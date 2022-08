AS Ekspress Grupp omandab RMP.ee portaali äritegevuse Eestis

English Estonian

Konkurentsiamet andis loa Geenius Meedia OÜ ja OÜ RMP Eesti osa koondumiseks. 16. juunil 2022. aastal sõlmisid ASi Ekspress Grupp 100% tütarettevõte Geenius Meedia OÜ ja OÜ RMP Eesti lepingu RMP.ee portaali äritegevuse omandamiseks Eestis.

Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee on tegutsenud ligi 18 aastat. Portaalil on üle 50 000 registreeritud kasutaja ja rohkem kui 25 000 uudiskirja tellijat, portaal kogub keskmiselt kuus 80 000 unikaalset kasutajat.

RMP lisandumine Geeniuse toodete sekka suurendab ärikasutajale pakutava info hulka ja täiendab oluliselt Ärigeeniuse ja DigiPRO sisu. RMP tegevusest suure osa moodustab koolituste ja konverentside korraldamine. Geenius Meedia plaanib koos RMP meeskonnaga koolitustegevust laiendada ka teistele teemadele.

RMP.ee portaali äritegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa.

Pooled on kokku leppinud, et ei avalikusta tehingu hinda ega muid tingimusi. Tehing on plaanitud lõpule viia 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Geenius Meedia on kiiresti kasvav ettevõte, mis ehitab täpselt sihitud meediakanaleid, mille sisu on faktipõhine, arusaadav ja kasulik. Geenius on müravaba ja sõltumatu platvorm andekatele autoritele, hinnatud ekspertidele ning ideedele, mis teaduse ja tehnoloogia abil elu paremaks muudavad. 2021. aasta detsembrist on ettevõtte omanik Tallinna börsil noteeritud Baltimaade suurim meediakontsern AS Ekspress Grupp.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.