Synchronoss impulsa el lanzamiento de dos nuevas soluciones de nube personal premium de Telkomsigma en Indonesia

Estudiantes universitarios ingresantes en toda Indonesia recibirán una cuenta de nube personal gratuita de Floudrive; una cuenta premium de Floudrive también estará disponible para 170 millones de clientes móviles de Telkomsel

August 04, 2022 18:30 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES