Vertex Research révèle que 83 % des décideurs informatiques interrogés sont intéressés par Edge for Tax

French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 04 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ :VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a publié aujourd'hui l'étude de recherche The Cutting Edge of Tax de Forrester Consulting, commanditée par Vertex. L'étude a interrogé 400 décideurs informatiques aux États-Unis et en Europe responsables de l'achat de logiciels fiscaux dans le secteur de la vente au détail. L'objectif était de mieux comprendre les déploiements actuels de technologies fiscales des décideurs informatiques et la valeur qu'ils voient dans le passage à un déploiement de périphérie conteneurisé pour la fiscalité.



L'enquête menée par Forrester a révélé que 83 % des décideurs informatiques sont intéressés par une solution fiscale conteneurisée.En combinant la périphérie et la conteneurisation pour la fiscalité, une majorité des personnes interrogées s'attendent à voir des avantages significatifs. Soixante-treize pour cent des personnes interrogées trouveraient qu'une dépendance réduite à la connectivité et à la bande passante est une caractéristique précieuse d'une solution de périphérie conteneurisée, 80 % trouveraient un meilleur contrôle sur l'automatisation des mises à jour et 73 % identifieraient une évolutivité améliorée comme un résultat attendu.

« Alors que les détaillants poursuivent leur chemin vers la transformation numérique, les professionnels de la technologie de l'information sont confrontés à de nombreux défis. Ils doivent trouver la bonne technologie pour résoudre ces problèmes, y compris un logiciel fiscal », a déclaré Eric Christian, architecte principal de Vertex. « Les options actuelles telles que les déploiements sur site et dans le cloud offrent une valeur spécifique, mais une solution d'informatique périphérique et de conteneurisation offre le meilleur des deux mondes. Cela offre non seulement de la souplesse, mais aussi de la stabilité et du contrôle. »

Les résultats de l'enquête approfondissent les avantages et les inconvénients significatifs des répondants grâce à leurs options actuelles de déploiement de logiciels fiscaux, y compris sur site et dans le cloud. Selon sa conclusion, les utilisateurs de solutions cloud bénéficient d'une plus grande souplesse et d'un bon rapport coût-efficacité. Cependant, 50 % des décideurs informatiques ont déclaré être confrontés à des inquiétudes concernant la sécurité, et 42 % ont indiqué que la dépendance à Internet les ralentissait. En fait, 82 % des utilisateurs du cloud ont déclaré que lorsqu'ils perdent l'accès à Internet, leur logiciel fiscal ne fonctionne pas correctement.

Parmi les personnes disposant de déploiements sur site, 68 % restent sur site pour garder le contrôle du processus de mise à jour et maintenir la sécurité. Cependant, ces solutions sont plus lentes à mettre à niveau, moins souples et dépendantes des systèmes existants.

« Les résultats de cette enquête de Forrester confirment notre compréhension que les détaillants ont besoin d'un moyen de maximiser l'efficacité opérationnelle, d'améliorer les performances et la sécurité, d'automatiser tous les processus commerciaux essentiels et de garantir une disponibilité "toujours active". C'est pourquoi nous avons lancé notre solution Vertex® Indirect Tax O Series Edge. Elle propose aux entreprises une automatisation fiscale de nouvelle génération et une vitesse accrue, tout en offrant des expériences sans heurts aux consommateurs, peu importe où et quand les transactions se produisent », a commenté David DeStefano, PDG de Vertex.

Pour lire l'étude de recherche The Cutting Edge of Tax, cliquez ici .

Pour plus d'informations sur la solution Vertex® Indirect Tax O Series Edge, cliquez ici .

À propos de Vertex, Inc

Vertex, Inc. est un fournisseur de premier plan de technologies et de services fiscaux, permettant aux entreprises de toutes tailles de réaliser le plein potentiel stratégique de la fonction fiscale en automatisant et en intégrant les processus fiscaux, tout en tirant parti d'analyses prédictives et avancées des données fiscales. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour tous les principaux systèmes fiscaux, y compris les revenus, les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Pennsylvanie et comptant des bureaux dans le monde entier, Vertex est une société privée qui emploie environ 1 000 professionnels et sert des entreprises à travers le monde.

Pour tout complément d'information, suivez Vertex sur Twitter , Facebook et LinkedIn .

Pour tout complément d'information de la part des médias uniquement :

Contact auprès de la Société :

Marisa Norris

Vertex, Inc.

mediainquiries@vertexinc.com

610.283.6284

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Ankit Hira ou Ed Yuen

Solebury Trout pour Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com

610.312.2890