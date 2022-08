Synchronoss, Telkomsigma의 프리미엄 개인 클라우드 솔루션 2종 인도네시아 출시 지원

입학을 앞둔 인도네시아 대학생이라면 누구나 Floudrive 개인 클라우드 계정 무료 획득; 프리미엄 Floudrive 계정은 1억7천만 Telkomsel 모바일 고객에게도 제공

August 04, 2022 18:30 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES