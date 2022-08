Les médailles de la paix YMCA seront de retour le 18 octobre prochain pour la 35ème édition !

English French

MONTRÉAL, 04 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis 35 ans, cet événement annuel honore des citoyens.nes et des entreprises qui contribuent à bâtir des communautés plus solidaires et harmonieuses. Les fonds recueillis seront dédiés aux programmes jeunesses du YMCA.

Cette année, nous sommes heureux d’accueillir M. Jean-Guy Desjardins comme lauréat honoraire de l’édition 2022. Son parcours peu conventionnel fait de lui un homme d’affaires sensible aux défis que peuvent rencontrer les jeunes. Il était tout désigné pour la 35ème édition des Médailles de la Paix YMCA qui aura lieu à la Maison Principale, le 18 octobre prochain.

Les deux dernières années ont particulièrement bouleversé les jeunes. Ils ont manqué plusieurs mois de scolarité et leur réseau social s’est effrité. Le YMCA travaille à rebâtir tout cela avec eux, un jeune à la fois. Avec des programmes de réussite scolaire et des Zones jeunesse, mais surtout avec des intervenant.e.s et des bénévoles tout aussi bienveillants qu’attentionnés pour les épauler, les écouter et les motiver.

Grâce aux dons recueillis l’année dernière, nous avons pu aider concrètement des milliers de jeunes de tous les milieux et horizons. Voyez tous les détails de l’évènement sur https://chezvous.ymcaquebec.org/medailles-de-la-paix

« C’est un honneur d’être Lauréat honoraire des Médailles de la Paix YMCA et de soutenir le YMCA dans son importante mission. Les programmes mis en place par le Y ont un réel impact sur l’engagement des jeunes de tous les horizons et leur permettent de s’épanouir dans toutes les sphères de la vie. C’est en priorisant leur succès, sous quelque forme qu’il soit, que nous réussirons à bâtir des communautés résilientes et prospères, et je suis heureux de pouvoir contribuer à ma façon. »



Jean-Guy Desjardins C. M., L. Sc. Com., CFA

Président exécutif du conseil d’administration et fondateur de Fiera Capital

LAURÉAT HONORAIRE DES MÉDAILLES DE LA PAIX YMCA 2022

À propos des Médailles de la Paix YMCA

Depuis 35 ans, l’évènement annuel honore des citoyens.nes et des entreprises qui contribuent à bâtir des communautés plus solidaires et harmonieuses. Il permet aussi d’amasser des fonds pour aider les jeunes à réussir, à l’école comme dans la vie. Depuis sa création, c’est plus de 2,7 M$ qui a été amassé au profit des jeunes.

À propos des YMCA du Québec et de la Fondation

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance unique qui existe depuis plus de 170 ans et qui a pour mission d’inspirer et d’engager chaque personne à se réaliser et à contribuer à sa collectivité. Premier YMCA d’Amérique du Nord, les YMCA du Québec œuvrent au Québec depuis 1851 et leur impact s’étend partout dans la province.

Depuis 1984, grâce à la générosité de ses bénévoles, donateurs et donatrices, la Fondation des YMCA du Québec appuie la mission du YMCA et assure sa pérennité en faisant connaître l’impact de son action communautaire, en recueillant des fonds pour la soutenir.

Personne-ressource :

Véronique Lettre

Directrice des communications

Cellulaire. : 514 506-9897

Courriel : communications@ymcaquebec.org