszahlen, wenn überhaupt? Gartner Hype Cycles bieten eine grafische Darstellung der Reife und Akzeptanz von Technologien und Anwendungen sowie ihrer potenziellen Relevanz für die Lösung echter Geschäftsprobleme und die Nutzung neuer Möglichkeiten. Die Methodik von Gartner Hype Cycle gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie sich eine Technologie oder Anwendung im Laufe der Zeit entwickeln wird, und bietet damit eine solide Basis für das Management ihres Einsatzes im Rahmen Ihrer spezifischen Geschäftsziele. Besuchen Sie den Stonebranch-Blog . Dort finden Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Berichts.

*Gartner, „Hype Cycle for I&O Automation, 2022,“ Chris Saunderson.

Gartner – Haftungsausschluss

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER und Hype Cycle sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und weltweit und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Stonebranch