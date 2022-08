La Corporation People annonce des changements à la haute direction

English French

WINNIPEG, Manitoba, 04 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People annonce la nomination de Brevan Canning au poste de président et chef de la direction, en date du 1er septembre 2022. Laurie Goldberg, actuel chef de la direction de la Corporation, continuera d’exercer les fonctions de président-directeur du conseil d’administration.



Cofondateur de La Corporation People, Brevan fait partie de l’entreprise depuis sa création. Depuis plus de 15 ans, il a occupé divers postes de direction, d’exploitation, de finance et de développement d’entreprise. Plus récemment, à titre de président, il chapeautait les activités courantes de l’entreprise. Avant de se joindre à La Corporation People, Brevan a occupé divers postes au sein d’organisations en Europe et aux États-Unis.

Continuant d’exercer les fonctions de président-directeur du conseil, Laurie travaillera en collaboration avec Brevan pour assurer une transition en douceur et soutiendra Brevan dans le cadre de plusieurs initiatives clés de l’entreprise.

En outre, Laurie présidera le conseil d’administration de classe mondiale de l’entreprise, conseil composé de personnes ayant une expérience internationale dans le secteur de l’assurance et pouvant apporter un soutien continu à la haute direction alors qu’elle poursuit la mise en œuvre de son ambitieuse stratégie de croissance.

Laurie Goldberg, président-directeur du conseil d’administration et chef de la direction, a déclaré:

« Brevan fait partie de l’entreprise depuis le tout début. Au fil des années, Brevan a exercé diverses fonctions dans tous les secteurs de l’organisation et constamment produit des résultats exceptionnels. Je suis convaincu que le prochain chapitre de l’histoire de La Corporation People, sous la direction expérimentée de Brevan, produira des résultats extraordinaires pour notre personnel, nos clients et nos actionnaires. Je suis impatient de le soutenir dans le cadre de mes fonctions de président-directeur du conseil. »

Brevan Canning, président et chef de la direction désigné, a déclaré :

« Je suis ravi d’accéder au poste de président et chef de la direction de La Corporation People. Faisant partie de l’entreprise depuis sa création, j’ai acquis un profond attachement pour l’organisation et pour ce que nous faisons pour améliorer la vie des Canadiens. J’estime que La Corporation People, bénéficiant d’une équipe remarquable, est en bonne position pour réaliser sa vision et sa stratégie et pour poursuivre sa trajectoire de croissance exceptionnelle. »

Anthony Arnold, directeur général de Goldman Sachs Private Equity, a déclaré :

« Nous avons eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec Laurie et Brevan au cours des 18 derniers mois, et tous deux se sont révélés des chefs d’entreprise formidables, des experts dans leur domaine et des porte-étendard de la culture de l’organisation. Nous leur souhaitons à tous deux un succès continu dans leurs nouvelles fonctions. »

À propos de La Corporation People

La Corporation People est un fournisseur national de régimes collectifs d’assurance et de retraite, et de services de gestion des ressources humaines. Chacun de ses bureaux, répartis dans tout le Canada, est dirigé par une équipe d’experts s’appuyant sur les ressources d’une entreprise d’envergure nationale. Ses experts offrent de précieux conseils tout en sélectionnant parmi un large éventail les services novateurs les mieux adaptés aux besoins précis des clients. De plus amples informations se trouvent sur notre site Web, à www.lacorporationpeople.com.

Personne-ressource pour les médias :

Nancy Campbell

Vice-President, Marketing

La Corporation People

519 404-8506

nancy.campbell@peoplecorporation.com

www.peoplecorporation.com